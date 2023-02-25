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Байден собрался участвовать в следующих выборах президента США
Американский президент Байден заявил о намерении участвовать в выборах главы администрации США в 2024 году
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Американский президент Джо Байден заявил, что намерен участвовать в выборах главы Соединенных Штатов в 2024 году.
Байден заявил в интервью телеканалу ABC, что намерен участвовать в следующих президентских выборах в США. При этом он добавил, что, перед тем как начать кампанию, ему в ближайшее время предстоит завершить еще много дел, передает ТАСС.
Байден подчеркнул, что отвечает за свои слова о намерении участвовать в следующих президентских выборах в США. При это он вновь добавил, что планирует завершить другие дела прежде, чем запускать полномасштабную кампанию.
Байден заявил, что не считает свой возраст фактором, который может повлиять на планы по участию в выборах. При этом 80-летний политик признал, что у людей есть основания ставить вопрос о возрасте американского президента.
Ранее американские СМИ сообщали, что демократы начали готовиться к отказу Байдена выдвигаться на президентские выборы 2024 года.
В Белом доме объяснили происхождение пятна на лбу Байдена
Президент США Джо Байден пришел на встречу с лидерами восточноевропейских стран – членов НАТО со следом от пепла на лбу, которым он, как католик, намазал лоб в день начала Великого поста, написал пул Белого дома.
Традицию «пепельной среды» Байден блюдет ежегодно, сообщает ТАСС.
Напомним, пользователей соцсетей заинтересовал синяк на лбу президента США Джо Байдена, стали появляться различные версии его происхождения. Самой популярной версией среди пользователей Twitter (заблокирован в России) является очередное падение президента США на трапе самолета, на этот раз при вылете из Польши.
Ранее сообщалось, что Байден споткнулся и упал, поднимаясь по трапу самолета при вылете из Варшавы.
Байден споткнулся и упал на трапе самолета в Польше
Президент США Джо Байден споткнулся и упал, поднимаясь по трапу самолета при отлете из Варшавы, сообщил пул Белого дома.
В пояснении инцидента говорится, что на полпути вверх глава США споткнулся и упал вперед, но смог быстро подняться и продолжить движение вверх, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Отмечается, что прежде чем заходить в самолет, Байден обернулся и помахал провожающим, никаких заявлений он не делал.
Напомним, президент США уже не раз оступался на трапе самолета. Так, в середине марта 2021 года Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета. Затем 1 апреля Байден вновь споткнулся на трапе. Инцидент повторился 8 июня.
Медведев: Россию порвут на части в случае остановки СВО
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Если Россия, «не добившись победы», остановит специальную военную операцию, ее порвут на части, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. При этом, по его словам, боевые действия закончатся, если США прекратят поставки оружия киевскому режиму.
В своем Telegram-канале Медведев сравнил два выступления, прозвучавших накануне: послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором в том числе было объявлено о приостановке участия нашей страны в СНВ-3, и выступление президента США Джо Байдена «перед толпой поляков».
Медведев назвал решение Путина по ДСНВ назревшим и неизбежным. По его словам, к этому подтолкнула война, объявленная США и другими странами НАТО нашей стране. Зампред СБ России отметил, что решение российского лидера будет иметь огромный резонанс в мире в целом и в США в частности, ведь до сих пор американский истеблишмент рассуждал так: «Мы будем гадить вам везде и во всем, мы будем поставлять гигантские объемы оружия киевскому режиму, мы будем работать на поражение России, мы будем ограничивать и уничтожать вас, но стратегическая безопасность – это отдельная тема. Она не связана с общим контекстом взаимоотношений между США и Россией. Она почти священная корова».
Зампред Совета безопасности России назвал это грубой ошибкой американцев, которая «хуже, чем преступление». «Ошибка, порожденная их mania grandiosa. Их ощущением своего превосходства и безнаказанности», – подчеркнул он.
Медведев указал, что если США хотят поражения России, то мы стоим на пороге мирового конфликта. Он напомнил, что Россия вправе защищаться любым оружием, включая ядерное.
Он процитировал президента Путина: «Победить Россию на поле боя невозможно», – и отметил, что приостановка СНВ-3 связана именно с этим.
Медведев посоветовал потерявшим связь с реальностью американским элитам подумать, чего они добились. «Понаблюдаем и за реакцией других ядерных держав – участников НАТО: Франции и Британии. Их СЯС обычно не включали в баланс ядерных боеголовок и носителей при подготовке соглашений между США и СССР (Россией), а давно пора это сделать», – добавил он.
