Пакистан отправил Украине 10 тыс. снарядов для РСЗО «Град»

Взгляд
12 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 23:55  |  vz.ru
Разделы

Какое будущее ожидает угольную отрасль Донбасса

В уголь Донбасса Россия может вдохнуть новую жизнь Николай Тришин/ТАСС
В Минэнерго разработали проект концепции реформы угольной отрасли ДНР и ЛНР. Цель – привлечь инвестиции в отрасль и повысить ее рентабельность. Государство обещает поддержку. Как изменится угольный Донбасс и отношение к горнякам? В каких объемах нужен России донбасский уголь и есть ли перспектива для экспорта угля из Донбасса на мировые рынки? Подробности...
Перейти в раздел…

Лаврову удалось оторваться от западных преследователей в Африке

Глава МИД Мали Абдулайе Диоп подарил Сергею Лаврову традиционный малийский меч
Не прошло и двух недель с последнего турне Лаврова по Африке, а глава МИДа вновь проехал по Черному континенту. На этот раз на его пути оказались Мали, Мавритания и Судан. При этом по пятам за нашей делегацией следовали эмиссары Евросоюза. В нашем МИДе даже расценили их поведение как ноу-хау – «дипломатию преследования». Ясно, что приз в этой гонке – лояльность Черного континента. Но каковы сегодня шансы России? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Аргентина испугалась родильного туризма из России

Российские туристки начали сталкиваться с непредвиденными проблемами при въезде в Аргентину imago images/Global Look Press
Миграционные власти Аргентины начали борьбу со въездом в страну беременных россиянок. На этой неделе в аэропорту Буэнос-Айреса задержали шесть женщин на поздних сроках. Любой родившийся на аргентинской земле получает гражданство, что ускоряет процесс получения статуса и для родителей. Власти страны утверждают: россиянам нужен только паспорт, жить в стране они не хотят. У России и Аргентины традиционно крепкие отношения, почему проблема с родильным туризмом возникла только сейчас? Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский и Запад расплачиваются за ложные обещания

Так выглядели встречи в нормандском формате REUTERS
Одна из ключевых политических интриг последних лет – вокруг невыполнения Киевом Минских соглашений – раскрыта на этот раз окончательно. Последнее признание в этом вопросе сделал тот, от кого выполнение договоренностей зависело в первую очередь, а именно президент Украины. Его желание пересмотреть соглашения наконец исполнено – но только совсем иначе, как хотелось Зеленскому. Подробности...
Перейти в раздел…

«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
Перейти в раздел…

«Минск-2» был планом не для Украины, а для Европы

Василий Стоякин
Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Европе (не Украине – именно Европе) был предложен отличный план выхода из кризиса, развития экономики и укрепления собственного суверенитета. Европа предпочла войну, пятирублевый выигрыш (при многомиллиардных потерях) и американский ошейник. Подробности...

СВО – это ответ, а не начало

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Согласно законам геополитики – а именно их строгое воплощение мы видим на Украине – это именно США первыми, вероломно, начали войну с Россией Майданом-2014: вторглись в формально нейтральную серую зону Украины, ликвидировав тем самым последнюю надежду на мир. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Зеленский в Европе пытается защититься от США

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Американским демократам жизненно важно установить тотальный контроль над всем аппаратом управления Украины. Во-первых, для того, чтобы контролировать, куда идут денежные потоки. Во-вторых, Байден еще надеется выиграть у России на поле боя. Подробности...
Перейти в раздел…

Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Обсуждение: 6 комментариев

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

Перейти в раздел…

Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
Подробности...

Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
Подробности...

Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Является ли Молдавия частью Русского мира?
  • Да

  • Нет

  • Только Приднестровье

  • Затрудняюсь ответить
Как часто вы используете ненормативную лексику в разговоре?
  • Никогда

  • Изредка

  • Постоянно
Какой из обещанных Украине западных танков кажется вам наиболее опасным?
  • Американский «Абрамс»

  • Британский «Челленджер»

  • Немецкий «Леопард»

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Во Франции прошли акции протеста против участия Парижа в конфликте на Украине
    МО: ВКС поразили цеха сборки бронетанковой техники ВСУ в Харькове В США рассказали, что гарантирует России победу на Украине Судан завершил пересмотр соглашения с Россией о создании ВМБ РФ Пригожин сообщил о взятии российскими силами поселка Красная Гора под Артемовском
    Швейцарский банк заблокировал российские активы на сумму более 19 млрд долларов Зеленский ввел в действие санкции СНБО в отношении 200 граждан России Неопознанный летающий объект обнаружили у побережья КНР В МОК раскритиковали вмешательство политиков Запада в дискуссию о допуске атлетов из России
    Во Франции объяснили слова Макрона о недопустимости победы России Путин отметил героизм морпехов в текущих сражениях Метрополитен-музей назвал Репина и Айвазовского украинскими художниками Российский боец ММА Махачев впервые защитил титул UFC

