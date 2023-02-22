|
|
Девушку арестовали по подозрению в организации теракта в Ярославской области
В Ярославской области девушку арестовали по подозрению в организации теракта
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В Ярославской области девушка Валерия Зотова попыталась поджечь здание пункта помощи мобилизованным, ее задержали, сообщили в Ярославском областном суде.
Девушку арестовали по обвинению в покушении на совершение террористического акта, ее поместили под стражу, сообщили в суде РИА «Новости».
Зотова будет находиться под арестом два месяца, до 16 апреля.
Местные Telegram-каналы сообщали, что Зотова якобы сотрудничала с представителями СБУ, она собирала для украинской спецслужбы данные в России. Сама она пояснила, что ее задержали за попытку поджечь здание пункта помощи мобилизованным в поселке Карабиха Ярославской области.
Между тем в силовых структурах области эти сообщения не комментируют.
Польский генерал рассказал, чем закончится конфликт на Украине
Польский генерал Стружик исключил захват Крыма Украиной
Конфликт на Украине завершится за столом переговоров, к которым подготовятся уже в этом году, но Крым в любом случае останется в составе России, заявил польский генерал, бывший заместитель главы разведки НАТО Ярослав Стружик.
Генерал привел в пример Афганистан, Ирак и Балканы, отметив, что опыт последних лет говорит о том, что войны не заканчиваются тем, как все ожидают. По его словам, наступит время для переговоров, при этом решения о перемирии появятся уже в этом году, передает ТАСС.
По мнению Стружика, Украине будет очень сложно вернуть Крым, даже скорее невозможно. Он останется в составе России.
Ранее швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung заявляла, что президент США Джо Байден в середине января поручил главе ЦРУ обратиться с предложением мирного урегулирования к Москве и Киеву. Обе стороны от такой сделки отказались.
Российские силы предотвратили создание ВСУ «огненного мешка» под Красным Лиманом
Марочко: ВС РФ пресекли попытки ВСУ контратаковать на Краснолиманском направлении
Российские силы пресекли попытку украинских военных контратаковать на Краснолиманском направлении, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Эксперт со ссылкой на собственные источники сообщил РИА «Новости», что украинские боевики предприняли действия наступательного характера из районов населенных пунктов Стельмаховка, Мясожаровка и Андреевка, пытаясь охватить российские позиции. Попытки ВСУ наступать были сорваны упреждающими ударами российских сил, сказал Марочко.
По его словам, ВСУ пытались создать так называемый огневой мешок, однако благодаря работе Вооруженных сил России, им этого не удалось.
По данным Минобороны, за сутки подразделениями группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении уничтожены более 200 украинских военнослужащих, три бронемашины, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Гвоздика», гаубица Д-30, две американские гаубицы М101.
Вучич ожидает серьезных изменений в зоне СВО после послания Путина
Вучич предположил серьезные изменения в зоне проведения СВО в течение трех дней
Ситуация на Украине кардинально изменится в течение ближайших трех дней, заявил президент Сербии Александр Вучич на полях международной выставки военной техники и вооружений IDEX 2023 в Абу-Даби.
Он подчеркнул, что из выступления президента России Владимира Путина ясно, «что он продолжит вести очень интенсивную борьбу на Украине и эта позиция или, другими словами, эскалация конфликта дополнительно осложнит положение Сербии как в политическом, так и в военном и во всех остальных отношениях», сообщает ТАСС.
По его словам, уже через день, два или три можно будет увидеть «значительные изменения на поле боя и серьезные изменения в дальнейших политических действиях в отношении Сербии со стороны Запада».
Напомним, цель Запада – безграничная власть, а Россия защищает свой дом, это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить, заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Рогов рассказал о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Рогов: ВСУ каждый день теряют 15 единиц тяжелой техники на Запорожском направлении
Практически каждый день на Запорожском направлении уничтожаются порядка 15 единиц тяжелой техники, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он уточнил, что ВС России каждый день уничтожают на Запорожском направлении как минимум по единице РСЗО: «Град», «Ураган» или HIMARS с «Ольхой», если говорить о живой силе противника, то это постоянно порядка полутора сотен безвозвратных потерь, передает ТАСС.
