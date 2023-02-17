Захарова отреагировала на отчет ЕС о «блистательных успехах» в экономике

Коллективная евробюрократия отчиталась о «блистательных успехах своей внешнеторговой и экономической политики», умолчав о реальных цифрах, заявила спикер МИД Мария Захарова.

В своем Telegram-канале она предложила не смотреть на то, с какой помпой в Евросоюзе рассказали о ситуации в экономике, а призвала посмотреть на реальные факты.

Так, потребители энергии сталкиваются с ростом цен «как на уровне частных домовладений, так и в промышленности», а сама экономика, ранее измерявшаяся двузначными числами, «находится в состоянии «около нуля».

Более того, по официальным данным, инфляция в ЕС «растет как на дрожжах» – около 10% по итогам 2022 года, в 2023 году согласно прогнозу ожидается от 5 до 10%.

Захарова отметила, что такие факты мало сочетаются с обещаниями еврокомиссара по вопросам экономики Паоло Джентилони приспособиться к конъюнктуре. Особенно если учесть важное дополнение в отчете – риск еще большего повышения инфляции на 2024 год, заметила спикер МИД.

Дипломат также предложила проанализировать цифры, которых нет в отчете, однако они существуют «в головах у всех специалистов, кто занимается вопросами энергетики и экономики в ЕС». Так, согласно подсчетам независимых экспертов, на поддержание функционирования экономики ЕС было потрачено порядка 710 млрд евро.

«Только вдумайтесь: это больше, чем ВВП большинства стран – членов ЕС. Значительная часть этих дотаций в той или иной форме пошла на оказание помощи Германии, Франции и Италии, чей «успешный успех» колеблется в районе нулевых показателей», – подчеркнула она.

Захарова добавила, что «либеральные рыночные экономики выживают за счет государственных дотаций и субсидий, а евробюрократия на этом еще и наживается».

«Маркс с Энгельсом в гробу переворачиваются... Хотя почти два века назад Маркс точно описал суть еэсовского Брюсселя: «Бюрократия имеет в своем обладании государство. Одним словом – «Капитал. Постмодерн», – резюмировала представитель МИД.