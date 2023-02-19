Посольство России в Нидерландах решило перестать принимать посетителей

Посольство России в Нидерландах перестанет принимать посетителей из-за нехватки персонала

Посольство России в Нидерландах с 20 февраля перестает принимать посетителей в связи с решением Гааги сократить число российских дипломатов в королевстве, сообщили в дипмиссии.

В сообщении посольства в Twitter (заблокирован в России) говорится, что в связи с решением нидерландских властей о сокращении персонала Посольства России в Гааге, начиная с 20.02.2023 года прием посетителей по оформленным ранее записям (кроме выдачи паспортов) осуществляться не будет, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в части, касающейся обращений по пенсионным вопросам и оформлению СНВ в Россию, прием без предварительной записи также временно прекращается. При этом согласованные ранее в индивидуальном порядке выезды для обслуживания лиц с ограниченными возможностями будут выполнены.

В российской дипмиссии отметили, что «сожалеют о временных неудобствах, вызванных недружественными действиями властей Нидерландов».

Напомним, Нидерланды решили закрыть российское торгпредство и ограничить число российских дипломатов в стране, около десяти сотрудников посольства должны будут покинуть королевство. По версии голландской стороны, Россия якобы направляет в качестве работников посольства сотрудников разведки. Кроме того, утверждается, что Россия тормозит выдачу виз голландским дипломатам.

С понедельника также временно приостанавливает работу генконсульство Нидерландов в Санкт-Петербурге.