На Украине повторно оштрафовали мэра Харькова за посты на русском языке

На Украине повторно оштрафовали мэра Харькова Терехова за посты на русском языке

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь в очередной раз выписал штраф мэру Харькова Игорю Терехову на 3,4 тыс. гривен (почти 93 доллара) за посты на русском языке в социальных сетях, сообщило издание «Украинские новости».

Языковой омбудсмен указал, что в социальной сети Facebook* (принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской) и в Telegram градоначальника публикуются посты на языке, отличном от государственного, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Таким образом, Терехов как должностное лицо нарушил закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», за что ему выписан штраф в размере 3400 гривен.

В ноябре прошлого года Креминь уже издавал постановление о наложении административного штрафа на аналогичную сумму на Терехова за нарушение этого же закона.