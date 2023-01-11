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Пакистан решил поставить Украине боеприпасы
Economic Times: Пакистан планирует поставить Украине 159 контейнеров с боеприпасами
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Пакистан планирует в январе отправить на Украину через порт в Польше 159 контейнеров с боеприпасами, включая 155-мм снаряды, сообщили СМИ.
Как сообщает индийское издание Economic Times со ссылкой на осведомленные источники, пакистанская судоходная и брокерская фирма Project Shipping планирует во второй половине января отправить Украине на судне BBC Vesuvius 159 контейнеров с 155-мм снарядами, метательными зарядами M4A2, капсюлями M82 и взрыватели PDM из порта Карачи в порт Гданьск в Польше, передает РИА «Новости».
Взамен Пакистан может получить помощь Украины в модернизации своих вертолетов Ми-17 от украинской фирмы, занимающейся производством авиационных двигателей.
Издание отмечает, что Украину и Пакистан связывают тесные военные и промышленные связи. В период с 1991 по 2020 год Украина заключила с Пакистаном оружейные контракты на сумму почти 1,6 млрд долларов.
Американские бронетранспортеры не выдержали украинских морозов
В соцсетях показали сломавшуюся от мороза на Украине американскую бронемашину
Американская бронемашина не приспособлена для украинских морозов, следует из опубликованной офицером ЛНР Андреем Марочко видеозаписи со сломавшимся бронетранспортером «Бредли».
В своем Telegram-канале он опубликовал видеозапись, на которой солдат ВСУ жалуется, что западная техника не работает в мороз – заводится, но гусеницы промерзают настолько, что машина не двигается с места.
Ранее в Белом доме сообщили о передаче нового пакета военной помощи Вашингтона Киеву на 3 млрд долларов.
До этого военный эксперт Питер Сучиу рассказал, какие три вида вооружений США, по его мнению, никогда не передадут Украине, в том числе из-за страха перед Россией. Кроме того, СМИ сообщали, что США изменили РСЗО HIMARS, которые отправили на Украину, чтобы Киев не смог использовать их для ударов вглубь России.
Новорожденных мальчиков на Украине начали называть Сарматами и Искандерами
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На Украине новорожденных мальчиков стали называть Сарматами и Искандерами по аналогии с российскими ракетными комплексами, говорится в отчете минюста страны.
Согласно списку популярных и необычных имен новорожденных в 2022 году, украинских новорожденных называли Искандер, Сармат, Марс, Ахиллес, Никодим, Хьюго, сообщает газета «Известия» со ссылкой на украинские СМИ.
Самым «милитаристским» женским именем стала Джавелина, так называется американский противотанковый ракетный комплекс Javelin, который находится на вооружении ВСУ.
При этом самыми распространенными именами все еще являются Иван, Дмитрий, Анна, Мария.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, возможно, на Украине «улучшится рождаемость из-за этих отключений электроэнергии, потому что люди должны оставаться дома без света. «Так что это лучшее время, чтобы заниматься любовью и наслаждаться жизнью. И я говорю это серьезно», – отметил глава украинского МИД.
Россия признала США фактическим участником конфликта на Украине
Антонов: Обучение ВСУ на базе Сухопутных войск ВС США Форт-Силл в Оклахоме подтверждает участие Вашингтона в конфликте
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Решение Пентагона организовать обучение украинских военных применению комплексов Patriot на базе Сухопутных войск ВС США Форт-Силл в штате Оклахома является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Отвечая на вопрос СМИ, посол РФ в США, слова которого приводит пресс-служба российской дипломатической миссии в Вашингтоне в своем Telegram-канале, подчеркнул, что решение военного ведомства США организовать курс обучения на базе Форт-Силл в штате Оклахома является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте на стороне нацистских преступников из Киева.
Антонов обратил внимание, что предпринимаемые российской стороной усилия по доведению до американской аудитории истинной опасности такой линии Белого дома постепенно находят понимание в местном экспертном сообществе.
