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МВФ и Киев договорились о мониторинге экономики
МВФ сообщил о достижении соглашения по поводу мониторинга экономики Украины
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С Украиной достигнуто соглашение о проведении первого и окончательного обзора в рамках программы мониторинга экономики, сообщил МВФ.
Соглашение об «обзоре в рамках программы мониторинга при участии исполнительного совета» достигнуто «на уровне персонала». Соглашение должно быть одобрено руководством МВФ. Оно дает возможность запустить переговоры о «полномасштабной программе поддержки» Украины, которая, по мнению МВФ, поможет вступлению в ЕС, передает РИА «Новости».
Напомним, ведется обсуждение предоставления Украине нового пакета помощи на сумму от 14 до 16 млрд долларов. ЕС и США подталкивают МВФ к окончательной доработке многомиллиардной кредитной программы.
Москва допустила возможность полного разрыва отношений России и США
Дипломат Рябков: Полный разрыв отношений России и США возможен, но это было бы опасно и ошибочно со всех точек зрения
Полный разрыв отношений России и США возможен, но такое развитие событий было бы опасно и ошибочно со всех точек зрения, в Москве не хотели бы этого, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Рябков заявил в интервью программе «Большая игра» на Первом канале, что полный разрыв отношений между Россией и США, наверное, возможен. При этом он выразил мнение, что до этого все же не дойдет, так как это было бы и опасно, и ошибочно со всех точек зрения, в Москве бы этого не хотели, передает ТАСС.
Тем не менее Рябков подчеркнул, что отношения с Соединенными Штатами сейчас можно охарактеризовать как «хуже некуда». Он выразил сомнение, что можно что-то еще испортить в российско-американских отношениях, так как администрация президента США Джо Байдена сделала все, чтобы не оставить от них камня на камне.
Ранее Россия обвинила США в безудержной эскалации ситуации на Украине.
Польские СМИ призвали бандеровцев вернуться домой
Mysl Polska: Прибывшие с Украины бандеровцы должны вернуться домой
Приехавшим в Польшу в качестве беженцев бандеровцам никто не рад, они должны вернуться домой, заявил обозреватель Mysl Polska Пшемыслав Пяста.
По его словам, среди миллионов прибывших мирных украинцев на территорию Польши проникают тысячи агрессивно настроенных националистов с бандеровскими взглядами, часто откровенно неонацистскими – эти люди ненавидят Польшу и поляков, передает РИА «Новости».
Автор отметил, что приезжие бандеровцы восхваляют ОУН*-УПА*, члены которой ответственны за «убийства сотен тысяч гражданских, чьи кости и по сей день лежат в безымянных, неосвященных могилах».
По словам журналиста, проблема неонацистских взглядов приезжих украинцев продолжает нарастать.
«Если вы так восхищаетесь «батькой Бандерой», то у меня есть для вас совет. Возвращайтесь домой. Вам тут не рады», – заключил обозреватель.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Украина доводит поляков до полного разорения.
Российские штурмовые отряды взяли под контроль Парасковиевку в ДНР
Населенный пункт Парасковиевка в 9 км от Артемовска (ДНР) полностью перешел под контроль российских сил.
По словам основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина, Парасковиевка полностью перешла под контроль российских штурмовых отрядов, передает ТАСС.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала заявил, что взятие Парасковиевки позволит перерезать трассу из Часова Яра – последний путь снабжения ВСУ в Артемовске.
Макрон: Европе надо иметь силу и смелость для возобновления диалога с Россией
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Время для диалога с Россией по ситуации на Украине еще не пришло, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам Макрона, Европе надо иметь силу и смелость для возобновления диалога, чтобы найти устойчивое решение, но сейчас не время для диалога, передает ТАСС. Президент Франции пояснил, что «никто из нас не сможет изменить географию России, она всегда останется частью Европы».
«Наша дилемма в том, что на нашем континенте никогда не будет надежного и полного мира, пока мы не научимся решать «российский вопрос», но со всем здравомыслием, без всякого самодовольства. Это то, что я подтверждал словами и действиями с начала конфликта», – цитирует РИА «Новости» Макрона.
В то же время французский лидер отметил, что Европе необходимо «перевооружение» за счет усиления производственной и технологической базы. Он указал, что сейчас некоторые европейские страны впали в зависимость от решений и возможностей промышленных предприятий за пределами Европы.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости проведения мирной конференции для урегулирования на Украине, чтобы добиться справедливого мира. В то же время он считает, что «Россия не может и не должна выиграть», тогда как «Украина может рассчитывать на Францию, европейских партнеров и их союзников ради победы в войне».
