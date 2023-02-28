Синоптики подвели итоги прошедшей зимы в Москве

Во время прошедшей зимы в российской столице выпало больше осадков, чем обычно выпадает в этот период, средняя температура воздуха также оказалась выше нормы, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Осадков в городе за зимний период выпало 117% от положенного, средняя температура воздуха за сезон превысила на 1,2 градуса климатическую норму, написал Леус в своем Telegram-канале.

Февраль оказался на 1,9 градуса теплее нормы, январь – на 1,5 градуса, декабрь же оказался близок к норме.

Также в декабре выпало более двух месячных норм осадков. В феврале выпало только 76% осадков от положенного, в январе и вовсе 54%.

Ранее руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказывал, что северное сияние можно было заметить в Калининграде и Москве, но его помешала увидеть пасмурная погода.