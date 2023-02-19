Володин назвал подлостью решение Зеленского отменить 9 мая

Володин: Отмена Дня Победы на Украине – подлость по отношению к защитникам мира от нацизма

Отмена Дня Победы на Украине – самый подлый поступок по отношению к тем, кто отдал жизнь, освобождая мир от нацизма, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, киевский режим собирается отменить День Победы, который объединяет народ России и Украины и не дает покоя нынешнему киевскому режиму во главе с Зеленским. Володин добавил, что отмена Дня Победы – самый подлый поступок Зеленского по отношению к тем, кто отдал свою жизнь за освобождение мира от нацизма, передает РИА «Новости».

Парламентарий напомнил, что в Великой Отечественной войне именно Россия, Белоруссия и Украина пострадали больше всех.

Ранее в Верховную раду внесли законопроект об отмене Дня Победы, Первомая и 8 Марта. В пояснительной записке к законопроекту 9 Мая называют «рудиментом», от которого нужно избавиться.

Напомним, в пятницу петиция с требованием к Зеленскому сохранить День Победы 9 Мая в качестве государственного праздника была зарегистрирована на сайте главы государства.