Жительница Донецка развеяла украинский миф о причинах начала спецоперации
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Эскалация конфликта началась весной 2021 года и достигла своего пика 17 февраля 2022 года, когда ВСУ нанесли массированные удары по центру Донецка, а также ударили по водной и энергетической инфраструктуре. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала жительница ДНР Валентина Чайка. Она также напомнила, почему год назад власти региона объявили о начале массовой эвакуации мирных жителей.
«В ДНР и ЛНР никто не согласится с мифом о том, что «боевые действия начались 24 февраля 2022 года». Для нас они начались в 2014 году и сопровождались несколькими эскалациями. Одна из них приходится на апрель 2021 года. Это время концентрации сил и средств ВСУ вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе. Эта эскалация длилась до декабря 2021 года, когда Москва предложила Вашингтону договориться о гарантиях безопасности», – считает жительница Донецка Валентина Чайка.
«На стыке 2021 и 2022 годов нам стало понятно: вокруг Украины раскручивается такой маховик событий, который практически невозможно разрешить дипломатическим путем из-за позиции наших оппонентов», – добавила она.
«Тогда же обострилась ситуация вблизи Донецка со стороны наших четырех прифронтовых районов. Мы напряженно встречали Новый год и это напряжение не спадало весь январь 2022 года. Разведка ДНР постоянно сообщала о стягивании украинских военных к линии соприкосновения. Интенсивность обстрелов города увеличивалась», – вспоминает Чайка.
«Первые удары по самому центру Донецка начались 17 февраля. На следующий день в городе начали звучать сирены воздушной тревоги. У дома правительства был взорван автомобиль начальника Народной милиции ДНР Дениса Синенкова. Эти и другие события привели к началу массовой эвакуации людей в Ростовскую область, остановке предприятий и прекращению работы общественного транспорта», – уточнила собеседница.
Как отмечал в те дни глава ДНР Денис Пушилин, ВСУ ждали приказа Владимира Зеленского начать наступление в регионе. С аналогичным заявлением выступил тогда и глава ЛНР Леонид Пасечник. Он также объявил об эвакуации гражданского населения в соседние регионы.
«19 февраля в результате диверсии со стороны ВСУ погибли первые в рамках этой эскалации мирные жители. Силовые органы республики получили карты противника с планом захвата Донбасса в течение пяти суток. В этот же день у нас была объявлена всеобщая мобилизация. А 20 февраля в ДНР говорили о том, что Украина ведет полномасштабную артподготовку и может начать наступление в любую минуту», – напоминает Чайка.
«В результате артобстрелов был остановлен Южно-Донбасский водовод и Донецкая фильтровальная станция. Так началась водная блокада. В Москве тоже заявляли, что ситуация накалена до предела», – напомнила Чайка. Она добавила, что с начала 2022 года ежедневно появлялось множество сообщений о минировании детских садов, школ, вузов, различных административных зданий и объектов инфраструктуры.
Помимо этого, со стороны Украины с начала 2022 года продолжались удары по уничтожению объектов критической инфраструктуры в прифронтовых районах ДНР. «Электроподстанции подвергались массовым обстрелам. ВСУ вывели из строя все наши фильтровальные и водонапорные станции. Ремонтные бригады неделями не могли добраться до разрушенных объектов из-за продолжающихся обстрелов», – добавила Чайка.
«Поэтому когда украинские политики или их западные коллеги говорят о том, что «полномасштабная война началась 24 февраля» – это ложь и паршивая пропаганда, направленная на конструирование мифов вокруг СВО. Да и Зеленскому нужно как-то отвечать перед населением на классический украинский вопрос «А нас за що?» – резюмировала Чайка.
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Политолог объяснил желание США добиться поражения России в конфликте на Украине
Политолог Трухачев: Конфликт на Украине нужен США для собственного процветания
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Позиция США в отношении России не оставляет нам иного выбора, кроме как идти вперед. Вашингтон четко заявил, зачем они поддерживают Киев. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Вадим Трухачев. Ранее в США заявили, что конфликт на Украине должен завершиться поражением России ради сохранения мирового порядка во главе с США. В МИД РФ идею назвали эфемерной.
«Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сказала то, что американцы и европейцы повторяют чуть ли не каждый день. И учитывая ее статус, это смело можно называть официально объявленной позицией Вашингтона», – рассказал доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.
«Белый дом при этом не опровергает подобные заявления, звучащие во многих странах Европы в том числе. И становится очевидным, что конфликт на Украине нужен им для собственного процветания. Если бы дела обстояли иначе, то России просто не пришлось бы начинать спецоперацию», – отметил он.
«Теперь же все это не оставляет Москве иного выбора, кроме как идти вперед. Как отметили в нашем МИДе, наша страна открыта к диалогу с США, однако у Вашингтона нет готовности к этому. Позиция, озвученная замглавы МИД Сергеем Рябковым, предельно ясна и понятна: Западу нужно смириться с невозможностью поражения России», – акцентировал эксперт.
«В перспективе диалог с англосаксами, учитывая их представления о собственной исключительности, возможен только в самую последнюю очередь. Причем речь идет как об американцах, так и об англичанах. Контакты сохранятся разве что по самому ограниченному кругу вопросов», – полагает политолог.
«С континентальной Европой восстановление отношений возможно в большей степени, но это не будет даже на уровне допандемийного 2019 года. Речь может пойти о каких-то краткосрочных годовых контрактах, сотрудничестве в области науки и культуры», – резюмировал Трухачев.
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что конфликт на Украине должен завершиться стратегическим поражением РФ ради сохранения мирового порядка, который США годами возглавляли, при котором по большей части были в безопасности и на протяжении десятков лет процветали.
Как отметила Нуланд, Вашингтону для этих целей нужно было, чтобы его позицию относительно Украины поддержал «весь цивилизованный мир», так как в противном случае другие будут пытаться откусить части стран и дестабилизируют порядок, установленный США.
В свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала назвал идею Запада о поражении России, на которую там не жалеют денег и ресурсов, эфемерной и абстрактной, невозможной по своей постановке. Он подчеркнул, что этого не будет никогда. Как отметил дипломат, диалог РФ и США станет возможным в момент, когда Вашингтон осознает недостижимость поражения Москвы.
В минувшую субботу посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что главная цель России заключается в формировании миропорядка, основанного на равенстве и соблюдении международного права. Днем ранее врио главы ДНР Денис Пушилин спрогнозировал итоги противостояния России и НАТО на Украине.
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Эксперт указал на хамство МИД Украины в адрес Financial Times
Политолог Скачко: Киев навязывает жесткую цензуру мировым СМИ
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Власти Украины, пользуясь вседозволенностью со стороны Запада, творят всевозможные безумства и абсолютно уверены в своей безнаказанности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее статья Financial Times o контрабанде оружия с Украины в Молдавию и торговле людьми разозлила украинских дипломатов, призывавших к расследованию публикации.
«Причин у такого поведения МИД Украины несколько. Во-первых, некоторые украинцы недолюбливают молдаван, считают их глупыми и необразованными. Кроме того, в Молдавии сменилось правительство, а значит провести полноценное расследование того, в чем обвиняется Украина, не получится», – рассказал киевский политолог и историк Владимир Скачко.
«Вместе с тем Западу крайне невыгодно, чтобы кем-либо проводились следственные действия в отношении передаваемого ими оружия», – отметил собеседник.
«В итоге украинские чиновники повели себя в отношении Financial Times так, как они ведут себя с неугодными СМИ внутри страны. Это жесткая цензура и никакой свободы слова. Тем самым офис Зеленского и его дипломаты подчеркивают: нам можно все, у нас полный карт-бланш. И это чувство безнаказанности порождает агрессию в отношении даже тех СМИ, которые поддерживают ВСУ», – акцентировал Скачко.
Ранее МИД Украины потребовал от издания Financial Times немедленно провести редакционное расследование. Поводом для этого стало интервью премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы, в котором она попросила ЕС о помощи в борьбе с торговлей людьми и контрабандой оружия с Украины.
Спикер украинского МИД Олег Николенко назвал приведенные в статье факты дискредитацией международной военной помощи Киеву, а также заявил, что опубликованное интервью якобы имеет признаки дезинформации в интересах России.
Накануне премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в интервью изданию Financial Times заявила, что республика не хочет стать страной, где растут угрозы безопасности. Она пояснила, что в связи с текущим конфликтом в Молдавии участились случаи незаконного оборота вооружений. В преддверии переговоров с представителями Еврокомиссии Гаврилица отметила, что Кишинев отчаянно нуждается в помощи ЕС.
