Иран заявил о готовности к безвизовому режиму с Россией

Посол в России Джалали: РФ и Иран могут отменить визы в ближайшее время

Россия и Иран могут отменить визы для граждан двух стран, сейчас Тегеран ждет ответа от официальных лиц России по этому вопросу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

По его словам, такая перспектива есть. Джалали уточнил, что Иран согласен с отменой виз между двумя странами, даже предприняли шаги в стране для решения этого вопроса, передает РИА «Новости».

«Ждем мнения российских официальных лиц. Если Россия тоже, как и мы, заявила бы о том, что есть такая готовность, мы в короткое время можем объявить о безвизовом режиме», – добавил он пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня» по случаю 44-й годовщины Исламской революции.

«С нашей стороны есть полная готовность для отмены виз между нашими странами. Если Россия примет такое решение на высшем уровне, мы можем даже в 2023 году в предстоящие месяцы объявить о безвизовом режиме», – подчеркнул глава иранской дипмиссии.

Ранее консульства стран Европы после отмены действия соглашения об упрощенном визовом режиме между Россией и ЕС прекратили выдавать россиянам шенгенские визы на срок больше года, оформляя визы лишь на период поездки.