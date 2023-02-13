Директор Brahmos рассказал о преимуществах ракеты перед другими

Ракеты Brahmos быстрее, точнее и универсальнее, чем многие другие ракеты в мире, заявил управляющий директор и главное должностное лицо компании Атул Динкар Ране.

По его словам, Brahmos – единственная сверхзвуковая крылатая ракета за пределами России, соответственно сверхзвуковая скорость – ее самое большое преимущество, передает РИА «Новости».

Скорость ракеты в три раза больше, чем у других, а доставленной энергии в девять раз больше по сравнению с другими ракетами. «Это только из-за скорости и веса. Ракета очень точная... У нас было около ста пусков из ракетного комплекса Brahmos с высокой точностью», – добавил Ране.

Еще одним преимуществом этой ракеты является ее универсальность для всех трех родов войск – армии, флота и авиации.

«Самое большое преимущество, что это одна ракета для всех трех сил. Небольшая разница между наземной и корабельной версиями. Наземный и корабельный варианты фактически одинаковы. В воздушном варианте есть небольшая модификация, потому что она для самолетов... производить ее намного проще, так как она универсальна», – отметил директор Brahmos.

По словам Ране, производство ракет Brahmos NG, по оптимистичным прогнозам, может стартовать в конце 2025 – середине 2026 годов.

«Brahmos NG обсуждается уже довольно давно. Мы только что закончили эскизный проект. Проводили его в России, мы закончили обзор и определились с рабочим листом. С обеих сторон началось проектирование... Мы готовим Brahmos NG для воздушного базирования, проведем бросковые испытания. Ожидаем первое испытание к февралю-марту следующего года. Живые тесты – к концу 2024-го – началу 2025 года. Производство может начаться в конце 2025-го – середине 2026 года», – сказал Ране, отметив, что это очень оптимистичный прогноз.

Ракета Brahmos NG должна весить 1330 килограмм, вдвое меньше, чем стандартный Brahmos, при этом дальность полета ракеты нового поколения должна составлять те же 300 километров, что и у обычной.

Ране рассказал также, что Филиппины получат первый полк ракет BrahMos уже в следующем году.

«Мы гордимся тем, что это первая система вооружения из Индии, которая отправляется на Филиппины. Конечно, BrahMos – совместное предприятие, частично российское, но это первая крупная система вооружения, экспортируемая Индией. Рад, что филиппинцы посмотрели на BrahMos. Им нужны три противокорабельных комплекса», – сообщил Ране.

Компания BrahMos Aerospace Private Limited 28 января 2022 года подписала контракт с министерством обороны Филиппин на поставку трех противокорабельных ракетных комплексов берегового базирования на сумму 375 млн долларов.

«В течение следующих трех лет будут отправлены три полка с несколькими ракетами ... К середине следующего года у них будет полностью боеспособный полк», – отметил Ране.

Ранее Ране заявил, что BrahMos Aerospace, в случае заказа, сможет подготовить гиперзвуковую ракету за шесть лет.