В США допустили случайное нарушение госграницы китайским зондом

Яков Кедми: Зеленский с «Эдельвейсом» наглядно демонстрирует пронацистскую сущность властей Украины

Яков Кедми: Зеленский в очередной раз продемонстрировал нацистскую сущность

Зеленский давно предал ценности своего народа. Теперь он открыто демонстрирует равнодушие к трагедии, произошедшей с еврейской нацией в период Второй мировой войны. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Ранее стало известно, что 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде вооруженных сил Украины было присвоено наименование «Эдельвейс».

«Сомневаюсь, что президент Украины осведомлен об изначальной деятельности «Эдельвейса». Между тем это штурмовая горная дивизия нацистской Германии. Ее бойцы в свое время сумели взять Эльбрус. Впоследствии формирование было разбито Красной армией в ходе боев за Кавказ», – рассказывает бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

«Что касается самого Зеленского, то хочу подчеркнуть: он еврей только по происхождению. Этот человек давно предал все ценности собственного народа. Судя по всему, он глубоко равнодушен к трагедии, которую пережили евреи из-за геноцида, учиненного рейхом», – отмечает эксперт.

«Использование немецких наименований времен Второй мировой абсолютно неприемлемо. Судя по всему, Киев хочет еще раз подчеркнуть тот факт, что для ВСУ военные формирования фашистов представляют своеобразный эталон. Подобные события наглядно демонстрируют пронацистскую сущность майдановской власти», – резюмирует Кедми.

В свою очередь депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с газетой ВЗГЛЯД указал, что еврейское происхождение не мешает Зеленскому поддерживать идеологию гитлеровской Германии.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ наименование «Эдельвейс». Соответствующий указ размещен на сайте офиса президента Украины. Отметим, что аналогичное название носила 1-я горнопехотная дивизия вооруженных сил нацистской Германии.

Отмечается, что подобная инициатива связана с необходимостью поощрения военного формирования за «образцовое выполнение возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости страны».

10-я отдельная горно-штурмовая бригада ВСУ была создана в октябре 2015 года. В 2016-2018 годах объединение принимало участие в украинской силовой операции в Донбассе. В марте 2016-го в ее состав вошли два националистических формирования: батальоны «Айдар» (запрещен в РФ) и «Донбасс». Через несколько месяцев они были выведены из бригады.

В германской дивизии «Эдельвейс» вооруженных сил вермахта служили уроженцы горных районов Южной Германии, Баварии и Австрии. В годы Второй мировой войны дивизия принимала участие в боях против Красной армии, в том числе на Украине, в Донбассе и под Харьковом, а также на Северном Кавказе. На счету формирования сотни военных преступлений. В их числе депортация евреев в лагеря в Польше и казни итальянских военнопленных в Греции и Албании после того, как Рим в 1943 году подписал перемирие со странами антигитлеровской коалиции.

Напомним, накануне российские военные альпинисты установили Знамя Победы на вершине Эльбруса. Знамя установлено в честь 80-летия снятия фашистских штандартов – советские альпинисты сбросили их с обеих вершин Эльбруса 13 и 17 февраля 1943 года. В годы Великой Отечественной войны на Эльбрусе происходили ожесточенные бои с немецкой горно-стрелковой дивизией «Эдельвейс».

Ранее президент Владимир Путин, выступая с речью в честь 80-й годовщины победы в Сталинградской битвы, отметил: Россия снова находится перед лицом западной агрессии. «Нам снова угрожают немецкие танки Leopard, на борту которых кресты», – сказал президент.

Российский лидер также подчеркивал, что сегодняшние преступления неонацистов на Украине против мирных граждан, в частности этнические чистки и карательные акции, говорят о том, что власти этой страны забыли уроки истории.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД