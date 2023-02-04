|
|
Минобороны показало работу артиллерийских расчетов «Мста-Б» в ходе СВО
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Министерство обороны опубликовало видеозапись, на которой запечатлена боевая работа расчетов «Мста-Б» Южного военного округа по уничтожению позиций ВСУ.
В опубликованном видео российские артиллеристы уничтожили опорный пункт военнослужащих украинских вооруженных сил, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Гаубицы применяют фугасные, осколочно-фугасные, высокоточные боеприпасы, это дает возможность наносить максимальный урон фортификациям, бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе противника.
Ранее Минобороны показало ролик с боевой работой систем РСЗ «Торнадо-С» в зоне СВО.
Кремль отреагировал на заявление Пентагона о поставках дальнобойных ракет Киеву
Песков о поставках дальнобойный ракет: Важно не забывать о заявлении Путина в Волгограде
Необходимо помнить заявление президента Владимира Путина в Волгограде, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление Пентагона о поставках дальнобойных ракет Киеву.
«Важно не забывать вчерашнее заявление Путина в Волгограде», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Ранее в пятницу Пентагон заявил, что в новом пакете военной помощи киевскому режиму будут ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB дальностью в 150 км. В Пентагоне заявили, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму.
Ранее Путин в Волгограде заявил, что России снова начали угрожать немецкими танками Leopard, воюя руками бандеровцев на Украине, но у России есть чем ответить и применением бронетехники дело не закончится.
ВС России впервые в ходе СВО уничтожили норвежский ЗРК NASAMS
Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине впервые уничтожили ЗРК NASAMS производства Норвегии, заявило Минобороны России.
Зенитный ракетный комплекс NASAMS производства Норвегии уничтожен у населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики, передает РИА «Новости».
Там же уничтожена украинская пусковая установка тактических ракет «Точка-У».
В конце января Пентагон заявлял, что в очередной пакет военной помощи Киеву включены системы противовоздушной обороны, включая норвежские NASAMS и восемь систем Avengers.
До этого на Украине заявляли, что Канада потратит 406 млн долларов на закупку NASAMS для передачи Киеву.
Дана оценка национализированным украинским активам в Крыму
Глава парламента Крыма Константинов заявил, что цена национализированных украинских активов составляет миллиарды рублей
Национализированные активы украинских олигархов и чиновников в Крыму оценили в миллиарды рублей, сообщил глава парламента региона Владимир Константинов.
По его словам, среди национализированного имущества оказались крупные предприятия, к примеру, туристской сферы, передает РИА «Новости».
Константинов добавил, что добропорядочным украинским владельцам имущества в Крыму ничего не грозит в случае, если они не поддерживают антироссийскую деятельность и не финансируют киевский режим.
«Тем, кто не замечен в провокационной деятельности в отношении России, бояться нечего», – заверил он.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Крым национализирует имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка и других известных богачей Украины, а по итогам торгов и продажи предприятий вырученные деньги пойдут на нужды участников СВО.
Пентагон оставил на усмотрение Украины решение об ударе по Крыму ракетами GLSDB
Соединенные Штаты оставили на усмотрение Киева возможность использования ракет малого диаметра GLSDB дальностью около 150 км для ударов по Крыму, которые Вашингтон включил в пакет военной помощи Украине, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
«Да, <…> мы предоставим Украине запускаемые с земли снаряды малого диаметра GLSDB. Это даст им возможность наносить удары на большую дальность», – сказал он, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос о том, решил ли Вашингтон поставлять эти снаряды именно с той целью, чтобы Киев мог наносить ими удары по территории Крыма, Райдер заявил, что когда речь идет о планах Украины и проводимых ей операциях, то это их право принимать решение.
Ранее сообщалось, что американское министерство обороны выделило очередной пакет военной помощи Киеву, в пакете будут ракеты GLSDB дальностью в 150 км.
Военный эксперт Вадим Козюлин назвал газете ВЗГЛЯД основные риски при передаче Украине дальнобойных боеприпасов к РСЗО HIMARS. «Методы перехвата ракет нами хорошо освоены. Проблема заключается лишь в том, что вооружение высокоточное, что значительно повышает его эффективность. У Украины еще не было снарядов со столь высоким показателем дальности полета. Радиус достигаемых целей для ВСУ значительно повышается. В связи с этим вновь возрастают риски для сухопутного коридора в Крым», – сказал эксперт.
Мирошник: Украина призналась в остром дефиците живой силы на фронте
Экс-посол Мирошник: Украина отказывается от обеспечения внутреннего порядка ради пополнения рядов на фронте
|
|
Украина постепенно исчерпывает мобилизационный потенциал, неся огромные потери на фронте. Поэтому офис Зеленского готов отправить воевать всех, даже обычных полицейских, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее в МВД Украины заявили о формировании штурмовых бригад для «захвата Крыма и Донбасса».