Напомним, в декабре 2022 года Россия предупредила СБ ООН о росте контрабанды оружия с Украины. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как поставляемое Украине оружие бесконтрольно расползается по всему миру.
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Российские войска за сутки уничтожили более 470 украинских военных
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Активными действиями, огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника у Лимана Первого, Гряниковки, Берестового Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
За последние сутки на этом направлении ликвидированы порядка 80 военнослужащих, две бронемашины и шесть автомобилей, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате огневого поражения группировкой войск «Центр» на Краснолиманском направлении в районах Тернов Донецкой народной республики (ДНР), Невского, Стельмаховки, Червоной Дибровы ЛНР уничтожено около 90 военнослужащих, машина пехоты, две бронемашины, установка РСЗО «Град» и две самоходные гаубицы «Акация».
В ходе наступательных действий Южной группировки войск на Донецком направлении за сутки ликвидированы около 200 военнослужащих, две бронемашины, две гаубицы Д-30 и одна Д-20, сообщил Конашенков.
Недалеко от Авдеевки ДНР уничтожен cклад боеприпасов 36-й бригады морской пехоты ВСУ.
Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях наносилось огневое поражение украинским подразделениям рядом с Угледаром ДНР, Ольговским и Магдалиновкой Запорожской области. Потери противника за прошедшие сутки на этом направлении составили более 70 военнослужащих, машина пехоты, две бронемашины, установка РСЗО «Ураган», две гаубицы Д-20 и американская артсистема М777. А возле Угледара уничтожен cклад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ, отчитались в Минобороны.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения за последние сутки уничтожены до 35 военнослужащих, 12 автомобилей, две самоходные гаубицы «Акация», одна установка РСЗО HIMARS.
В районе Херсона и населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области поражены два склада с боеприпасами 124-й и 129-й бригад теробороны.
Армейской авиацией и артиллерией группировок войск ВС России за сутки нанесено поражение 97 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 106 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
Медведев: Зеленскому надо будет подписать то, что ему скажут
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому не придется вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, ему лишь надо будет поставить подпись на документах, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев в своем Telegram-канале обратил внимание на заявление Зеленского о том, что тот якобы не собирается вести переговоры с Путиным. Зампред СБ указал, что украинский президент умолчал об одном нюансе. Зеленский понимает, что за него все решают политики на Западе.
«Ему не надо будет вести никаких переговоров. Ему надо будет подписать то, что ему скажут», – пояснил Медведев.
Он подчеркнул, что ценность такой бумаги будет небольшой, если вспомнить судьбу Минских соглашений, заключенных при предыдущем украинском лидере – Петре Порошенко.
«Всякий новый паяц в Киеве обычно аннулирует наследство предшественника и начинает свою цирковую программу заново», – указал зампред СБ.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что не будет никакого Минска-3.
Украинский беспилотник сбили у Балаклавской ТЭС в Севастополе
ПВО Севастополя поразила украинский беспилотник у Балаклавской ТЭС
Украинский БПЛА сбит в пятницу утром близ Балаклавской электростанции в Севастополе, работа ТЭС продолжается, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В своем Telegram-канале он подчеркнул, что «укронацисты не оставляют своих попыток нанести удары по важным для Севастополя объектам», однако никаких повреждений не обнаружено, станция работает штатно.
Накануне ПВО Севастополя сбила над морем два беспилотника, еще два БПЛА сбили в акватории Крыма.
Герой России генерал-майор Сергей Липовой пояснял, что главными целями атак беспилотников Украины на Крым являются разведка и нанесение ущерба.
ВСУ начали использовать немецкие броневики из-за нехватки танков
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Подразделения 3-й танковой бригады ВСУ возле Марьинки вынужденно используют немецкие бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 1.
Машины солдаты не используют по прямому назначению, а лишь доставляют на них боеприпасы и медикаменты подразделениям ВСУ, отрезанным от основных сил, передает RT.
Использовать немецкие машины приходится из-за нехватки и слабой защищенности колесной техники. Часть бронеавтомобилей FMTV и бронетранспортёров М113AS4, с помощью которых ВСУ снабжали гарнизон Марьинки в 2022 году, утеряна в боях, часть требует ремонта из-за интенсивного использования и серьёзного износа.
