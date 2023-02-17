Путин пригласил главу Газпрома выйти на татами

Путин позвал главу Газпрома Миллера выйти на татами в построенном компанией спортзале

Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Газпрома Алексея Миллера за построенный компанией спортивный зал для занятий дзюдо и самбо, а также предложил ему вместе выйти на татами.

Глава государства отметил социальные программы Газпрома, в частности «Газпром – детям». Он в шутку отметил, что Миллер «носит шапку, как Соловей-разбойник», что лишний раз подтверждает отдельные черты характера, передает РИА «Новости».

Путин предложил вместе выйти на татами в построенном замечательном зале, чтобы посмотреть, «как это функционирует, вместе с детьми, которые сегодня там занимаются».

Ранее Путин также заявил, что планы Газпрома отвечают российским национальным интересам как одного из суверенных центров многополярного мира.