«Заявления о формировании новых бригад – это признание колоссальных потерь и демонстрация тотального дефицита сил на фронте. Причем я бы это трактовал так: раз военкоматы не могу выполнить нормы по мобилизации обычного населения, тогда на линию боевого соприкосновения отправится нацгвардия, хочет она того или нет», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Напомню, МВД на Украине – это монстр, который усилиями еще Арсена Авакова подмял под себя нацгвардию, обычную милицию, погранслужбу и даже МЧС. И вот из этой репрессивной машины сейчас «добровольно» будут набираться восемь якобы новых бригад. Причем утверждения о том, что эти подразделения будут «захватывать Донбасс и Крым», – это как морковка на длинном шесте перед глупым осликом, идущим на убой», – продолжил он.
«Бравыми лозунгами они пытаются заманить людей в коридор, из которого не будет выхода. Фактически Украина готова отказаться от обеспечения внутреннего порядка в стране ради пополнения рядов на передовой. Это также подтверждает желание Зеленского сформировать три корпуса ВСУ, а это около 220 тыс. человек. В этом вопросе он готов на все», – считает собеседник.
Ранее врио главы украинского МВД Игорь Клименко сообщил, что ведомство приступило к формированию штурмовых бригад из военных, полицейских и сотрудников погранслужбы для «захвата Крыма и Донбасса». Он уточнил, основу подразделений будут составлять силовики со значительным боевым опытом, также в состав формирования войдут добровольцы. При этом у групп не будет никаких тыловых заданий, а только высококачественная подготовка и участие в операциях на передовой.
Проект называется «Гвардия наступления», в его структуру войдут шесть действующих подразделений – «Ураган», «Красная калина», «Кара-Даг», «Рубеж», «Спартан» и «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) – и два новых. Также будут сформированы бригады госпогранслужбы «Стальная граница» и штурмовая бригада нацполиции «Ярость».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Крым находится под надежной защитой, Донбасс пока до конца не защищен, поэтому спецоперация продолжается.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Немцы разозлились на Зеленского из-за слов о вхождении Украины в ЕС
Читатели Die Welt раскритиковали заявление Зеленского о том, что Украина входит в состав ЕС
|
|
Читатели немецкого издания Die Welt резко осудили заявление украинского президента Владимира Зеленского.
Так, комментаторы засомневались в здравомыслии Зеленского после его слов о том, что он говорит от лица Украины «как участник ЕС», передает РИА «Новости».
«Теперь он совсем сошел с ума. Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО в обозримом будущем. Даже если Зеленский видит это иначе, страны НАТО тоже не союзники, для этого нужен альянс, которого нет», – отметил Wolfgang V.
Пользователь Sailоr поинтересовался, «что курит Зеленский», а Stephen P предположил, что в нем «снова пробуждается комик».
«Им место везде, кроме ЕС. Еще одна страна, которая десятилетиями будет просто бездонной ямой», – заметил Der Alte.
Andre W подмечает, что Зеленский «не может насытиться». «То, что ему говорят или сообщают, его либо не интересует, либо ему этого недостаточно. Собственно, как и всегда», – отметил он.
Пользователь Sonya F назвала его «в самом деле наглым» и добавила, что его стране «совершенно не место в ЕС».
«Непревзойденная дерзость. Просто невероятно...», – заключил Chris S.
Ранее Зеленский заявил, что киевский режим не станет сдавать город Артемовск, а ВСУ смогут начать наступление в Донбассе, если Киев получит дальнобойное оружие с Запада.
В Польше предрекли скорое уничтожение западных танков на Украине
Польский политолог Холащинский заявил, что западные танки будут уничтожены российскими военными спустя три месяца
Направленные Киеву танки будут уничтожены в течение трех месяцев, с начала спецоперации Киев потерял около 550 различных типов военной техники, заявил в эфире Radio Maryja польский политолог Кристиан Холащинский.
По его словам, в случае, если будет собрана вся техника, – порядка 150-170 танков – ее хватит на квартал, так как за 342 дня (с момента начала спецоперации) Киев уже потерял около 550 различных типов машин, передает Ura.ru.
Ранее Германия дала согласие на передачу киевскому режиму своих танков Leopard 2, Соединенные Штаты также заявили о готовности к передаче танков M1 Abrams.
Названы мешающие вступлению в ЕС недостатки Украины
В Еврокомиссии заявили о низком уровне готовности Украины для приема в ЕС
Украина пока только в некоторых сферах демонстрирует средний уровень, чтобы быть готовой вступить в Европейский союз (ЕС), следует из доклада Еврокомиссии (ЕК) о степени готовности Киева ко входу в ЕС.