Российский дипломат указал, что обозреватели Washington Post открыто признали, что тренировка военнослужащих ВСУ в США означает расширение американской вовлеченности в противостояние. Там также отметили, что администрация США более не ограничивается укреплением оборонного потенциала Киева, а передает Украине новые вооружения с целью повышения ее наступательных возможностей.
Как подчеркнул глава дипмисии, последний аргумент, высказанный американскими журналистами, красноречиво показывает: Вашингтон осознанно вводил Россию и мировое сообщество в заблуждение, говоря о стремлении укрепить способность Украины к самозащите. Антонов констатировал, что подлинная цель администрации США заключается в том, чтобы нанести России как можно больший урон на поле боя руками украинцев.
Накануне пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер информировал, что украинские военные начнут обучение работе с зенитно-ракетным комплексом Patriot на следующей неделе на базе Сухопутных войск ВС США Форт-Силл в американском штате Оклахома.
Захарова посоветовала Зеленскому держать биографию Гуайдо на рабочем столе
Захарова напомнила Зеленскому о судьбе Гуайдо
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому держать на столе биографию бывшего самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, который, по ее словам, был «марионеткой США», а потом стал никем.
Она напомнила, что так называемым президентом Венесуэлы управляли из Вашингтона при действующем, законно избранном и легитимном главе государства Николасе Мадуро. «Чем управлял сам Гуайдо – тоже не очень понятно», – написала Захарова в Telegram-канале.
Дипломат отметила, что весь прошлый год Гуайдо «потихоньку сливали», даже Испания восстановила отношения с Венесуэлой на уровне послов.
При этом, продолжила Захарова, Вашингтон пытается через радикальную оппозицию делать вид, что «борьба продолжается», однако кандидатуры на роль нового «президента» нет, так как его «сольют так же, как и нынешний неудавшийся проект».
В связи с этим она посоветовала Зеленскому держать поближе биографию Гуайдо, а экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую призвала «приготовиться».
Напомним, оппозиционная ассамблея Венесуэлы приняла предложение о ликвидации самопровозглашенного правительства Хуана Гуайдо.
Медведев призвал быстрее модернизировать российские танки
Противники России модернизируют советские Т-72 для Украины, Россия должна действовать быстрее и эффективнее, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии.
По его словам, сейчас главный вопрос – производство, ремонт и поставки танков, именно эти задачи являются актуальными, передает ТАСС.
«Обратил сегодня внимание на информацию, что наши противники профинансировали модернизацию 100 танков Т-72», – сказал он.
Замглавы СБ России напомнил, что российский ОПК начал модернизацию танков в прошлом году.
Он отметил, что работа связана с рядом проблем. Медведев попросил подготовить доклад на эту тему, попросив сконцентрироваться именно на результатах выпуска бронетанковой техники в 2022 году и перспективах на 2023 год.
Ранее Дмитрий Медведев предупредил, что частые нарушения при реализации гособоронзаказа обернутся уголовной ответственностью. Задачи в этой сфере он назвал очевидными, призвав оперативно решать проблемы.
В России оценили желание США изменить динамику конфликта на Украине
Эксперт Козюлин: ВСУ могут использовать БМП Bradley для атаки на небольших участках фронта
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БМП Bradley станут первым видом западного наступательного вооружения, который получит Украина. Они создадут ряд проблем для наших войск, однако в корне изменить ситуацию на фронте не смогут. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Вадим Козюлин, комментируя желание Вашингтона изменить динамику конфликта на Украине с помощью поставок БМП.
«Сегодня ВСУ потеряли часть возможностей для атаки, поэтому Вашингтон решил поднять градус эскалации и поставить новое вооружение. Стоит заметить, что ранее Украине не предоставляли наступательную технику. Но БМП Bradley и Stryker можно отнести именно к такому типу вооружений», – сказал Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ.
«Примечательно, что это еще не самая современная техника. Белый дом пока воздерживается, например, от поставок танков Abrams и авиации. Это связано с опасениями Вашингтона из-за того, что Киев начнет наносить удары вглубь российской территории», – отмечает собеседник.