    Главная тема


    Китай свысока издевается над Америкой

    ключевые газопроводы


    Лавров объяснил цель США при взрыве «Северных потоков»

    «такого раньше не было»


    Эксперт описал угрозу использования американских БПЛА Польшей

    после землетрясения


    Тектонический разлом в Турции увидели российские спутники

    Видео

    «дипломатия преследования»


    Лаврову удалось оторваться от западных преследователей в Африке

    «Победа над Россией»


    Польская спесь ставит новые вызовы для спецоперации

    реформа отрасли


    Какое будущее ожидает угольную отрасль Донбасса

    террористический акт


    Известный разоблачитель рассказал, кто и как уничтожил «Северные потоки»

    деоккупация донбасса


    Семь главных заблуждений Запада о «зимнем наступлении» России на Украине

    механизмы ценообразования


    Глеб Простаков: Россия собирает крестовый поход против нефтедоллара

    Андрусовское перемирие


    Тимур Шерзад: Как Россия отвоевала у поляков Левобережную Украину

    ключевой союзник


    Геворг Мирзаян: Украина превращается в обузу для Америки

    на ваш взгляд


    Является ли Молдавия частью Русского мира?

    Пакистан отправил Украине 10 тыс. снарядов для РСЗО «Град»

    Economic Times: Пакистан отправил Украине через Германию 10 тыс. снарядов для РСЗО «Град»

    12 февраля 2023, 23:43

    Текст: Антон Никитин

    Пакистан отправил Украине через Германию 10 тыс. снарядов для реактивных систем залпового огня «Град», сообщило индийское издание Economic Times.

    По имеющимся у издания сведениям, снаряды в феврале были отправлены из порта Карачи и поступят на Украину через порт Эмден в Германии. Как отметил неназванный источник издания, Пакистан регулярно поставляет Украине оружие, несмотря на то, что Исламабад просил Россию о снижении цен на нефть. Как отмечается в материале, в январе пакистанские фабрики через порт Карачи отправили Украине 50 тыс. боеприпасов, передает РИА «Новости».

    Напомним, в январе стало известно о планах Пакистана поставить Украине через порт в Польше боеприпасы, в том числе артиллерийские снаряды натовского калибра 155 мм.

    На Западе захотели обсудить с Россией условия заключения мира
    Обозреватель Times высказался за участие Запада в переговорах Украины и России о мире
    		    11 февраля 2023, 05:56
    Фото: imago stock&people/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Власти в Киеве должны понимать, что роль Запада не может заключаться исключительно в поставках бесплатного вооружения Украине, Запад должен иметь право голоса при будущих переговорах о мире, выразил мнение публицист Мэттью Пэррис в колонке Times.

    Автор статьи назвал неверными призывы, чтобы исключительно президент Украины Владимир Зеленский принимал решение об условиях будущего урегулирования по своему усмотрению, так как у Запада есть интерес в определении параметров любого мирного договора, передает ТАСС.

    По его словам, страны Запада скоро должны будут «сказать больше». По его мнению, должен будет наступить день, когда будет комната и стол, и обе стороны сидят вокруг него: Украина и Россия, но будет присутствие и третьей стороны, хотя и не в комнате, но оно будет сильно чувствоваться – это будут силы Запада, возглавляемые президентом США.

    Напомним, в четверг Россия обвинила Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт. В Кремле подчеркивали, что Россия, вопреки заявлениям стран Запада, воспринимает поставки тяжелых вооружений Украине как прямую вовлеченность стран НАТО в конфликт.

    Коментарии (111)
    Народный артист России Александр Филиппенко объяснил переезд в Литву
    		    11 февраля 2023, 20:00
    Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

    Народный артист России Александр Филиппенко сообщил, что уехал из России. Он также заявил, что уволился из театра Моссовета, потому что у него закончился контракт.

    Свой уход из театра Моссовета Филиппенко назвал добровольным.

    «Добавить важно только одно: частица -ся, она ведь возвратная… и когда говорим «уволился» из Театра Моссовета, стоит обращать на эту бедную частицу внимание, не игнорировать ее… Это совы не то, чем кажутся, а иногда закончившийся контракт – это просто закончившийся контракт. Театру Моссовета – мои прекрасные воспоминания. Всем говорящим теплые слова – любовь и безмерная благодарность», – приводит издание «Подъем» слова артиста.

    Филиппенко также призвал не равнять ситуацию в «Современнике» с его расставанием с театром Моссовета. По его словам, это две очень большие разницы.