Лучше всего Киев работает в направлении внешней политики, где отмечен высокий уровень. На «тройку» Киев работает в сфере свободного перемещения товаров между Европой и страной. А прогресс сближения Украины и ЕС находится на «начальной стадии», передает ТАСС.
Из документа также следует, что Украина отлично сотрудничает с ЕС по борьбе с киберпреступностью и дезинформацией. Киеву указали на необходимость проработать вопрос борьбы с нелегальным трафиком оружия. Также отметили и недостатки в борьбе с коррупцией. На «ранней стадии» находятся вопросы соблюдения прав человека и свобода прессы.
Ранее сообщалось о негативном влиянии движения украинских товаров на европейских сельхозпроизводителей.
Пентагон заявил о несовместимости боеприпасов GLSDB с установками HIMARS
В Пентагоне заявили, что запланированные к передаче управляемые бомбы GLSDB несовместимы с пусковыми установками РСЗО HIMARS, пишут СМИ.
По информации источников, в Штатах рассматривают возможность поставок Киеву установок, при помощи которых можно применять боеприпасы GLSDB. При этом не уточняется, о каких конкретно установках идет речь, передает ФАН.
Ранее сообщалось, что американское министерство обороны выделило очередной пакет военной помощи Киеву, в пакете будут ракеты GLSDB дальностью в 150 км.
Военный эксперт Вадим Козюлин назвал газете ВЗГЛЯД основные риски при передаче Украине дальнобойных боеприпасов к РСЗО HIMARS. «Методы перехвата ракет нами хорошо освоены. Проблема заключается лишь в том, что вооружение высокоточное, что значительно повышает его эффективность. У Украины еще не было снарядов со столь высоким показателем дальности полета.
Пентагон включил в пакет военной помощи Киеву ракеты дальностью в 150 км
Американское министерство обороны сообщило о выделении очередного пакета военной помощи Киеву, в пакете будут ракеты GLSDB дальностью в 150 км, сообщил пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер.
Пакет состоит из двух частей, 425 млн долларов планируется выделить из запасов Пентагона, 1,75 млрд пойдут на закупку вооружений Киеву у поставщиков, заявил Райдер, передает ТАСС.
В пакет войдут ПВО, БМП, боеприпасы для Javelin, обычные ракеты и «ракеты большей дальности» для РСЗО HIMARS. Также в пакете будут ракеты GLSDB, способные поражать цели на дальности до 150 км.
Агентство Reuters также указало, что в пакете также будут 2 ЗРК Hawk и высокоточные ракеты. Также в пакет вошли 181 бронеавтомобиль MRAP, БПЛА класса Пума и высокоточные снаряды M982 Excalibur.
В Польше началась подготовка украинских военных на танках Leopard
Польская сторона начла обучать украинских военнослужащих пользованию танками Leopard, об этом заявил в польский министр национальной обороны Мариуш Блащак.
Обучение бойцов – это первый этап передачи танков Киеву, заявил Блащак, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Он пояснил, что был проведен отбор среди украинских военных, в скором времени их обучат на Leopard.
Ранее Германия дала согласие на передачу киевскому режиму своих танков Leopard 2, Соединенные Штаты также заявили о готовности к передаче танков M1 Abrams.
В США Зеленского расстроили новостью о приезде лидеров Евросоюза
NYT: Лидеры Евросоюза приехали в Киев с символической поддержкой Зеленского
Визит лидеров ЕC на Украину носит, скорее, символический характер, и президент страны Владимир Зеленский может остаться разочарован его результатами, сообщили СМИ.
Как пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах, председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен надеются, что Киеву не будут давать ложных надежд, передает РИА «Новости».
По сообщению издания, под давлением США лидеры ЕС согласились предоставить Украине и Молдавии статус кандидата в июне, несмотря на то, что Мишель и фон дер Ляйен не имеют разрешения на обещания впустить Украину в ЕС быстрее от 27 членов Евросоюза.
Ранее издание Politico сообщило, что политикам Европейского союза было запрещено носить одежду зеленого цвета или цвета хаки во время предстоящего саммита ЕС – Украина, чтобы не походить на президента страны Владимира Зеленского.
Зеленский пообещал Западу «не сдавать» Артемовск
Киевский режим не станет сдавать город Артемовск (украинское наименование – Бахмут), заявил украинский президент Владимир Зеленский в пятницу.
Киевские власти намерены «бороться сколько смогут», и город сдавать «никто не будет», заявил Зеленский на пресс-конференции саммита Евросоюз – Украина, заявил Зеленский, передает ТАСС.
Он отметил, что ВСУ смогут начать наступление в Донбассе, если Киев получит дальнобойное оружие с Запада. В случае ускорения поставок такого оружия начнется «деоккупация Донбасса», подчеркнул Зеленский.
