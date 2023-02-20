В партии «Новые люди» назвали мешающий современному образованию фактор

Глава «Новых людей» Нечаев: Излишний академизм мешает развитию отечественного образования

Развитию российского образования мешает излишний академизм, не привязанный к практике, заявил лидер партии «Новые люди», основатель благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» Алексей Нечаев, открывая II Международную педагогическую конференцию «Открытая школа в глобальном мире: ценности, которые нас объединяют».

Он призвал больше ориентировать образование на практикоориентированный подход, чтобы растить «людей интереса».

«Очень важно, чтобы наши дети были людьми интереса. В широком смысле слова предпринимателями, которые создают свою жизнь, меняют жизнь окружающих. Неважно, это социальные предприниматели, люди, которые делают научные открытия или строят свои компании, создают услуги и товары. Что бы ты ни производил, сам или будучи частью команды – это энергия интереса, которая является признаком современности и успеха», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«В процессе обучения нам обычно рассказывают, как было, как будет, как должно быть. Но часто это пропускают мимо ушей. Люди учатся тогда, когда знания нужны им как ресурс для того, чтоб начать действовать. Поэтому мы сторонники деятельностного образования. Нужно давать людям не готовиться к жизни, а жить уже сегодня», – сказал лидер партии «Новые люди».

При этом, по словам Нечаева, попытки вернуться к советской системе образования не увенчаются успехом. «Нам многое не нравится в современном образовании, но еще хуже пытаться воспроизводить советскую школу. Ведь нет уже ни тех учителей, ни тех учеников – наше общество другое», – добавил он.

В конференции приняли участие более 350 человек. Спикерами выступили ведущие эксперты в сфере образования из России, Германии, Швейцарии, Нидерландов, Бразилии, Италии, Китая и Турции. Алексей Нечаев отметил важность международного сотрудничества в развитии образования.

«На мой взгляд, международность – это пароль к тому, чтобы видеть разное. Человечество по Вернадскому – это единая общность. И то, что идет обмен разными практиками и замыслами, очень ценно», – добавил Нечаев.

Партия «Новые люди» уделяет большое внимание инициативам по развитию образовательных программ и работе с молодежью. Один из ключевых проектов партии – всероссийская программа развития молодежного предпринимательства «Я в деле». Президент России Владимир Путин на недавней встрече с Нечаевым поддержал предложения по дальнейшему масштабированию программы на территории России, в том числе в новых регионах.