Ранее Рогов сообщал, что вооруженные силы Украины собираются через наступление в Запорожской области предпринять попытку перерезать сухопутный коридор в Крым.
Актрису Заворотнюк выписали из онкологической клиники
Актрису Анастасию Заворотнюк выписали после пяти месяцев лечения в онкологической клинике
|
|
Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из частной клиники после пяти месяцев лечения последствий глиобластомы головного мозга.
С сентября прошлого года тяжелобольная Анастасия Заворотнюк находилась в частной московской клинике, где ее лечили от последствий глиобластомы головного мозга – агрессивной формы опухоли. Сообщается, что лечением Заворотнюк занимались, в том числе зарубежные специалисты из Израиля, пишет «Комсомольская правда».
Источник издания сообщил, что в госпитале, где проходила лечение актриса, разработали и запатентовали свой метод лечения злокачественных опухолей мозга, который позволяет увеличить продолжительность жизни пациентов с глиобластомой более, чем в два раза.
Подробностей состояния актрисы лечащие врачи не разглашают, однако, по мнению специалистов, уже один тот факт, что Заворотнюк борется за жизнь четыре года, внушает оптимизм.
По словам врача-онколога, доктора медицинских наук Игоря Долгополова, если глиобластома была небольшая, и с успехом удалена, то человек ведет обычный образ жизни. Он отметил, что кроме лечения, важна и реабилитация.
Напомним, СМИ утверждали, что Анастасия Заворотнюк в 2019 году оказалась в реанимацию с неоперабельной опухолью мозга. Позже, как сообщалось, актрисе стало лучше. Директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров рассказал, что Заворотнюк борется с глиобластомой.
Политолог: Речь Байдена в Варшаве оказалась набором лозунгов
Политолог Корнилов: Байдену плевать на тех людей, кто хочет жить с Россией
|
|
Джо Байден надеялся выступить в Варшаве с исторической речью, которая войдет в школьные учебники. Но на деле она оказалась воззванием к Владимиру Путину, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий политолог Владимир Корнилов. В своей речи Байден обратился к россиянам, а также высказался по поводу санкций Запада и спецоперации на Украине.
«Байден хотел показать своим избирателям, что он военный президент, который не побоялся приехать на линию фронта. Это продолжение той речи, с которой Байден выступил ровно год назад. Только на этот раз он надеялся, что речь станет исторической и войдет в учебники», – считает донецкий политолог Владимир Корнилов.
Речь Байдена была эмоциональной и персонифицированой, добавляет собеседник. «Ранее в своих выступлениях он никогда не произносил слово «Путин» столько раз. Чуть ли не каждое предложение Байден начинал с упоминания президента России. Это было скорее воззвание к российскому лидеру, чем к украинцам, полякам и американцам. В то же время президент России ни разу не упомянул его в своей речи во время послания к Федеральному собранию», – напомнил политолог.
Путин, указывает Корнилов, пытался в своем послании взывать к здравому смыслу, к международным договорам, к воле народа и тем людям, которые выбрали жизнь с Россией. «А Байдену плевать на волю тех людей, которые решают, где и с кем им жить. В своей речи он вообще не упоминал о них, но при этом говорил, что США защищают на Украине демократию. Очень удивительная демократия, которая не зависит от мнения самих жителей, которые проживают на той или иной территории», – отметил эксперт.
Также после выступления Байдена в Варшаве напрашивается вывод, что американский лидер «отделяет народ от российского государства». «Но Байден в этой же речи рассказывает о тех страданиях, которые он причинил и принесет российской экономике, то есть он бьет по российским гражданам, которым он якобы не враг. Это двойные стандарты. Американцы прямо говорят нам, что хотят, чтобы Россия проиграла», – указывает эксперт.