    Между тем, СМИ предполагают, что  Александр Филиппенко возвращаться в Россию не собирается, поскольку с ним не продлен контракт из-за его позиции по СВО. Предположительно, с актером решили не работать после того, как он принял участие в Таллине в программе Александра Плющева (признан иноагентом), передает «Царьград».

    По версии издания, после поездки Филиппенко в Таллин в театр им. Моссовета указание не продлевать больше с ним контракт. К тому же организаторам концертов артиста начали отказывать на городских площадках.

    Режиссер Юрий Кара, в фильме которого играл Филиппенко, назвал его «профессиональным предателем». Отъезду актера удивился и режиссер Владимир Бортко, который так и не понял, «кто его здесь обидел».

    Ранее дочь артиста сообщала, что он живет в Вильнюсе, и уехал из России страну из-за ситуации на Украине. В мае 2022 года Филиппенко публиковал фото в вышиванке и поддерживал антивоенный флешмоб.

    Александру Филиппенко 77 лет. Он родился 2 сентября 1944 года в Москве. В 1967 году окончил факультет молекулярной и химической физики Московского физико-технического института. В 1974 году заочно окончил режиссерский факультет Театрального училища им. Б.В. Щукина (ныне – Театральный институт им. Бориса Щукина). В 1977 году получил также диплом актерского факультета данного вуза.

    Играл в разные годы в Театре на Таганке, Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова, в 1996–2006 годах был художественным руководителем театра «Моно-дуэт-трио» при Москонцерте. В настоящее время Филиппенко работает в Театре им. Моссовета, где его можно увидеть в спектаклях «Укрощение строптивой», «Дядя Ваня» и «Три сестры».

    Широко известен по киноролям. В частности, снимался в картинах «Гори, гори, моя звезда», «Я его невеста», «Кто заплатит за удачу», «Там, на неведомых дорожках...», «Мой друг Иван Лапшин», «Мастер и Маргарита», «Петр Первый. Завещание». Актер снялся в десятках фильмов.

    Коментарии (135)
    Захарова дала совет Бербок после оправданий за слова о «войне против России»
    		    11 февраля 2023, 16:49
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала главу МИД ФРГ Анналену Бербок не лицемерить, признавая свою ошибку из-за слов о том, что Запад находится в состоянии войны с Россией.

    Захарова в своем Telegram-канале обратилась к Бербок с призывом перестать заниматься эскалацией конфликта на Украине, раз она считает, что все имеют право на ошибки, потому что это часть человеческой жизни.

    Дипломат напомнила Бербок, что режим Зеленского, которого поддерживала Германия, восемь лет убивал людей на Донбассе. Захарова также отметила, что СВО была начата, чтобы прекратить кровопролитие и не допустить мировую войну. Сразу после этого, по словам Захаровой, «НАТОвские преступники стали подливать масло в огонь, превращая все это в масштабную бойню».

    Дипломат дала совет Бербок, что нельзя лицемерить, если она осознала свою ошибку искренне, если это не так, то последствия будут непоправимы.

    Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок в газете Tagesspiegel признала, что допустила ошибку, заявив в конце января о том, что страны Европы якобы «ведут войну против России». Бербок напомнила пословицу «Не ошибается лишь тот, кто не живет».

    Коментарии (24)
    Российские войска нанесли удары по критически важным объектам энергетики на Украине
    		    11 февраля 2023, 15:02
    Фото: REUTERS
    Текст: Вера Басилая

    ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, а также беспилотными аппаратами по критически важным объектам энергетики Украины, все цели достигнуты, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    В Telegram-канале российского военного ведомства уточняется, что в течение 10 февраля ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. Также были использованы беспилотники. Удары наносились по объектам системы энергетики, которые обеспечивали работу предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины. В Минобороны подчеркнули, что все цели массированного удара были достигнуты, а назначенные объекты поражены.

    В результате российских ракетных ударов была остановлена работа энергоемких производств оборонно-промышленного комплекса Украины, а также заблокирована переброска железнодорожным транспортом иностранного вооружения, боеприпасов и резервов ВСУ.

    Ранее в Сети появились видеокадры удара морским беспилотником по стратегически важному мосту в подконтрольный ВСУ Затоке Одесской области.

    Коментарии (30)
    Появилось видео попытки подрыва моста в Одесской области морским БПЛА
    		    11 февраля 2023, 11:24
    Фото: @RVvoenkor
    Текст: Александра Юдина

    В Сети появились видеокадры удара морским беспилотником по стратегически важному мосту в подконтрольный ВСУ Затоке Одесской области.

