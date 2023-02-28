Милонов: Пугачева не пускала талантливых исполнителей на российскую эстраду

Депутат Милонов объяснил, почему зрители были вынуждены видеть одних и тех же звезд на ТВ

Певица Алла Пугачева устраивала «сатанинский кастинг», чтобы на отечественной эстраде не было талантливых исполнителей, которые могли составить ей конкуренцию, из-за чего отечественный шоу-бизнес переживает эпоху застоя, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Милонов считает, что на экранах телезрители вынуждены видеть одних и тех же звезд шоу-бизнеса, по его мнению, значительный вклад в такое положение дел внесла Примадонна отечественной эстрады.

По его словам, певица старалась сделать так, чтобы все были хуже, чем она, но в настоящее время влияние Аллы Пугачевой на российский шоу-бизнес могло ослабнуть, передает ФАН.

«До последнего времени она очень сильно влияла. Эта тусовочка не пропускала никого, кто не прошел бы этот «сатанинский кастинг». Не нужно недооценивать Аллу Борисовну. Сейчас, конечно, влияние не такое, но это буквально год, а до этого там был такой жесткий фильтр, мама не горюй», – заключил депутат.

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин (признан иноагентом) устроились в Израиле. Сообщалось, что они присматривают там дом, а дети Лиза и Гарри Галкины учатся в частной школе и изучают иврит с репетиторами.