При этом США пока передают небольшую партию машин, которая не сможет «в корне изменить ход боевых действий». «В целом же Bradley создавалась как ответ на наши БМП-1 и БМП-2», – сказал эксперт.
«Американская машина также может противостоять нашим танкам Т-72. Кроме пушки и пулеметов, у нее есть противотанковые ракеты, которые могут поражать бронетехнику на приличном расстоянии. Bradley способен перевозить живую силу, использоваться для разведывательных операций и наступления», – объяснил Козюлин.
«Stryker – это колесная бронемашина, которая соответствует нашей БТР-80. Она позволяет увеличить маневренность мотопехоты, обеспечивает броневую защиту от осколочных повреждений и даже крупнокалиберных пулеметов», – продолжил он.
«Это универсальное средство, поэтому ВСУ могут использовать машины практически где угодно. Причем если сконцентрировать некий ударный кулак, то есть шанс для наступления на небольшом участке фронта. Украинские военачальники уже неоднократно говорили, что готовят атаку. Возможно, для этого они и будут использовать эти американские поставки», – заключил Козюлин.
Напомним, 6 января США объявили о новом пакете помощи Украине в 2,8 млрд долларов. Среди прочего, они намереваются отправить Киеву 50 БМП Bradley и самоходные гаубицы. Еще 225 млн долларов планируется потратить на укрепление военного потенциала Киева и модернизацию ВСУ. Также в пакет включены 682 млн долларов для партнеров по НАТО на Востоке.
Как рассказал глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс, США отправляют БМП, чтобы изменить динамику боевых действий. На брифинге он сообщил, что на Украине есть несколько видов динамики. Одна из них – наличие российской техники и военных. Именно этот аспект Вашингтон и хочет изменить.
После заявлений США об отправке на Украину американских БМП Bradley ряд крупных Telegram-каналов объявили о наградах для первого бойца, кто сможет подбить эту машину. Суммарная стоимость призов уже перевалила за миллион рублей.
Среди призов немало того, что пригодится в зоне ведения боевых действий. Например, Telegram-канал «Zаписки Vетерана» дарит квадрокоптер Mavic 3, «Повернутые на войне» – тепловизор VENOX, «Лаборатория ППШ» – прицел «Легат 335» и подавитель ГНСС ЛГШ-600.
Снайперскую винтовку LAR-10 «Счетчик» дарит канал «Лобаев!», а «Medex Tactical» готов подарить комплект гемостатиков Celox и жгут-турникет CAT Gen 7. Кроме того, среди призов предусмотрены рации авиационного диапазона и складные армейские буржуйки.
В списке также встречаются денежные призы, аптечки, экипировка, билеты на концерт, различные варианты патриотического мерча и книги. При этом канал RSOTM обещает увеличить ставку с миллиона рублей до двух в случае, если кому-то удастся первым подбить танк Leopard (если такие поставки со стороны Запада состоятся).
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как поставки западных танков Украине изменит ситуацию на фронте.
Киевский политолог объяснил причины бойкота компании Bonduelle на Украине
Политолог Нечаев: Bonduelle на Украине бойкотируют те, кто ранее сам сотрудничал с Россией
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Сообщения о том, что сети украинских супермаркетов Varus и Novus решили бойкотировать компанию Bonduelle из-за ее решения сохранить российский бизнес, интересны прежде всего историей самих сетей, которые ранее сотрудничали с Россией. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал киевский политолог Алексей Нечаев.
«Varus – это днепропетровский ретейлер, который в 2014 году очень выгодно «cъел» киевскую часть бизнеса своих российских коллег из X5 Retail Group. Это касается прежде всего широкой сети супермаркетов «Перекресток». Да-да, в те времена «Перекрестки» в Киеве работали примерно так же, как и сейчас в Москве», – пояснил собеседник.
«А Novus – это компания с литовским происхождением. Одним из ее конечных бенефициаров является Раймондас Туменас – человек, близкий к литовским элитам. В свое время ему удавалось приглашать на открытие магазинов Далю Грибаускайте, когда та еще была президентом Литвы. Помимо этого, в Киеве на приеме у Владимира Зеленского он обедал с действующим президентом республики Гитанасом Науседой. Кроме того, Туменасу каким-то чудом удавалось выбивать кредиты под строительство магазинов у США и Европейского банка реконструкции и развития», – продолжил политолог.