    На видеокадрах в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» видно, что атака проводилась с моря плавающим БПЛА, который быстро двигался по водной глади к мосту. После приближения к пролету сооружения предмет взорвался.

    Отмечается, что пока неизвестно, насколько серьезно поврежден мост, Киев также старается не распространяться об этой атаке, передает «Царьград».

    При этом издание подчеркивает, что с помощью таких средств поражения, поставленных НАТО, украинские националисты неоднократно пытались нанести ущерб русскому флоту, в том числе в гавани Севастополя.

    В Минобороны России событие пока не комментировали.

    Железнодорожный мост в Затоке является стратегически важным. Это единственный путь с запада Украины к южным регионам. В данный момент ВС России наносит ракетные удары и производит атаки с помощью БПЛА с целью остановить транспортные пути снабжения ВСУ на востоке страны.

    Ранее белорусские пограничники и военнослужащие вооруженных сил страны перехватили разведывательный БПЛА, направлявшийся со стороны Украины вглубь территории республики.

    Коментарии (31)
    Генерал ФСБ назвал источники ВСУ о планах ВС России
    Генерал ФСБ Михайлов заявил, что ВСУ получает информацию о союзных силах от разведки и космоса
    		    11 февраля 2023, 15:55
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    С помощью полученной информации от вражеской агентуры, космической и наземной разведки о планах союзных сил ВСУ пытаются изменить ход специальной военной операции, сообщил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

    Генерал отметил, что ВСУ получает информацию о планах ВС России и их союзников от вражеской агентуры,  при помощи перехватов, а также космической и наземной разведки, которую им помогают осуществлять западные страны, пишет «Московский комсомолец».

    По словам Михайлова ВСУ пытается с помощью полученной информации тем или иным образом изменить ход наступательной операции ВС России. Также он заявил, что, если происходит утечка данных о планах российских войск и их союзников, то операции корректируются.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими слухами и предсказаниями о «масштабном наступлении» российских военных в рамках спецоперации на Украине полна западная пресса.

    Коментарии (18)
    В МИД заявили о готовности к переговорам с Украиной на основе существующей реальности
    		    11 февраля 2023, 13:39
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Россия готова к переговорам с Украиной, но без предварительных условий, на основе существующей реальности, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин в интервью каналу «Звезда».

    Он напомнил классическое выражение – любые военные действия завершаются переговорами. Теперь же в случае с Украиной к ним подойдут без предварительных условий, на основе той реальности, которая существует, передает ТАСС.

    При этом Вершинин подчеркнул, что решение по переговорам с Москвой принимается не в Киеве, а в Вашингтоне и Брюсселе.

    Также дипломат не исключил, что эти переговоры возможны и при нынешнем президенте США Джо Байдене, если сам президент и его окружение «проявятся осмотрительность и мудрость». 

    Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Вашингтон может «по щелчку пальцев» прекратить украинский конфликт. 

    Коментарии (158)
    Премьер Италии после встречи Макрона и Шольца с Зеленским назвала ЕС «Титаником»
    Премьер Италии Мелони провела параллель между единством Европы и «Титаником»
    		    10 февраля 2023, 19:52
    Фото: Press Office of Ukraine/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу не следовало встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже. Когда «Титаник» тонет, неважно, в каком классе у тебя билет, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

    Мелони заявила, что если бы ее пригласили на встречу с Зеленским, она бы посоветовала Макрону не проводить ее ради того, чтобы показать единство с Украиной, передает РИА «Новости».

    Также премьер Италии, комментируя сообщения СМИ о конфликте между Римом и Парижем, отметила, что во Франции на встрече с Зеленским не было 25 из 27 лидеров стран ЕС. 

    «Вопрос не в «охлаждении» и «проблемах», а в том, что Италия является достаточно центральной страной в Европе, чтобы говорить, когда она с чем-то не согласна», – подчеркнула Мелани.

    Она также добавила, что тот, кто считает, что Европа – клуб, где есть те, кто важнее всех, и те, кто меньше, ослабляет Европу, что есть первый и третий класс, ошибается.

    «Стоит вспомнить «Титаник»: когда корабль затонет, неважно, сколько ты заплатил за билет», – напомнила премьер Италии.

    Напомним, Владимир Зеленский провел встречу с Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Париже, после чего президенты Франции и Украины вместе вылетели на саммит ЕС.

    По прибытии на встречу европейских лидеров премьер Италии Мелони назвала приглашение Зеленского в столицу Франции неуместным.

    Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и канцлер Австрии Карл Нехаммер не стали аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммите ЕС в Брюсселе.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (31)
    Пушилин спрогнозировал итоги противостояния России и НАТО на Украине
    Врио главы ДНР рассказал о том, каким должно быть завершение спецоперации
    		    10 февраля 2023, 19:08
    Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Нынешний конфликт может быть урегулирован только путем проведения «новой Ялтинской конференции», которая закрепит новый миропорядок. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин на встрече с журналистами и блогерами. Он также рассказал, почему не видел перспектив выполнения Киевом Минских соглашений, и о нынешней ситуации на фронте.

    В пятницу врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин встретился с журналистами, блогерами и общественными деятелями в рамках обсуждения темы «ДНР как часть России». Сперва речь зашла об обстановке на линии соприкосновения. Она стабильно напряженная – украинские войска бьют по тыловым городам. «Противник, где может нанести вред гражданской инфраструктуре, критической инфраструктуре, обязательно это делает», – сказал Пушилин.

    Он также рассказал, что в Угледаре, который оказался в одном из эпицентров боевых действий, сейчас находятся порядка 1,4 тыс. мирных жителей, часть из них уже эвакуировали российские военные в Волноваху. Там людям оказывается вся необходимая помощь. Угледар расположен к юго-западу от Донецка и является важным логистическим узлом, взятие которого позволит остановить снабжение группировки ВСУ на Марьинском направлении, откуда, в частности, ведутся обстрелы западной части Донецка.

    По его словам, российские силы закрепились в южной части Угледара, но ВСУ перебрасывают туда резервы «в достаточно больших количествах, и это замедлило освобождение данного населенного пункта, но, конечно же, наши планы абсолютно не изменились». Параллельно ВСУ пытаются обустроить новые линии обороны за пределами Угледара.

    Пушлин также отметил, что бойцы группы «Вагнер» закрепились в северной, южной и восточной части Артемовска в ДНР, перерезаны три из четырех путей снабжения украинских войск. По его словам, остается лишь одна трасса – Артемовск – Часов Яр. 

    Кроме того, на встрече стало известно, что власти ДНР прорабатывают для Соледара дорожную карту по восстановлению соляных шахт, которые украинские силовики пытались уничтожить. Пушилин напомнил, что в городе после ухода ВСУ не осталось ни одного целого здания.

    «Есть абсолютное понимание, что частный сектор, которого там было много, нецелесообразно восстанавливать. Альтернатива – это многоэтажные или малоэтажные застройки, но многоквартирные. С учетом того, что там абсолютно точно будут рабочие места за счет соляных шахт. Видно на местах, что противник пытался уничтожить все, что мог, видны целенаправленные взрывы изнутри. Все это обустроим, специалистов хватает», – добавил врио главы ДНР.

    Пушилин сообщил и о принятом решении национализировать предприятия украинских олигархов в Донбассе.

    «Ничего Ринату Ахметову в Донбассе уже не принадлежит. Это собственность государства. Все решения уже приняты. В дальнейшем предприятия будут работать в соответствии процедурой, которую утвердило правительство России, – это доверительное управление. Процедура запущена», – рассказал он, добавив, что помимо Ахметова есть значительный список «негодяев», чье имущество, «конечно, переходит государству». 

    Пушилин также раскрыл закулисье переговорного процесса с Украиной по обмену пленных. По его словам, Киев интересует только судьба боевиков националистического полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). «Простые рядовые военнослужащие, мобилизованные их не интересуют совсем. Их интересовали «азовцы», потому что это было сильно раскручено», – сказал он.

    По его мнению, при обмене пленных и заключенных требуется индивидуальный подход. Отдельно это касается выпуска из тюрем политзаключенных на освобожденных территориях ДНР, потому что зачастую украинские власти осуждали их по уголовным статьям.

    «Что делал украинский режим в предыдущие годы, чтобы эти люди не попадали в списки на обмен, чтобы их даже не показывать? Их переводили в уголовные статьи. Там были статьи за хранение оружия, взрывчатки, патронов, нападения... Соответственно, сейчас по их обращениям нужен индивидуальный подход. Нет механизма, чтобы их взять и одним решением освободить, процессуально очистить – только индивидуальный подход», – сказал Пушилин.

    «Сейчас эти обращения мы собираем, они приходят и в наш адрес, и мы отрабатываем индивидуально... Это тянется годами, бывает. Стараются выработать комплексное решение, но пока его нет... У нас есть специально закрепленные за этим люди, которые стараются каждому помочь. Не всегда это получается быстро, потому что есть теперь еще и российское законодательство, которое нужно соблюдать», – добавил врио главы ДНР.

    Говоря о внешнеполитическом треке, врио главы ДНР признался, что не видел перспектив выполнения Минских соглашений, а будущее Донбасса жители связывали только с Россией. «Эти Минские соглашения, много было опасений, вдруг Киев выполнит, как тогда Донбассу на Украину возвращаться?