«Именно поэтому Путин сегодня сказал, что стратегическое поражение, о котором говорят США, это экзистенциональная угроза России. Поэтому мы приостанавливаем участие в ДСНВ и готовы в будущем, если Америка пойдет на это первой, начинать ядерные испытания. При этом у Путина все построено на документах и цитатах. А у Байдена одни лозунги, кличи и ни единой отсылки к конкретным действиям», – отметил Корнилов.
Тем не менее поездка Байдена на Украину и Польшу сыграет свою роль, полагает Корнилов. «Американцы работают на эмоции. Это вызывает сожаление. Я очень надеюсь, что хотя бы за кулисами все-таки работает здравый смысл, о чем свидетельствует согласование администрации Байдена с Россией его вчерашней поездки в Киев. Глядишь, когда-нибудь за кулисами начнутся настоящие и конструктивные переговоры, но это произойдет явно не сейчас», – полагает Корнилов.
Во вторник в ходе рабочего визита в Варшаву, приуроченного к годовщине начала российской спецоперации (СВО) на Украине, президент США Джо Байден заявил, что страны Запада не планировали нападать на Россию и не стремятся установить контроль над ее территорией или уничтожить ее. По его словам, СВО стала испытанием для США, НАТО и Европы. Он также предрек Украине тяжелые и горькие дни.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кремль решил не публиковать переговоры Путина с Меркель, Олландом и Порошенко
Песков сообщил о решении России не публиковать стенограмму переговоров «нормандской четверки» по подготовке «Минска-2»
|
|
Кремль не собирается обнародовать стенограмму переговоров лидеров стран «нормандской четверки», которые велись за закрытыми дверями при подготовке минских договоренностей, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пескова спросили, не стоит ли опубликовать стенограмму после откровений экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, экс-президента Франции Франсуа Олланда и экс-президента Украины Петра Порошенко. Песков отметил, что российская сторона «практически никогда этого не делает и не будет делать и сейчас», передает ТАСС.
Как заявил пресс-секретарь, никто из лидеров «не раскрывал никакие детали». По словам Пескова, «просто и Меркель, и Олланд, и Порошенко», как выяснилось, «серьезно не относились к этим документам». Договоренности оказались «ширмой для того, чтобы хорошенько Украину подготовить к войне».
Песков подчеркнул, что глава российского государства «приложил много усилий» для реализации соглашения. «К сожалению, сейчас мы уже понимаем, что это было невозможно на тот момент», – сказал Песков.
Напомним, Меркель открыто подтвердила, что подписание минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. После Меркель об этом же заявил Олланд. Порошенко также признал, что Украина согласилась на минские соглашения только с целью выиграть время и накопить силы.
Минобороны сообщило о выполнении заявок штурмовых подразделений на боеприпасы
Минобороны заявило о выполнении всех заявок на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений в кратчайшие сроки
Все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений в зоне специальной военной операции на Украине выполняются в кратчайшие сроки; все заявки, поданные на февраль, будут обеспечены в ближайшие дни, сообщило Минобороны России.
«Так было и так будет», – заявили в ведомстве. В Минобороны рассказали, что с 18 по 20 февраля добровольцам штурмовых отрядов поставлено 1,6 тыс. реактивных снарядов к РСЗО, более 10 тыс. боеприпасов для крупнокалиберной ствольной артиллерии и минометов, а также 980 боеприпасов для танков, передает ТАСС.
Поставки боеприпасов в соответствии с заявками на март начнутся 25 февраля. В сообщении говорится, что за 2022 год «потребности штурмовых отрядов на боеприпасы были обеспечены на 140% от полученных заявок». «Это наш приоритет», – заверили в ведомстве.
Комментируя «появившиеся на отдельных информационных ресурсах экзальтированные заявления о якобы блокировании поставок боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов, выполняющих боевые задачи по освобождению города Артемовска», Минобороны подчеркнуло, что командование уделяет «особое постоянное и приоритетное внимание обеспечению всем необходимым добровольцев и военнослужащих штурмовых подразделений».
