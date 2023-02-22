Лидер партии «Новые люди» сделал вывод из послания Путина

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев: Повестка России шире, чем повестка специальной военной операции

По итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил о том, что главным посылом речи стала повестка развития России.

По словам Нечаева, на этот раз особое внимание президент уделил развитию экономики и поддержке предпринимателей. Также лидер партии отметил, что слово «предприниматели» ранее не звучало в послании главы государства настолько часто, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Президент говорил о защите и обеспечению безопасности людей, занимающихся бизнесом в России, в частности о том, чтоб не было их несправедливого преследования. Мы привыкли слышать подобное на Петербургском международном экономическом форуме. Но то, что это прозвучало в послании Федеральному собранию, достаточно символично и важно», – подчеркнул лидер «Новых людей».

Кроме того, Нечаев заметил, что президент просигнализировал всем предпринимателям важный посыл – инвестируя в Россию, они получат поддержку и уважение.

«Президент готов поддерживать тех, кто инвестирует в Россию. Есть десятки, если не сотни тысяч предпринимателей, которые строят свои компании здесь, на Родине, вкладывают сюда свою прибыль. Здесь живут их семьи и учатся их дети. Мы видим, что их влияние растет», – заключил политик.

Партия «Новые люди» уделяет большое внимание инициативам по развитию образовательных программ и работе с молодежью. Один из ключевых проектов партии – всероссийская программа развития молодежного предпринимательства «Я в деле».

Президент Владимир Путин на недавней встрече с Нечаевым поддержал предложения по дальнейшему масштабированию программы на территории России, в том числе в новых регионах.