В тот же день Байден, продолжил Медведев, обратился к российскому народу, выступая «перед толпой поляков». Речь американского лидера прозвучала «в традиционном для Америки мессианском ключе с поправкой на старческий маразм». Байден, как отметил Медведев, нагромоздил высоких слов о том, как важно защищать демократию, и о том, что США не собираются нападать на Россию, что, по оценке зампреда Совбеза России, выглядело нечестно и нелепо.
«Кто вообще этот странный дед, вещающий с растерянным видом из Польши? Почему он апеллирует к народу другой страны в период, когда у него полно домашних проблем? С какого перепугу нам прислушиваться к политику из враждебного государства? Почему граждане России должны верить лидеру США, которые развязали больше всех войн в XX и XXI веках, но упрекают нас в агрессивности? Лицу, которое направляет все свои слабеющие интеллектуальные возможности на то, чтобы Россия потерпела «стратегическое поражение», – отметил он.
«И еще. Перефразируя известное выражение, Байден в Варшаве заявил: «Если Россия остановит свое вторжение, оно закончится прямо сейчас. Если украинцы перестанут защищаться – это будет концом Украины». Это рафинированное вранье. Правда совсем в другом. Если Россия остановит СВО, не добившись победы, России не будет – ее порвут на части. Если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму – война закончится», – заключил Медведев.
В МИД России ранее заявили, что дальнейшая судьба Договора по сокращению наступательных вооружений, приостановку действия которого инициировал российский лидер Владимир Путин, будет целиком зависеть от США.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Россия решила приостановить действие ДСНВ и как на это решение отреагируют США.
Во Франции назвали последствия президентства «шмякающегося» Байдена
Французский политик Филиппо: За шмякающимся на трапе Байденом нас просят идти навстречу Третьей мировой
Испытывающий трудности при ходьбе и теряющийся в пространстве президент США Джо Байден приведет Запад к Третьей мировой войне, заявил французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо.
Филиппо на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) перечислил последние курьезные ситуации с Байденом: он «навернулся», выходя из самолета в Киеве, а затем «шмякнулся», возвращаясь в свой самолет; кроме того, американский лидер потерялся на красной дорожке.
«И именно за этим человеком нас просят идти навстречу Третьей мировой войне...» – посетовал французский политик, передает РИА «Новости».
Байден регулярно испытывает трудности при посадке в самолет. При этом в Белом доме заминки объясняют, в частности, сильным ветром, подчеркивая, что президент США «чувствует себя прекрасно».
Рябков призвал не верить сообщению CNN о «неудачном» испытании российской МБР
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Американский телеканал CNN – полностью дискредитировавшее себя СМИ, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, комментируя сообщение о якобы неудачном испытательном пуске баллистической ракеты, произошедшем накануне визита президента США Джо Байдена в Киев.
Рябков сказал, что программа испытательных пусков не является вопросом, который стоит комментировать. Вся достойная публичного освещения информация предоставляется Министерством обороны, приводит его слова РИА «Новости».
В последнее время, продолжил Рябков, в публичном пространстве возникает множество ситуаций провокационного характера, когда осуществляются внешне правдоподобные, а на самом деле не имеющие ничего общего с действительностью и вредоносные вбросы. Целью таких провокаций является проверка реакции официальных кругов в той или стране, в данном случае – в России, сказал замминистра иностранных дел.
Всему, что появляется в СМИ, доверять нельзя, указал он. «Тем более если источником выступает CNN – полностью себя дискредитировавшее в последние годы и полностью поставившее себя на обслуживание интересов определенных групп и определенной части политической элиты США», – добавил Рябков.
О недостоверности сообщений канала CNN написало ранее агентство Bloomberg. По данным источника агентства, Россия не проводила испытаний МБР в период, пока Байден находился в Киеве.
Разочарованный речью Байдена Качиньский попал на видео
В Сети опубликовано видео с разочарованным речью Байдена в Варшаве Качиньским
В соцсетях появилось видео с председателем правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярославом Качиньским, который, как утверждается, оценил речь американского президента Джо Байдена в Варшаве как малосодержательную.
Видео можно увидеть в YouTube.
Стипендиат фонда Барака Обамы Барт Сташевский, также присутствовавший на выступлении Байдена, сообщил, что лидер «Права и справедливости» покинул трибуну со словами: «Он (Байден – прим. ВЗГЛЯД) ничего не сказал».
Сташевский утверждает, что Качиньский таким образом оценил речь Байдена, проходя мимо бывшего премьер-министра Польши Яна Белецкого, передает РИА «Новости».
Напомним, Байден, выступая в Варшаве, обратился к россиянам и заявил: «НАТО и Запад вам не враг». Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что США можно определить как «недруга» россиян – это хуже, чем «враг».
Американский подполковник раскрыл обман Байдена в Киеве
Подполковник армии США Дэвис назвал визит Байдена в Киев «большой постановкой»
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Визит президента США Джо Байдена в Киев во время воздушной тревоги является большой постановкой, не принесшей Украине никакой реальной пользы, заявил подполковник американской армии Дэниэл Дэвис.
