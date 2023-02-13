Певец Shaman выступил в Херсонской области

Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) в воскресенье дал благотворительный концерт в Геническе Херсонской области.

Во время исполнения песни «Встанем» зал поднялся и подпевал, видео этого момента появилось в Telegram-канале «Главное в Херсонской области».

Сам Шаман, который выступил в Херсонской области впервые, рассказал, что его тронуло, что зрители знают наизусть слова его песен.

«Выступая 13 и 14 января в Мариуполе и Луганске, я обещал жителям Донбасса вернуться и продолжаю свой тур по Новороссии. На нашей карте появилась еще одна точка – административный центр Херсонской области, уютный и мгновенно влюбляющий в себя Геническ», – написал исполнитель в Telegram.

Он поблагодарил жителей города за гостеприимство и пообещал вернуться еще.