Италия предложила установить «свободную зону» вокруг Запорожской АЭС

Италия предлагает установить вокруг Запорожской АЭС зону безопасности, что будет шагом в достижении мирных договоренностей по Украине, заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни.

Он пояснил, что первым шагом необходимо остановить бои вокруг Запорожья, потому что станция опасна для всех, передает РИА «Новости».

Таяни подчеркнул, что Италия не находится в состоянии войны с Россией, но «поддерживает Украину».

В начале января глава «Энергоатома» Петр Котин в интервью Reuters призвал ООН направить миротворцев на Запорожскую АЭС без договоренности с Россией. В тот же день в интервью Bloomberg он заявил, что Украина должна «силой отобрать у России крупнейшую в Европе атомную электростанцию».

В Кремле после этого опровергли утверждения о том, что якобы существуют признаки намерения России оставить Энергодар и ЗАЭС. Там посоветовали не искать признаков там, «где их нет и быть не может».