Дэвис в эфире Fox News заявил, что необъявленный визит Байдена в украинскую столицу под звуки сирены выглядел «большой постановкой», особенно «когда всего через несколько часов мы узнали, что Белый дом перед этим согласовал все это с русскими». По его словам, американские власти знали, что никакой атаки не планируется. Он также обратил внимание, что никто «даже не вздрогнул», когда зазвучали сирены, «так что почти все знали, что это произойдет», передает РИА «Новости».
Визит Байдена в Киев, считает Дэвис, ничего не изменил, ведь американские власти готовы дать украинским властям все, что те захотят. «Похоже, это была скорее постановка, чем какая-то реальная польза для Украины», – заключил подполковник.
Ранее директор ФСБ Александр Бортников подтвердил, что США уведомили Россию о визите Байдена в Киев, однако ФСБ РФ не давала американскому президенту гарантий безопасности.
Байден в Киеве провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Пользователи соцсетей заинтересовались синяком на лбу Байдена
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Пользователей соцсетей заинтересовал синяк на лбу президента США Джо Байдена, стали появляться различные версии его происхождения.
Самой популярной версией среди пользователей Twitter (заблокирован в России) является очередное падение президента США на трапе самолета при отлете из Варшавы.
Ранее президент США пришел на встречу с лидерами восточноевропейских стран – членов НАТО с темным пятном на лбу.
«Байден снова упал? Посмотрите на его лоб», – написал в своем Twitter сторонник Трампа Ларри Лэнгли.
«Откуда у Байдена синяк на лбу?», – спросил 47-летний парикмахер с ником Kimmer-the-Trimmer.
«У Байдена на лбу большая шишка. Он ее получил во время падения, которое они отрицают», – пишет консервативная христианка, как она сама себя называет, Дебора Хиллер.
В свою очередь экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал падение Байдена, слегка перефразировав песню певицы Бритни Спирс: «Oops he did It again» («Упс, он сделал это снова»). «Мне кажется, наш президент не способен подняться по трапу на борт самолета. А ведь этот парень ведет нас к победе в Третьей мировой войне... Что здесь не так?» – написал Трамп
Рвнее сообщалось, что Байден споткнулся и упал, поднимаясь по трапу самолета при отлете из Варшавы.
Демократы начали готовиться к отказу Байдена выдвигаться на выборы 2024 года
Politico: Демократы начали готовиться к отказу Байдена выдвигаться на выборы 2024 года
Президент США Джо Байден до сих пор откладывает свое решение о выдвижении на выборы президента в 2024 году, поэтому представители Демократической партии США начинают разрабатывать запасной план действий, пишет газета Politiсo.
Издание отмечает, что сторонники Байдена начинают сомневаться в том, что он примет решение об участии в выборах в 2024 году, передает ТАСС.
Окружение Байдена пока ориентируется на апрель в качестве конечного срока, когда он должен будет сообщить о своем решении. Так, губернаторы Иллинойса Джей Роберт Прицкер, Калифорнии Гэвин Ньюсом и Нью-Джерси Фил Мерфи уже сделали шаги на случай, если Байден не будет участвовать в предвыборной гонке.
Например, уже активнее начал общаться с прессой сенатор Берни Сандерс, к предвыборной гонке подключилась и сенатор Эми Клобушар, все они претендовали на пост главы страны в 2020 году.
Лукашенко назвал поездку Байдена на Украину «попугайничеством»
Поездка американского лидера Джо Байдена в Киев – это пиар и «попугайничество», поскольку недавно представители США посещали украинскую столицу, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Визит Байдена на Украину в одном ряду с инцидентом с китайским шаром над американской территорией, это «мелкий, неприличный шаг», цитирует Лукашенко БелТА.
Вместе с тем он отметил решимость Байдена посетить Киев, и похвалил его: «Молодец он».
При этом белорусский лидер отметил, что с американской стороны не так давно был визит на Украину. «Это попугайничество. Это уже было. Точно такой визит. Зачем? Выборы президентские. Он хочет, Джо Байден, на коне войны прискакать в эту выборную кампанию», – пояснил президент Белоруссии.
Напомним, в начале недели президент США Байден в Киеве провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, после этого он посетил Польшу.
Вучич пожаловался на бескомпромиссность Путина и Байдена
Вучич посетовал на проблемы для Сербии из-за бескомпромиссности Путина и Байдена в ситуации вокруг Украины
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в своих последних выступлениях продемонстрировали бескомпромиссность по поводу ситуации вокруг Украины, это усложнит положение Сербии, заявил сербский лидер Александр Вучич.