Минобороны рассказало, что лишь за последние два дня общее продвижение российских штурмовых подразделений вперед на подготовленные оборонительные позиции вооруженных сил Украины у Артемовска превысило 2,5 км. Отмечается, что успешное продвижение было бы невозможно без полноценной поддержки огневыми средствами группировки «Юг». В связи с этим, как указывает Минобороны, «все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, абсолютно не соответствуют действительности».
Штурмовые группы получают всю необходимую поддержку, заверило ведомство. Несмотря на сложные метеоусловия у Артемовска, за последние несколько суток для поддержки наступления штурмовых отрядов было выполнено 18 самолето-вылетов штурмовой авиации, заявили в министерстве.
В сообщении говорится, что добровольцы, как и бойцы штурмовых подразделений группировки Вооруженных сил России, «мужественно и самоотверженно выполняют сложнейшие боевые задачи по освобождению Донбасса от боевиков киевского режима». Как заявило Минобороны, «попытки внести раскол в тесный механизм взаимодействия и поддержки между подразделениями российской группировки контрпродуктивны и играют только на пользу врагу».
Напомним, российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию потребовал ликвидировать межведомственные недомолвки и подобную «прочую чушь». «Все для дела, все для результата, на это должно быть все нацелено», – подчеркнул он.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украина перенесла «нулевой» километр железной дороги
Власти Украины решили перенести «нулевой» километр, от которого считают начало расстояния на железной дороге.
Теперь отсчитывать будут не от Москвы, а от Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение «Украинской железной дороги».
Отмечается, что отсчет 100 лет шел именно от столицы России, теперь этому «положен конец», «нулевой» километр украинских железных дорог переносится на Центральный вокзал в Киеве.
В ближайшие три года все километровые таблички на украинской железной дороге заменят на новые.
Байден: Украину ждут тяжелые и горькие дни
Байден: Конфликт на Украине может растянуться на годы
Конфликт на Украине может длиться не один год, Украину ждут «тяжелые и горькие дни», заявил президент США Джо Байден во вторник во время выступления в Варшаве.
По его словам, защита свободы – это не работа одного дня, даже не одного года, передает ТАСС его слова.
Президент США добавил, что Киев готов к жестким и горьким дням. Украина готовит свое контрнаступление, считает он.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден своей поддержкой Украины и контактами с Киевом может подтолкнуть человечество к третьей мировой войне
«Адмирал Кузнецов» покинул ремонтный док
Глава ОСК Рахманов рассказал, когда «Адмирал Кузнецов» вернется в строй
Авианосец «Адмирал Кузнецов» вышел из дока, через несколько месяцев он вернется в состав Военно-морского флота России, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Сегодня корабль покинул ремонтный док, он встает у стенки 35-го завода, где продолжаются ремонтные и модернизационные работы, заявил Рахманов в беседе с РИА «Новости».
В 2024 году корабль должен вернуться в строй, добавил он.
Авианосец «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» «встал на клетки» в Мурманске для докового ремонта в июле 2022 года.
В Грузии назвали число совершенных за год россиянами преступлений
В Грузии назвали численность приехавших с начала СВО россиян-правонарушителей
После 24 февраля 2022 года в Грузии были возбуждены дела против находящихся в стране 246 граждан России и 16 граждан Белоруссии, заявил министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Гомелаури заявил, что после 24 февраля 2022 года в Грузии были возбуждены дела против находящихся в стране 246 граждан России и 16 граждан Белоруссии. Выступая в парламенте, он сказал, что это всего 0,5% от общего числа совершенных в этот промежуток времени преступлений.
«Таким образом, никакой опасности в плане ухудшения криминогенной обстановки это не представляет», – заявил он.
В Грузии, по последним данным, находятся менее 100 тыс. граждан России и Белоруссии.
Медведев: США заслужили приостановку СНВ-3 антироссийской политикой
Приостановка участия Москвы в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) стала ответом на политику Вашингтона, направленную против России, заявил зампред СБ России Дмитрий Медведев.
Соединенные Штаты «получили, что заслужили за свою тупую антироссийскую политику», а именно – приостановку действия СНВ-3, заявил Медведев в Twitter, передает ТАСС.
Он добавил, что не получится воевать с Россией и делать вид, что с вопросами стратегической стабильности все по-прежнему в порядке. «Поделом вам!» – написал зампред Совбеза РФ в соцсетях.
Ранее в НАТО выразили сожаление о приостановке Россией участия в СНВ-3.
Напомним, президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о приостановке Россией своего участия в СНВ-3.
Дуда озвучил проамериканский лозунг председательства Польши в ЕС
Дуда:«Больше Америки в Европе» будет лозунгом председательства Польши в ЕС в 2025 году
«Больше Америки в Европе» будет лозунгом председательства Польши в ЕС в 2025 году, оно должно проходить под девизом укрепления трансатлантических связей, заявил президент республики Анджей Дуда во время встречи с президентом США Джо Байденом.
Дуда отметил, что в 2025 году Польша будет председательствовать в ЕС, в связи с чем в мае этого года будет принята специальная резолюция, которая будет проходить под лозунгом: «Больше Америки в Европе, более сильные связи ЕС с США». Он пояснил, что это означает больше сотрудничества в экономических вопросах и вопросах безопасности, передает РИА «Новости».
Напомним, президент США Джо Байден прибыл в Польшу с визитом, до этого он побывал в Киеве. Во время своего визита он примет участие во встрече глав стран «Бухарестской девятки» – объединении государств Центральной и Восточной Европы, восточного фланга НАТО.
Небензя потребовал компенсацию от устроивших взрывы «Северных потоков» стран
Небензя потребовал наказать виновных в диверсии на «Северных потоках» и компенсировать ущерб пострадавшим государствам
|
|
Страны, которые несут ответственность за диверсии на «Северных потоках», должны компенсировать ущерб пострадавшим государствам, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ организации.
Небензя подчеркнул, что нет сомнений ни в том, кто взорвал трубопроводы, ни в мотивах, ни в способе – «это даже больше, чем дымящийся пистолет, который мечтают найти все американские детективы в голливудских блокбастерах». По его словам, с такими уликами за защиту «наших американских коллег» не взялся бы ни один адвокат, «а в вердикте жюри присяжных сомнений бы не было», передает РИА «Новости».
Оценивая первый раунд консультаций по российскому проекту резолюции о создании комиссии для расследования диверсии, Небензя сказал, что западные эксперты, похоже «не заинтересованы в объективном международном расследовании», это «усиливает подозрения». Обсуждения по тексту проекта резолюции продолжаются.
Он подверг критике «те, с позволения сказать, расследования», которые ведут Дания, Швеция и Германия. Небензя указал, что расследования «не просто не транспарентны», а проводятся с целью «замести следы и выгородить старшего американского брата». Россию «к ним не допускают и все наши запросы высокомерно игнорируют», отметил он.
«День настал. И он, возможно, станет предвестником эпохи, в которой трансграничные и трансконтинентальные коммуникации станут законной целью для операций, направленных на ослабление тех или иных государств – эпохи хаоса и немыслимого ущерба для всего человечества», – сказал Небензя.
Чтобы предотвратить это, нужно найти и наказать виновных в подрыве «Северных потоков», заявил он. Страны, которые несут ответственность за случившееся, должны «компенсировать пострадавшим государствам понесенный ущерб так, как это предусматривается международным правом», сказал дипломат.
Россия распространила в Совбезе и Генассамблее ООН обращение Госдумы с запросом на проведение расследования диверсии, а также ноты российских посольств в адрес внешнеполитических ведомств Германии, Дании, Норвегии, Швеции и США.
Небензя также отметил, что репутация американского журналиста Сеймура Херша позволяет не сомневаться в том, что он говорит правду о произошедшем на трубопроводах. Дипломат заявил: «Мы узнали не только о том, что это сделали США, но и как они это сделали при соучастии союзника по НАТО – Норвегии».
Напомним, Херш со ссылкой на источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. Россия представила проект резолюции Совбеза ООН по созданию международной комиссии для расследования диверсии.