Байден собрался участвовать в следующих выборах президента США

Пользователи соцсетей заинтересовались синяком на лбу Байдена

Пользователей соцсетей заинтересовал синяк на лбу президента США Джо Байдена, стали появляться различные версии его происхождения.

Самой популярной версией среди пользователей Twitter (заблокирован в России) является очередное падение президента США на трапе самолета при отлете из Варшавы.

Ранее президент США пришел на встречу с лидерами восточноевропейских стран – членов НАТО с темным пятном на лбу.



«Байден снова упал? Посмотрите на его лоб», – написал в своем Twitter сторонник Трампа Ларри Лэнгли.

«Откуда у Байдена синяк на лбу?», – спросил 47-летний парикмахер с ником Kimmer-the-Trimmer.

«У Байдена на лбу большая шишка. Он ее получил во время падения, которое они отрицают», – пишет консервативная христианка, как она сама себя называет, Дебора Хиллер.

В свою очередь экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал падение Байдена, слегка перефразировав песню певицы Бритни Спирс: «Oops he did It again» («Упс, он сделал это снова»). «Мне кажется, наш президент не способен подняться по трапу на борт самолета. А ведь этот парень ведет нас к победе в Третьей мировой войне... Что здесь не так?» – написал Трамп

Рвнее сообщалось, что Байден споткнулся и упал, поднимаясь по трапу самолета при отлете из Варшавы.