На выставке военной техники IDEX-2023 в Абу-Даби Вучич заявил, что и Путин, и Байден «показали большую решимость»: Россия – «победить продолжателей нацистской идеологии», США – добиться, чтобы «победила свобода, демократия и цивилизованный мир», передает РИА «Новости» со ссылкой на TV Pink.
Вучич считает, что «это вызовет дополнительные проблемы» для Сербии, так как страны Запада хотели бы «отнять у Путина из рук косовскую «карту». По словам Вучича, позиция Сербии «в отношении санкций» против Москвы «будет все тяжелее». При этом он заявил, что уже год слушает от оппонентов, как «завтра поддержит санкции», но все это время Сербия демонстрировала самостоятельность и независимость. Вучич надеется, что удастся сохранить эту политику.
Президент Сербии также рассказал, что его страна заказала в России комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха» и мобильную систему радиоподавления «Репеллент», но не ясно, «как быть», из-за санкций возникли проблемы с доставкой. Он призвал развивать сербскую оборонную промышленность, в которую дополнительно к запланированному в бюджете намерены вложить 700 млн евро.
Напомним, Путин обратился с посланием к Федеральному собранию России. Байден выступил с речью в ходе визита в Польшу.
Байден в Польше помолился «за преображение России»
Польский священник Давидовский рассказал об участии Байдена в мессе «за преображение России»
Глава американского государства Джо Байден в Польше принял участие в католической службе, в ходе которой молились «за преображение России», сообщил польский священник Веслав Давидовский.
Давидовский рассказал, что «посыпал пепел на голову самому президенту США». По его словам, служба прошла «в импровизированной домашней часовне рядом с апартаментами президента». «Мы отслужили мессу за мир, преображение России и свет Святого Духа для президента», – сказал Давидовский.
Он сообщил, что «все прошло в атмосфере большой секретности». Священник также опубликовал в соцсетях фотографии, на которых виден след от пепла в форме креста на лбу Байдена, передает ТАСС.
Напомним, пользователей соцсетей заинтересовал «синяк» на лбу президента США. В Белом доме объяснили, что Байден пришел на встречу с лидерами восточноевропейских стран – членов НАТО со следом от пепла, которым он, как католик, намазал лоб в день «пепельной среды».
Захарова о поездке Байдена на Украину: Преступника всегда тянет на место преступления
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Приезд главы Белого дома Джо Байдена в Киев подтверждает теорию о том, что преступника тянет на место преступления, заявила директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.
Байден прибыл в украинскую столицу накануне годовщины майдана, 20 февраля, он является «одним из режиссеров кровавого госпереворота 2014 года», заявила Захарова, передает ТАСС.
Криминалисты и психологи нередко утверждают, что преступника всегда тянет на место преступления, провела параллель дипломат.
Встреча же Байдена с украинским президентом Владимиром Зеленским дала понять, кто на самом деле управляет Украиной.
И при этом американцы не упоминали о стремлении к политическому урегулированию кризиса, что говорит о «безответственном и авантюристическом» намерении США на повышение эскалации в противостоянии с Россией.
«Это преступно со стороны Белого дома», – заключила Захарова.
Напомним, в начале недели президент США Байден в Киеве провел встречу с президентом Украины Зеленским, после этого он посетил Польшу.
Еще один республиканец объявил о выдвижении кандидатом в президенты США
О выдвижении кандидатом в президенты США объявил еще один республиканец
Американский предприниматель с индийскими корнями Вивек Рамасвами выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах президента США в 2024 году.
Политик является сторонником Республиканской партии, передает РИА «Новости».
В видеообращении он рассказал, что вырос в Огайо. В 1990-х годах основал мультимиллиардную компанию, создал семью.
По словам кандидата в президенты, сейчас в США исчезают понятия «семьи», «патриотизма» и «веры». Также Рамасвами пообещал выступить против «психологического рабства», которое отменило свободу слова в США.
В ноябре экс-президент Дональд Трамп объявил об участии в президентской кампании 2024 года. Также о выдвижении в качестве кандидата заявила экс-постпред США при ООН Никки Хейли.
Байден предложил на должность президента Всемирного банка экс-главу Mastercard
Американский президент Джозеф Байден заявил, что в качестве кандидатуры на должность главы Всемирного банка следует рассмотреть бизнесмена Аджая Бангу, ранее руководившего Mastercard.
У Аджая есть уникальные способности, которые позволят ему руководить Всемирным банком в критический момент истории, он 30 лет строил успешные глобальные компании и руководил ими, заявил Байден, передает РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.
На прошлой неделе действующий руководитель Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что подаст в отставку до конца этого финансового года.
Американцы по традиции руководят Всемирным банком, европейцы – Международным валютным фондом.