Также, по словам Нечаева, Туменас – один из крупнейших девелоперов, портовых операторов и инвесторов местного масштаба, который, несмотря на все нюансы, долгое время вел бизнес в российском Крыму. Из-за этого бизнесмен становился объектом критики и расследований как внутри Украины, так и в самой Литве. Однако потом он якобы избавился от своих активов в Крыму.
«Но еще забавнее то, что штаб-квартира Novus находится в киевском ТРЦ Retroville, который после начала СВО использовался ВСУ как военная база и логистический хаб на севере Киева. Потом, в 20-х числах марта, ВС России разнесли этот хаб в щепки, что было подтверждено данными объективного контроля и Минобороны РФ», – напоминает собеседник.
«Таким образом, бойкотировать компанию Bonduelle на Украине из-за сотрудничества с Россией начали те торговые сети и владельцы, которые ранее прямо или косвенно сами работали с Россией или заключали сделки с российскими бизнесменами. Причем они это делали после Евромайдана и февральского госпереворота в Киеве. Возможно, они таким образом пытаются стать святее папы Римского?» – иронично резюмировал Нечаев.
Напомним, во вторник сеть украинских супермаркетов Varus заявила об отказе от продукции французской компании Bonduelle, которая продолжила свою деятельность в России после начала спецоперации. В другой сети супермаркетов Novus также сообщили об отказе от продукции Bonduelle, не объяснив свое решение, но сославшись на «известные причины».
При этом Bonduelle подвергается критике и в родной Франции. Хотя еще в ноябре директор группы «Бондюэль» Гийом Дебросс заявлял: «Мы решили остаться в России, потому что производство еды, точно так же, как производство лекарств и сельское хозяйство, важны для всех. Мы не хотим, чтобы к геополитическому кризису прибавился еще и продовольственный кризис. Продукцией с наших трех российских заводов мы также снабжаем страны Средней Азии, где проживает 90 миллионов человек... Наша миссия – обеспечивать население едой, а не воевать».
Позже в материале французского канала BFM сообщили, что для Bonduelle Россия – это рынок номер один. Важнее, чем Германия – и даже важнее, чем Франция.
Кроме того, в прошлом году наиболее яростным нападкам подвергался «Ашан», от которого требовали немедленно продать бизнес в знак протеста и гордо удалиться. Но «Ашан», а это 231 магазин в России, где группа получает 10% общего дохода сети, выстоял. В руководстве сети неоднократно заявляли, что компания занимается исключительно продажей еды гражданскому населению и никакого отношения к конфликту не имеет. Принадлежащая тому же владельцу сеть «Леруа Мерлен» – 112 магазинов – также не ушла из России, несмотря на давление.
Следует отметить, что французский бизнес в целом демонстрирует большее здравомыслие, чем, к примеру, американский и большая часть западных политиков. В России остались и продолжают работу, помимо «Бондюэля», «Ашан», «Леруа Мерлен», «Лакталис» и ряд других брендов.
Автопроизводитель «Рено», как известно, ушел, потеряв свой второй по величине рынок и, соответственно, 30% дохода. И хотя «Рено» изначально обставил свой уход условиями, которые должны будут облегчить его возвращение, данный факт вовсе не утешает французов.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему французы сохранили остатки благоразумного подхода к России.
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Арестович заявил о бегстве ВСУ под Соледаром
Советник главы офиса президента Украины Арестович заявил о бегстве украинских вооруженных сил под Соледаром
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о бегстве подразделений украинских вооруженных сил под Соледаром.
Арестович заявил в эфире YouTube-канала Марка Фейгина* (внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов), что под Соледаром у вооруженных сил Украине есть подразделения, которые «бежали и бегут». По словам советника главы офиса Владимира Зеленского, когда рота убегает с направления, их соседям, как правило, становится очень грустно, а туда забегает противник, передает РИА «Новости».
