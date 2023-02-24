Боррель заявил о нежелании ЕС «разрушить» Россию

Представитель ЕС Жозеп Боррель заявил о нежелании Евросоюза «разрушить» Россию

Евросоюз не желает России «разрушения», заявил испанской газете «Периодико» верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, ЕС поддерживает Украину не для того, чтобы произвести политические перемены в России или «разрушить», передает ТАСС.

Более того, не все европейские страны одинаково относятся к конфликту – есть одна, где скептически относятся к последствиям санкций, отмечая, что этими санкциями ЕС выстрелил себе в ногу, заметил Боррель.

При этом глава дипломатии ЕС допустил, что подход сообщества по ситуации на Украине был «слишком постепенным», и следовало, по его мнению, «не тратить три месяца на обсуждение, отправлять Киеву танки или нет».

«Россия способна производить боеприпасы и у нее есть гораздо более высокие запасы, чем были у нас и которые мы очень быстро исчерпали», – подчеркнул он.

Также Боррель заверил, что пока что имеющихся вооружений достаточно, однако стоит ускорить темпы производства.

«Мы будем производить больше, но пока идет производство, передавайте Киеву то, что есть», – призвал дипломат.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совбеза всемирной организации заявил, что отношений между Россией и ЕС, по сути, уже нет.