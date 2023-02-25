В Москве у станции метро «Маяковская» умерла лошадь

США решили запретить покупать товары российским и китайским компаниям

Белый дом решил запретить покупать полупроводники российским и китайским компаниям

США намерены запретить покупать товары, в том числе полупроводники, 90 российским и китайским компаниям, а также представителям некоторых других стран из-за якобы уклонений от санкций, соответствующее заявление распространил Белый дом.

В заявлении сказано, что министерство торговли предпримет ряд мер по экспортному контролю. Сообщается, что 90 компаний из России, Китая и третьих стран будут внесены в черный список «за участие в деятельности по уклонению от санкций и поддержке российского оборонного сектора», передает РИА «Новости».

Попавшие в этот список компании не смогут приобретать такие товары, в частности, полупроводники – как произведенные в США, так и за рубежом с использованием определенных американских технологий или программного обеспечения.

Белый дом также сообщил, что американские санкции затронут энергосектор России, но так, чтобы не навредить производству.

«Также включает нацеливание на будущие энергетические возможности России таким образом, чтобы не оказать влияния на текущее производство, чтобы минимизировать перебои на рынке», – сказано в заявлении американской администрации.

В рамках санкций США планируют повысить пошлины на более чем сотню импортируемых в США российских металлов, минералов и химической продукции на общую сумму 2,8 млрд долларов.

Под американские санкции попадут также более 200 физлиц и юрлиц из России и третьих стран в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Санкции будет введены против ключевых секторов, приносящих доход.

Помимо этого, Белый дом сообщил о намерении G7 держать активы России замороженными до разрешения конфликта на Украине. В заявлении говорится, что это будет сделано для того, чтобы «гарантировать, что Россия заплатит за долгосрочную реконструкцию Украины».

В пятницу Британия расширила санкции против России, включив в черный список 92 физических и юридических лица.