Путин поручил создать механизмы для роста инвестиций граждан внутри страны

Путин поручил правительству создать механизмы для роста инвестиций граждан внутри страны

В России необходимо стимулировать приток средств граждан в сферу инвестиций, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Он отметил, что в стране формируются условия для снижения кредитных ставок. Кредит для реального сектора должен стать доступнее, передает ТАСС.

«Важным источником инвестиционных ресурсов являются долгосрочные сбережения граждан. И у нас также нужно стимулировать их приток в сферу инвестиций», – сказал он.

Путин попросил правительство ускорить внесение в Госдуму законопроектов для запуска соответствующей государственной программы уже с апреля этого года.

«Важно создать дополнительные условия для граждан вкладывать деньги и зарабатывать дома», – сказал Путин.

При этом важно гарантировать сохранность вложений граждан в добровольные пенсионные накопления. Должен быть такой же механизм, как в системе страхования банковских вкладов.

Он напомнил, что вклады граждан в банках до 1,4 миллиона рублей застрахованы государством, их возврат гарантирован.

Для добровольных пенсионных накоплений застрахованная государством сумма составит 2 млн 800 тыс. рублей, заявил президент.