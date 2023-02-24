Новая Зеландия объявила о введении санкций против 87 россиян

Глава МИД Новой Зеландии Махута объявила о введении санкций против российских политиков, военных и предпринимателей

Правительство Новой Зеландии объявило о новых санкциях в отношении российских политических деятелей, военных и предпринимателей, сообщается в заявлении министра иностранных дел страны Нанаии Махуты.

Глава МИД Новой Зеландии объявила о крупнейшем пакете санкций в отношении России. Она уточнила, что новые ограничительные меры будут введены в отношении 87 политических деятелей из числа российских граждан, передает ТАСС.

Министр сообщила, что в новый санкционный список включены в том числе члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, военнослужащие и командиры воинских соединений, играющих активную роль в конфликте на Украине, а также члены их семей.

Глава МИД Новой Зеландии заявила, что масштабы принятых мер беспрецедентны, поскольку действия РФ влияют на безопасность и экономическую стабильность всего мира.

Напомним, в конце октября 2022 года Новая Зеландия ввела санкции против 14 российских граждан, а также ряда предприятий оборонного сектора и СМИ.