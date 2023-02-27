Анонсировано открытие до десяти магазинов белорусского конкурента IKEA в Москве

Глава Союза торговых центров Шакиров: В Москве откроются до десяти магазинов Swed House

В 2023 году в столице могут открыться до десяти магазинов белорусской компании Swed House, которую называют аналогом IKEA, сообщил руководитель Союза торговых центров Булат Шакиров.

Союз подписал соглашение о сотрудничестве со Swed House, предприятие производит аналогичную IKEA продукцию, в Москве в 2023 году могут открыться 10 таких магазинов площадью до 1 тыс. кв. метров, сказал Шакиров ТАСС.

В последующем планируется открыть до 50 магазинов по всей России. Также союз начал переговоры о том, чтобы белорусская компания стала арендатором торговых центров «Мега».

Шакиров пояснил, что у Swed House есть возможность занять нишу IKEA в стране, у компании есть предприятия в Белоруссии, России, Казахстане и даже в Китае. Она занимается производством товаров для дома, мебели, текстиля, схожим по ассортименту с продукцией шведской компании.

На данный момент поступило свыше 100 запросов от торговых центров, желающих разместить Swed House.

Между тем владелец компании «Мердем» (ей принадлежит сеть Swed House) Мурат Шагылыджов сообщил РИА «Новости», что в российской столице откроют минимум пять магазинов.

Один из них откроется в торговом центре «Щелковский», сейчас он почти готов к работе. Также есть планы на открытие магазинов в Петербурге и Туле.

В Минске сейчас работает магазин Diamond, также есть магазин в Новополоцке.

Ранее сообщалось, что новый владелец завода IKEA в России – компания «Слотекс» – пообещал правительству Новгородской области сохранить рабочие места и производственные мощности.