    Но мы-то знали на самом деле то, о чем сейчас уже в открытую, сняв маски, заявили и Меркель, и Олланд, и Джонсон.

    Однако я, как участник переговорного процесса, был в этом плане абсолютно спокоен, не видел я никаких перспектив, что Киев сможет выполнить Минские соглашения», – сказал Пушилин. «Мы, конечно же, будущее Донбасса видели только с Россией», – добавил он. По его словам, жители не сомневались, что Донбасс станет частью России, и верили в это.

    В ходе встречи Пушилин выразил уверенность, что нынешний конфликт между Россией и НАТО может быть урегулирован только путем проведения «новой Ялтинской конференции», которая закрепит новый миропорядок. Но сначала надо создать предпосылки для проведения такой конференции. «Где она будет? В Донецке или в Севастополе, к примеру? Но сначала надо создать предпосылки», – добавил врио главы ДНР.

    Напомним, Ялтинская конференция руководителей государств – союзников по антигитлеровской коалиции (СССР, США и Великобритании) прошла с 4 по 11 февраля 1945 года в Крыму. Принятые на той встрече решения заложили основы послевоенного миропорядка. 

    Коментарии (18)
    Эксперт: Освобождение Двуречного – это прелюдия к продвижению ВС России на Харьковщине
    Эксперт Онуфриенко проанализировал ситуацию на линии столкновения после освобождения Двуречного
    		    10 февраля 2023, 16:36
    Фото: РИА Новости
    Текст: Алёна Задорожная

    Освобождение Двуречного – это вероятное начало большого наступления российских войск, которые продолжают наносить удары по всей линии фронта и выматывают противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Об освобождении Двуречного на Купянском направлении Харьковской области стало известно в пятницу.

    «Речь идет об освобождении железнодорожной станции и поселке на левом берегу Оскола. Там сейчас разворачиваются основные боевые действия. Небольшая возвышенность дает нам преимущество, из Двуречного удобнее обстреливать позиции противника на правом берегу Оскола», – рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко. 

    Впервые о боях за Двуречное сообщалось три дня назад. Боевые действия шли в западной части поселка, напомнил эксперт. Он особо отметил, что северо-восточнее Купянска находятся два населенных пункта с названием Двуречное. Один расположен на небольшой возвышенности примерно в 12 километрах от Купянска на левом берегу Оскола с железнодорожной станцией, второй – на правом берегу.

    По его словам, также сейчас идут бои за село Синьковка в 5–6 километрах от окраин Купянска. Это вынуждает противника перебрасывать значительные силы из состава подразделений ВСУ и теробороны к Купянску, который играет огромное значение для обороны ВСУ, потому что там расположена узловая железнодорожная станция.

    «Освобождение Двуречного – это прелюдия к большому наступлению. Тактика наших войск секретом не является. Мы с конца прошлого года наносим удары по всей линии фронта, выматывая противника и вынуждая его разбрасывать свои резервы на множество направлений», – пояснил Онуфриенко.

    В пятницу в Минобороны сообщили о том, что Вооруженные силы России завершили освобождение населенного пункта Двуречное в Харьковской области. «На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений Западной группировки войск полностью освобожден населенный пункт Двуречное Харьковской области», – говорится в заявлении.

    Кроме того, на Южно-Донецком направлении ВС РФ нанесли комплексные удары по живой силе и технике ВСУ в районе Пречистовки и Угледара в Донецкой народной республике. Как подчеркнул официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВСУ потеряли до 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два автомобиля на этом направлении. Также была ликвидирована артиллерийская система М777 американского производства и гаубица Д-30.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (18)
    ВС России уничтожили артсистему Paladin на южнодонецком направлении
    		    11 февраля 2023, 15:19
    Фото: soldiersmediacenter/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    На южнодонецком направлении авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» было уничтожено более 95 украинских военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, два автомобиля, артиллерийская система М109 «Paladin», три гаубицы Д-20, а также гаубица «Гиацинт-Б», сообщили в Минобороны.

    По данным в Telegram-канале ведомства, на южнодонецком направлении наносилось комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Павловка и Новоселка ДНР, потери противника составили более 95 человек за сутки, уничтожены четыре танка, две боевые машины пехоты, два автомобиля, артиллерийская система М109 «Paladin», три гаубицы Д-20, а также гаубица «Гиацинт-Б».

    Кроме того, в Минобороны заявили, что на купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР, Новомлынск, Гряниковка и Крахмальное Харьковской области. Всего за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30. Кроме того, в районе города Волчанск Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

    Также на краснолиманского направлении в результате ударов авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское ЛНР, Ямполовка ДНР, а также Серебрянского лесничества. Здесь за сутки уничтожено до 120 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, установка РСЗО «Град», а также две гаубицы Д-20.