Немецкие Bergepanzer 1 для прорыва к позициям украинской армии идут по небольшим тропам в районе сел Константиновка и Победа. Для отвлечения внимания перед началом движения используют танки Т-64БВ и Т-72Б ВСУ, которые начинают стрелять.
Ранее ВС России смогли уничтожить не менее двух немецких БРЭМ Bergepanzer 1 в районе Марьинки.
Bergepanzer 1 построена на базе американского танка М48 Patton III, разработанного в 1950 году. Машина не имеет навесного бронирования и штатно не оснащается дополнительной защитой. Для повышения выживаемости украинские военные наваривают на них дополнительные бронелисты.
Небензя обвинил СБ ООН в провале Минских соглашений
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СБ ООН не справился с обязанностями по поддержанию мира по Минским соглашениям, возможность посредничества организации в ситуации на Украине вызывает вопросы, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Выступая на созванном по российской инициативе заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме годовщины минских договоренностей, постоянный представитель России при ООН Небензя указал, что СБ ООН по «Минску–2» не справился с прямыми обязанностями в поддержании мира, передает ТАСС.
Он также заявил, что провал минского процесса – очевидная неудача СБ ООН в области превентивной дипломатии, такая ситуация крайне разочаровывает, она подрывает авторитет Совета Безопасности.
«Сегодня многие говорят о том, что ООН обязательно должна сыграть роль посредника между Россией и Украиной. А как вы думаете, с учетом того, что я сказал, можем мы доверять такому посредничеству? Где гарантия того, что теперь секретариат будет вести себя по-другому?» – заявил Небензя.
Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла, почему «Минск-2» был планом не для Украины, а для Европы.
УЕФА оштрафовал Украину за полуфинал ЧЕ по мини-футболу
УЕФА оштрафовал Украинскую ассоциацию мини-футбола по итогам матча со сборной России
УЕФА оштрафовал Украинскую ассоциацию мини-футбола по итогам матча 1/2 финала чемпионата Европы 2022 года между сборными России и Украины, сообщили в пресс-службе организации.
По сообщению пресс-службы, Украинская ассоциация мини-футбола оштрафована на 20 тыс. евро за оскорбительные, провокационные и запрещенные скандирования, передает ТАСС.
Ранее РФС потребовал от УЕФА открыть дисциплинарное расследование из-за украинцев. Во время матча, который состоялся 4 февраля в Нидерландах и завершился победой российской команды со счетом 3:2, украинские болельщики на трибунах скандировали оскорбительные лозунги, которые носили политический характер и разжигали ненависть по национальному признаку.
МИД: Поставляемая Западом на Украину военная техника будет перемолота
Дипломат Рябков: Вся поставляемая Западом на Украину военная техника будет перемолота, в том числе танки Leopard
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Вся поставляемая Западом на Украину военная техника будет перемолота, в том числе танки Leopard, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.
Дипломат выразил уверенность, что все то, что сейчас загружается на очередной морской транспорт, будет перемолото, все эти «Леопарды», которые с миру по нитке направляются туда, будут повергнуты на украинских полях нашим огнем, передает ТАСС.
Рябков назвал абсурдным решением политику Запада о поставках оружия Киеву. Он подчеркнул, что бронетехника, которую США вместе со своими союзниками собирают чуть ли не со всего мира, лучше многих фраз говорит о том, есть ли в умах тех, кто принимает решения в Вашингтоне, место для политического завершения конфликта на Украине.
Замглавы МИД РФ рассказал, что российские дипломаты по разным линиям направляли американцам сигналы, предупреждали, что не нужно играть с огнем, демонстрировать ставку на полную и безальтернативную эскалацию.
Напомним, в среду в Германии назвали срок начала эксплуатации на Украине немецких танков Leopard и боевых машин пехоты Marder. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза как можно скорее передать Украине современные танки.
Минобороны заявило о нарушении снабжения группировок ВСУ топливом в результате ракетного удара
ВС России 16 февраля нанесли ракетный удар дальнобойным высокоточным оружием морского и воздушного базирования по предприятиям, которые обеспечивают ВСУ боеприпасами и топливом, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Все цели ударов были достигнуты, назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В итоге было нарушено снабжение группировок ВСУ топливом, а также существенно сокращены возможности производства взрывчатых веществ и твердого ракетного топлива на Украине.
Вооруженные силы России продолжают проведение спецоперации, сообщил Конашенков.