Песков: Москва не видит готовности Запада к мирным инициативам

Песков заявил об отсутствии у Запада открытости к мирным инициативам

Готовности к мирным инициативам со стороны коллективного Запада пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу лидера Белоруссии о переговорах с участием РФ и США.

Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» отметил, что здесь надеяться на какую-то взаимность и ответ на подобную инициативу со стороны хоть кого-то из коллективного Запада вряд ли представляется возможным, передает РИА «Новости».

«И мы слышали заявления из Вашингтона о том, что у Байдена, естественно, не будет никаких остановок, кроме как в Польше. Поэтому пока со стороны коллективного Запада никакой готовности или открытости к мирным инициативам нет», – добавил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести трехстороннюю встречу с участием лидеров России и США.

В воскресенье глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что переговоры о мире на Украине будут вести не Москва и Киев, а Москва и Вашингтон.

Напомним, США заявляют, что переговоры начнутся, «когда к этому будет готов» президент Украины Владимир Зеленский, который должен получить возможность «действовать с позиции силы».