     На донецком направлении в результате успешных наступательных действий «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 140 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная гаубица «Krab» польского производства, гаубицы «Гиацинт-Б» и Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

    Кроме того, в районах населенных пунктов Бердычи, Авдеевка и Новопокровское, Елизаветовка, Доброволье и Новоукраинка в ДНР уничтожены шесть складов боеприпасов ВСУ, также три склада уничтожены

    На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а возле Херсона поражен склад боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Авиация, ракетные войска и артиллерией группировок войск (сил) ВС России сутки нанесли поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 116 районах, а возле населенного пункта Новый Буг Николаевской области уничтожена радиолокационная станция наведения зенитного ракетного комплекса «С-300».  Также в районе населенного пункта Шебелинка Харьковской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения воздушных целей 35Д6.

    Системы ПВО за сутки  уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов в Стельмаховке, Нововодяное, Голиково, Кременной Луганской народной республики, в Александровке в ДНР, Жовтневом, Федоровке, Обильном и Дорожнянке Запорожской области, Рыбальче Херсонской области, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли удары по критически важным объектам энергетики на Украине, все объекты поражены.

    Коментарии (8)
    Эксперт объяснил поиск странами Западом русскоязычного специалиста по украинским АЭС
    Эксперты объяснил поиск Западом русскоязычного специалиста для перевода документации украинских АЭС
    		    10 февраля 2023, 18:22
    Фото: VargaA/wikipedia.org
    Текст: Алёна Задорожная

    Вся документация по украинской атомной энергетике написана на русском языке. Им нужен специалист, который переведет всю нормативную базу для Норвегии и США, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее стало известно, что Норвегия ищет русскоязычного специалиста для реформы украинской атомной энергетики.

    «Советский Союз оставил Украине большое наследство в ядерной отрасли. Все атомные станции были построены без каких-либо западных реакторов», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Как следствие, вся нормативная база, если заглянуть за переведенные на украинский язык титульные листы, написана на русском. Поскольку это очень специфическая отрасль, в которой надо досконально понимать физику и химию, вся эта система крайне нелинейна», – обращает внимание эксперт.

    «Данная система не имеет описания на украинском языке. Для этого нет ни терминов, ни справочников, ни даже слов. К счастью, во времена «незалежності» у местных атомщиков хватало ума не переводить это на мову», – указывает собеседник.

    «На Западе, напротив, есть своя терминология, которая опирается в основном на английский язык. В целом существует несколько языковых кластеров, которые качественно описывают ядерную энергетику, – английский, французский, русский и японский. В последнее время к ним добавляются хинди и мандарин», – отмечает Анпилогов.

    «И специалист, которого ищут норвежцы, вероятно, нужен для того, чтобы переводить советские и российские нормативы на английский язык», – предполагает эксперт.

    «Очевидно, что сейчас американцы будут всеми силами подминать под себя украинскую атомную отрасль. И учитывая полный разрыв всех отношений с Россией, надеяться на то, что Украина будет сохранять сотрудничество с нами – наивно. Норвегия в этом процессе задействуется, вероятно, лишь в качестве оператора», – заключил Анпилогов.

    Ранее издание Lenta.ru сообщило, что в Норвегии ищут консультирующего специалиста для сотрудничества с Украиной в области атомной энергетики, следует из соответствующей тендерной документации. Владение русским языком является обязательным требованием к консультанту, который будет заниматься реформами украинской нормативно-правовой базой в сфере атомной энергетики.

    При этом отмечается, что в 2014 году DSA (Норвежское управление по радиационной и ядерной безопасности) внедрило свою Программу двустороннего сотрудничества в области регулирования в Украине в рамках Норвежского плана управления и начало сотрудничество с Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ).

    Предполагается, что консультант будет поддерживать обзор, разработку и внедрение законодательства на другом уровне на основе последних рекомендаций и публикаций МАГАТЭ, МКРЗ и АЯЭ и будет отвечать за обзор нормативных документов и поддержку процесса разработки и планирования, пишут авторы тендера.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (13)
    В ДНР рассказали о скором закрытии котла в Артемовске
    Бердичевский: В Артемовске ВСУ фактически оказываются в котле
    		    10 февраля 2023, 12:24
    Фото: РИА Новости
    Текст: Дарья Волкова

    ВСУ уже практически оказались в котле, в самое ближайшее время Артемовск будет взят нашими подразделениями. Такими прогнозами поделились с газетой ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР Родион Мирошник и донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее стало известно об установлении ВС РФ огневого контроля над всеми дорогами, ведущими в Артемовск.

