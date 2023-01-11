Пакистан решил поставить Украине боеприпасы

Киевский политолог объяснил причины бойкота компании Bonduelle на Украине

Политолог Нечаев: Bonduelle на Украине бойкотируют те, кто ранее сам сотрудничал с Россией

Сообщения о том, что сети украинских супермаркетов Varus и Novus решили бойкотировать компанию Bonduelle из-за ее решения сохранить российский бизнес, интересны прежде всего историей самих сетей, которые ранее сотрудничали с Россией. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал киевский политолог Алексей Нечаев.

«Varus – это днепропетровский ретейлер, который в 2014 году очень выгодно «cъел» киевскую часть бизнеса своих российских коллег из X5 Retail Group. Это касается прежде всего широкой сети супермаркетов «Перекресток». Да-да, в те времена «Перекрестки» в Киеве работали примерно так же, как и сейчас в Москве», – пояснил собеседник.

«А Novus – это компания с литовским происхождением. Одним из ее конечных бенефициаров является Раймондас Туменас – человек, близкий к литовским элитам. В свое время ему удавалось приглашать на открытие магазинов Далю Грибаускайте, когда та еще была президентом Литвы. Помимо этого, в Киеве на приеме у Владимира Зеленского он обедал с действующим президентом республики Гитанасом Науседой. Кроме того, Туменасу каким-то чудом удавалось выбивать кредиты под строительство магазинов у США и Европейского банка реконструкции и развития», – продолжил политолог.

Также, по словам Нечаева, Туменас – один из крупнейших девелоперов, портовых операторов и инвесторов местного масштаба, который, несмотря на все нюансы, долгое время вел бизнес в российском Крыму. Из-за этого бизнесмен становился объектом критики и расследований как внутри Украины, так и в самой Литве. Однако потом он якобы избавился от своих активов в Крыму.

«Но еще забавнее то, что штаб-квартира Novus находится в киевском ТРЦ Retroville, который после начала СВО использовался ВСУ как военная база и логистический хаб на севере Киева. Потом, в 20-х числах марта, ВС России разнесли этот хаб в щепки, что было подтверждено данными объективного контроля и Минобороны РФ», – напоминает собеседник.

«Таким образом, бойкотировать компанию Bonduelle на Украине из-за сотрудничества с Россией начали те торговые сети и владельцы, которые ранее прямо или косвенно сами работали с Россией или заключали сделки с российскими бизнесменами. Причем они это делали после Евромайдана и февральского госпереворота в Киеве. Возможно, они таким образом пытаются стать святее папы Римского?» – иронично резюмировал Нечаев.

Напомним, во вторник сеть украинских супермаркетов Varus заявила об отказе от продукции французской компании Bonduelle, которая продолжила свою деятельность в России после начала спецоперации. В другой сети супермаркетов Novus также сообщили об отказе от продукции Bonduelle, не объяснив свое решение, но сославшись на «известные причины».

При этом Bonduelle подвергается критике и в родной Франции. Хотя еще в ноябре директор группы «Бондюэль» Гийом Дебросс заявлял: «Мы решили остаться в России, потому что производство еды, точно так же, как производство лекарств и сельское хозяйство, важны для всех. Мы не хотим, чтобы к геополитическому кризису прибавился еще и продовольственный кризис. Продукцией с наших трех российских заводов мы также снабжаем страны Средней Азии, где проживает 90 миллионов человек... Наша миссия – обеспечивать население едой, а не воевать».

Позже в материале французского канала BFM сообщили, что для Bonduelle Россия – это рынок номер один. Важнее, чем Германия – и даже важнее, чем Франция.

Кроме того, в прошлом году наиболее яростным нападкам подвергался «Ашан», от которого требовали немедленно продать бизнес в знак протеста и гордо удалиться. Но «Ашан», а это 231 магазин в России, где группа получает 10% общего дохода сети, выстоял. В руководстве сети неоднократно заявляли, что компания занимается исключительно продажей еды гражданскому населению и никакого отношения к конфликту не имеет. Принадлежащая тому же владельцу сеть «Леруа Мерлен» – 112 магазинов – также не ушла из России, несмотря на давление.

Следует отметить, что французский бизнес в целом демонстрирует большее здравомыслие, чем, к примеру, американский и большая часть западных политиков. В России остались и продолжают работу, помимо «Бондюэля», «Ашан», «Леруа Мерлен», «Лакталис» и ряд других брендов.

Автопроизводитель «Рено», как известно, ушел, потеряв свой второй по величине рынок и, соответственно, 30% дохода. И хотя «Рено» изначально обставил свой уход условиями, которые должны будут облегчить его возвращение, данный факт вовсе не утешает французов.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему французы сохранили остатки благоразумного подхода к России.

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