По его словам, предложенная Киевом «формула мира» – это оружие, и добавил, что «дальнобойное оружие изменит ход войны». Политик не уточнил, имеет ли он в виду поставки вооружений украинской стороне или предложения по урегулированию конфликта.
Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявлял, что Киев платит высочайшую цену за удержание Артемовска.
Газета ВЗГЛЯД писала, что украинское начальство оказалось перед выбором – нести тяжелые потери при обороне Артемовска или сдать его наступающим российским силам.
Эксперты: Запад готовит информационные атаки против России к концу февраля
Политологи: Призыв Макфола к тактике «большого взрыва» против России – это информационная атака
|
|
К концу месяца стоит ожидать активизации на Западе различных выпадов в сторону России в информационном пространстве, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Станислав Ткаченко и Марат Баширов. Так они отреагировали на призыв экс-посла США в России Майкла Макфол шокировать Москву «большим взрывом».
«Москва снисходительно относится к пустякам вроде приурочивания событий к круглым датам. На Западе популярен миф, будто бы Россия любит использовать этот символизм. Но в реализации значимых действий Москва руководствуется пониманием каждодневного изменения политической ситуации», – считает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.
«На Западе тоже нет прямой зависимости между принятием решений и знаменательными историческими датами, но к каждой из них приурочивается масса новостных поводов. В этом контексте стоит ожидать активизации различных выпадов в сторону России в информационном пространстве», – добавил собеседник. По мнению Ткаченко, в преддверии 24 февраля на Западе действительно могут объявить о введении новых, но не очень значительных санкциях против России.
Профессор ВШЭ Марат Баширов согласен, что «круглые даты всегда являются хорошим поводом к новому витку информационных атак». По его словам, у некоторых западных руководителей существуют стереотипные представления о России, в связи с чем в некоторых случаях ситуация доходит до веры «в различные мистические обстоятельства».
«Тот факт, что подобные стереотипы попадают в голову руководителей европейских стран, лишний раз подтверждает, что часть западных политиков придерживаются «нетрадиционных политических взглядов, – подчеркивает собеседник. – К сожалению, идет процесс разложения и примитивизации западных государств. Поделать с этим мы ничего не можем».
Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол в колонке для издания Foreign Affairs призвал Вашингтон и страны НАТО «устроить большой взрыв» для России на Украине в связи с предстоящей годовщиной начала СВО. Эксперт предлагает передать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS, беспилотники и современные самолеты. Все это, уверен Макфол, окажет масштабный психологический эффект на Москву, подтвердив глубокую приверженность Запада помогать Киеву. Он также предложил ввести блокирующие санкции против всех российских предприятий с государственным участием. Порог цен на российскую нефть, по мнению Макфола, должен быть снижен с 60 до 30 долларов за баррель.
Европейский союз уже заявил о намерении ввести десятый пакет санкций против России до годовщины начала спецоперации. По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, действующие ограничения существенно подрывают экономику РФ. В пятницу она повторила свою позицию по срокам ввода санкций.
В администрации Джо Байдена также пообещали отреагировать на годовщину СВО, «подготовка к этому идет полным ходом».
Антонов обвинил США в намеренной эскалации конфликта на Украине
Посол РФ в США Антонов: Передача Киеву все более мощных вооружений является намеренной эскалацией конфликта Вашингтоном
|
|
Передача киевскому режиму все более мощных вооружений является целенаправленной эскалацией конфликта со стороны США, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Комментируя решение Белого дома включить в очередной пакет военной помощи Украине запускаемые с земли ракеты GLSDB с дальностью поражения целей порядка 150 км, Антонов заявил в Telegram-канале российской дипмиссии, что передача киевскому режиму все более мощных вооружений является целенаправленной эскалацией конфликта со стороны США, Вашингтон не видит границ в стремлении нанести России стратегическое поражение.
Он подчеркнул, что администрация США поставила на карту практически все: собственный международный авторитет, деньги американских налогоплательщиков и жизни украинских солдат. Антонов выразил мнение, что такими темпами Соединенные Штаты могут дойти до абсолютного безумства, как, например, предоставление республике истребителей.
Дипломат констатировал, что Вашингтон де-факто науськивает своих подопечных атаковать российские регионы. Он подчеркнул, что для Москвы нет никакого различия в вероятном нападении киевских преступников на Запорожскую или Брянскую области, Крым или Смоленскую область, так как все земли, вошедшие в состав России по воле их жителей, – это наша Родина, которую мы будем защищать всеми силами.
Антонов выразил уверенность, что любые попытки нанести урон России обречены на провал и чем скорее в США это осознают, тем быстрее закончится нынешний конфликт.
Накануне Пентагон включил в пакет военной помощи Украине ракеты дальностью в 150 км. При этом в Пентагоне оставили на усмотрение Украины решение об ударе по Крыму.