    «Последняя дорога в город еще не полностью за нами, но находится под огневым контролем. И сейчас основной вопрос в том, успеют ли ВСУ вывести кого-то из города или же все они попадут в котел с достаточно неприятными последствиями», – рассказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник.

    «Уверен, что история со взятием Артемовска будет окончена в самое ближайшее время. При этом мы будем прилагать все усилия, чтобы установить контроль над городом с минимальными потерями с нашей стороны, четко следуя всем стратегическим приемам, наработанным за это время», – полагает собеседник.

    «Относительно Часов Яра, который расположен совсем близко, нам известно, что там были иностранные наемники, ракетные подразделения, базировались РСЗО HIMARS и многое другое. Но это не значит, что все находится там до сих пор. Перемещения вдоль линии боевого соприкосновения очень динамичный процесс», – отметил Мирошник.

    В свою очередь донецкий депутат Владислав Бердичевский добавил, что «в Артемовске, судя по всему, насчитывается до нескольких тысяч бойцов ВСУ». «Несмотря на то, что все трассы в город так или иначе под нашим контролем, противник все равно пытается въехать и выехать из города, подвезти боеприпасы. Хотя они и в частичном котле, но достаточно мотивированны для того, чтобы продолжать борьбу до конца», – полагает он.

    «В качестве оборонительных сооружений противник использует все оставшиеся в городе дома. И пока их не превратят все в руины, ВСУ будут пытаться удерживаться в населенном пункте», – отмечает донецкий депутат.

    «В Часов Яре также много наемников. Вообще в Донбассе, близ линии боевого соприкосновения, иностранцев порядка 30 процентов. Однако это не помешает нам дальше брать наши территории, в том числе Часов Яр, вместе с Краматорском, Константиновкой, Дружковкой, Славянском и далее», – заверил Бердичевский.

    Ранее стало известно, что все дороги возле Артемовска (Бахмута) находятся под огневым контролем ВС РФ. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. Напомним, что на протяжении последних недель в Артемовске сейчас идут ожесточенные бои. Российские силы закрепились на севере и востоке города и продолжают выдавливать ВСУ.

    Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что на протяжении минимум трех недель фиксируются факты применения химического оружия украинской стороной на Артемовском и Угледарском направлениях.

    Кроме того, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в городе Часов Яр близ Артемовска зафиксировано расположение иностранных наемников. Рост числа наемников из европейских стран в зоне специальной военной операции отмечал глава Росгвардии Виктор Золотов.

    Украинский президент Владимир Зеленский накануне в интервью изданию  Spiegel заявил, что ВСУ, несмотря на большие потери, не оставляют позиции в Артемовске, поскольку пытаются выиграть время и дождаться поставок западного оружия. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что освобождение Артемовска приведет к перелому в боях за Донбасс.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (20)
    Пушилин: Российские штурмовые отряды закрепились в Артемовске
    Глава ДНР Пушилин: Российские штурмовые отряды закрепились в Артемовске
    		    10 февраля 2023, 16:35
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Российские штурмовые отряды смогли закрепиться в северной части города Артемовска, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

    Боевые отряды обошли Артемовск с северной, южной и восточной его части, перерезав три из четырех путей снабжения ВСУ, заявил Пушилин, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что определенные успехи есть и в Угледаре. Этот город остается одним из «достаточно горячих» направлений сейчас, в южном пригороде уже «по сути» закрепились российские военные, но противник продолжает переброску резервов туда в больших количествах. Это несколько замедлило освобождение населенного пункта.

    Ранее экс-посол ЛНР Родион Мирошник и донецкий депутат Владислав Бердичевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщили, что украинские силы оказались в окружении, и в скором времени Артемовск будет взят.

    Коментарии (24)
    Экс-советник Пентагона заявил о разваленном фронте на юге Украины

    11 февраля 2023, 18:00

    Текст: Кристина Цыцура

    Оборона ВСУ на Южном направлении начинает разрушаться из-за верной тактики российской армии, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    По его словам, фронт юга Украины разваливается на части, передает РИА «Новости» со ссылкой на слова офицера.

    Он отметил, что бронетехника постепенно утрачивает свою роль, а вот доминировать будет разведка, наблюдение и рекогносцировка (ISR), привязанная к ударным артиллерийским системам. Они будут господствовать в бою, наносить большой урон.

    Именно поэтому отправка Украине западной бронетехники без прикрытия с воздуха будет бесполезной, считает Макгрегор. Он добавил, что 88 танков сгорят в боях за минуту.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейских лидеров передавать Украине танки Leopard 2, которые там якобы будут эффективны. 

    Коментарии (6)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •