Мантуров рассказал о планах открыть сервисный центр Aurus в ОАЭ

Российские военные взяли Артемовск в полукольцо

Российские военные постепенно окружают Артемовск и готовятся начать наносить удары по точкам в западной части города, заявил военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин.

По его словам, судя по карте боевых действий, Артемовск находится в каре, полуокружении, в городе идут бои. Российские военные готовятся к началу артобстрела западной части города, за которой в данный момент наблюдение затруднено, передает ТАСС.

Гагин добавил, что ВСУ при этом оказывают серьезное сопротивление, держа на переднем крае в основном мобилизованных.

«Призывают постоянно, ведь «мобиков», по мнению киевского командования, не жалко. Уже потом расходуют кадровых военных и наемников», – пояснил он.

Эксперт также отметил, что в последнее время артиллерийские атаки на Донецк стали менее интенсивными. Он связывает это с нехваткой боеприпасов у украинских военных, напомнив, что российские военные недавно уничтожили американские гаубицы М777 и РСЗО. В этой связи крупную часть артиллерии Киев вынужден перебросить на Артемовск и Угледар.

По мнению Гагина, взятие Артемовска российскими военными является вопросом времени, однако торопиться не стоит.

«Когда спрашивают, почему так долго, я просто приглашаю людей на фронт: приезжайте, посмотрите, как здесь, чтобы понять, почему так медленно. Сейчас мы стараемся беречь личный состав и как можно качественнее поражать живую силу противника. Я бы не торопился, продолжал бы перемалывать части противника. Это удобно и уже отработано», – пояснил он.

Эксперт добавил, что Артемовск уже перестал быть «городом-крепостью, где ВСУ могли показать всему миру стойкость своих солдат», сейчас он стал «пунктом утилизации военнослужащих Украины».

Гагин пояснил, что потери ВСУ в Артемовске составляют тысячи и тысячи человек. По его словам, бывают дни, когда ВС России ликвидируют за один день сотню бойцов ВСУ – это очень много на таком участке фронта.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска немедленно эвакуироваться.

Эксперты заявили газете ВЗГЛЯД, что попытки закрыть Артемовск – это привычная для ВСУ тактика, свидетельствующая о подготовке к его оставлению.