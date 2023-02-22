Американские технологические компании могут призвать к ответственности за рекомендации алгоритмов

Семьи жертв терактов подали иски в Верховный суд США, в рамках их заявлений идут обсуждения, несут ли компании ответственность за противоправный контент, выдаваемый их алгоритмами пользователям.

В Верховном суде США рассматриваются на этой неделе два дела, они могут поменять интернет, создав прецедент, и поставив под сомнение американский закон, принятый в 1996 году.

Раздел 230 представляет собой положение закона об этике в сфере коммуникаций, и защищает технологические компании от юридической ответственности за контент, размещенный пользователями, сообщает Guardian.

Инициаторы исков утверждают, что бигтех-компании несут ответственность за разжигание насилия с помощью своих алгоритмов. Первое слушание по делу «Гонсалес против Google» состоялось 21 февраля. Суд определит, должен ли принадлежащий Google видеохостинг YouTube отвечать за рекомендацию пользователям роликов «Исламского государства*» (террористическая организация, запрещена в России).

Истцом выступает Рейналдо Гонсалес, чья дочь Ноэми оказалась среди 130 жертв терактов в Париже в 2015 году. В 2016 году Гонсалес обвинил Google и другие интернет-компании в том, что они позволяли членам ИГ* распространять экстремистский контент и вербовать новых сторонников, сообщает Коммерсант.

Второе дело, которое будет рассмотрено, направлено против Google, Twitter и Facebook. Оно содержит аналогичные обвинения. Члены семьи жертвы теракта 2017 года, предположительно совершенного ИГ, обвиняют соцмедиа в росте экстремизма.

В суде предстоит решить, должны ли компании нести юридическую ответственность за контент, который публикуют их пользователи. Речь идет не только о деструктивном контенте, но и о его попадании в рекомендации.

Отец погибшей во время теракта в Париже девочки настаивает, что Google должна нести ответственность именно за алгоритмы YouTube, которые рекомендовали пользователям подобные ролики. Поскольку рекомендательные алгоритмы создаются непосредственно ИТ-компаниями, а не пользователями онлайн-платформ.

Привлечение технологических компаний к ответственности за их систему рекомендаций стало мотивом как для законодателей-республиканцев, так и для демократов. Республиканцы утверждают, что платформы подавили консервативные точки зрения, в то время как демократы говорят, что алгоритмы платформ усиливают разжигание ненависти и распространение другого деструктивного контента.