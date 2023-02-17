Суд прекратил производство по ходатайству о смягчении наказания Ефремову

Алексеевский райсуд Белгородской области прекратил производство по ходатайству о замене актеру Михаилу Ефремову наказания с тюремного заключения на принудительные работы по его просьбе.

В суде пояснили, что Ефремов принял решение отозвать ходатайство после консультации с адвокатом без давления со стороны, передает ТАСС.

Сам актер попросил провести заседание суда без него.

Напомним, Ефремов направлял прошение о замене лишения свободы на принудительные работыю Позже сам актер попросил прекратить производство по этому ходатайству.