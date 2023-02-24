Британия расширила санкции против России

Британия добавила в санкционный список против России 92 лица

Великобритания расширила санкции против России, добавив в санкционный список 92 физических и юридических лица, которые в том числе связаны с Росатомом, говорится в заявлении британского правительства.

Всего в черном списке Британии полторы тысячи лиц, передает ТАСС. Санкции введены против руководства российских компаний «Ростех» и «Алмаз-Антей», а также ряда сотрудников Газпрома и «Аэрофлота». Вице-премьер Александр Новак и экс-премьер Виктор Зубков также внесены в черный список.

Кроме того, Лондон ввел санкции в отношении четырех российских банков. Это сделано, чтобы «еще больше изолировать Россию от международной финансовой системы», а также предотвратить обход санкций. Под санкции попал в том числе МТС-банк.

Ранее Новая Зеландия ввела санкции против 87 россиян, а Австралия объявила о рестрикциях против вице-премьеров РФ и патриарха Кирилла.