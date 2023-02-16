Politico: США не считают хорошим шагом попытку Киева занять Крым

Вашингтон не подталкивает Украину к тому, чтобы попытаться занять Крым, сообщила газета Politico со ссылкой закрытый разговор госсекретаря Энтони Блинкена с экспертами.

Блинкен считает, хотя и не сказал прямо, что попытка занять Крым является пересечением российской «красной линии», что может привести к глобальному ответу со стороны Москвы.

По данным СМИ, США планируют сосредоточиться на помощи Украине в продвижении на востоке страны, где идут наиболее активные бои, передает «Газета.ru». При этом Блинкен дал понять, что окончательное решение остается за Киевом.

Между тем два источника издания не увидели в словах Блинкена таких суждений. По их словам, он назвал определение направлений ударов ВСУ делом Украины, а не США. Эти собеседники газеты, Блинкен «был больше открыт к потенциальным действиям Украины в отношении Крыма».

Источники издания отмечают, что в целом идея заключалась в том, что существует большая неопределенность в отношении того, как будут развиваться события дальше.

Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что попытка ударить по Крыму британскими ракетами обернется мощным ответом Киеву.