МИД: Дальнейшая судьба ДСНВ зависит целиком от США

Дальнейшая судьба Договора по сокращению наступательных вооружений, приостановку действия которого инициировал российский лидер Владимир Путин, будет целиком зависеть от США, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

По его словам, ситуация «целиком зависит от США», от того, какой курс будет проводить Вашингтон, передает РИА «Новости».

Рябков подчеркнул, что президент России будет решать, «если и когда» созреют условия для пересмотра или уточнения решения о приостановке действия договора или принятия дополнительных контрмер. При этом Москва не видит признаков того, что «ситуация в поведении Вашингтона менялась хотя бы в каких-то аспектах», добавил замглавы внешнеполитического ведомства.

Он сообщил также, что никаких контактов с американской стороной, а также с Британией и Францией, в ближайшее время не планируется. При этом Рябков отметил, что Россия не может игнорировать потенциал Лондона и Парижа в сфере стратегических вооружений. «Это теперь будет рассматриваться в совокупности с американским как единый кулак, направленный против России», – добавил дипломат.

После приостановки ДСНВ Россия будет придерживаться количественных потолков стратегических носителей в рамках Договора, сказал Рябков. Кроме того, Москва намерена соблюдать положения двустороннего советско-американского соглашения 1988 года о взаимном уведомлении о пусках баллистических ракет. Этого, как отметил Рябков, достаточно с точки зрения обеспечения предсказуемости и поддержания стратегической стабильности.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Россия решила приостановить действие ДСНВ и как на это решение отреагируют США.