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил об установлении контроля над всей территорией Соледара. Он также сообщил, что в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои с остатками противника. Газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах российских Вооруженных сил в стратегических пунктах Соледар и Артемовск.
Пушилин заявил о скором освобождении Соледара
Пушилин: Город Соледар близок к освобождению
Бои переместились в западную часть Соледара, город близок к освобождению, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Он отметил, что освобождение населенного пункта дается очень большой ценой. Бои продолжаются в западной части города. Пушилин указал, что это единственное направление, где противник еще может отступать, при этом продолжает оказывать сопротивление, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что российские войска достигли определяющих успехов в Соледаре и Артемовске. Замминистра обороны Украины Анна Маляр подтверждала, что российские войска провели перегруппировку и начали новый штурм Соледара.
Авиация ВКС России сбила три самолета Су-25 ВВС Украины
Истребительной авиацией ВКС сбиты три украинских самолета Су-25 в районах Пушкино, Ясеновое и Максимильяновка ДНР, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Средствами ПВО за последние сутки уничтожены десять украинских беспилотников в районах пунктов Оборотновка, Площанка, Червонопоповка, Подкуйчанск, Житловка, Голиково и Кременная ЛНР, Волноваха, Валерьяновка и Евгеновка ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Историк прокомментировал дискуссию вокруг названия города Артемовска
Историк Корнилов: Отменять исторически обоснованное название Артемовска нельзя
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Переименование города произошло в соответствии с украинскими законами, но по законодательству ДНР город был и остается Артемовском, названным в честь основателя Донецко-Криворожской республики товарища Артема. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал историк Владимир Корнилов, комментируя развернувшуюся в Сети дискуссию о наименовании города Артемовска (Бахмута).
«Товарищ Артем был не просто деятелем международного коммунистического движения, а основателем Донецко-Криворожской республики. Той самой, правопреемником которой, согласно своим учредительным документам, является ДНР», – рассказал донецкий историк и политолог Владимир Корнилов.
«Поэтому было бы странно, если бы городу, названному в честь основателя республики, не вернули историческое название. Кроме того, согласно всем законам ДНР, город был и остается Артемовском. Переименован он был украинским государством, которое сейчас оккупирует эту территорию, а мы ее освобождаем», – акцентирует собеседник.
«С точки зрения идеологии украинского государства, понятно почему они переименовали Артемовск, ведь они искореняют все, что связанно с Донецкой республикой. С нашей же точки зрения было бы нелогично отменять название, которое давно закрепилось в официальном обороте и в памяти жителей, а также имеет непосредственное отношение к значимому для этой территории историческому деятелю», – убежден Корнилов.
«Вместе с тем я бы отметил, что за долгие десятилетия, когда город носил название Артемовск, многие позабыли, как правильно ставится ударение. Так вот, корректно произносить Бахмут с ударением на последний слог», – отметил он.
Ранее в Сети разгорелась дискуссия о наименовании города Артемовска (Бахмута) в ДНР. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале написала: «Нет никакого Бахмута. Артемовск есть».
Журналист Андрей Медведев в свою очередь напомнил об истории города, который был основан Иваном Грозным в 1571 году и носил название Бахмут. «Поэтому тут все просто. Хотим свести нашу историю до краткого курса истории ВКПб и истории СССР, отбросив все, что было прежде – Артемовск. Ну а если считаем, что русская история началась не в 1917 году, тогда все же Бахмут», – написал он в своем Telegram–канале.
Военный эксперт Борис Рожин напомнил, что «по закону ДНР город называется Артемовск, а Бахмутом город сейчас называется по законам Украины, принятым при Порошенко». «Как только город будет освобожден, на карте появится Артемовск в соответствии с указом главы ДНР от 12 марта 2022 года, возвращающим все названия городов Донецкой народной республики в границах бывшей Донецкой области Украины по состоянии на 11 мая 2014 года, когда прошел референдум о выходе ДНР из состава Украины», – пишет он.
В свою очередь историк, публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров парировал, что «глупые законы надо менять и принимать федеральные законы, которые не допускают принятия глупых законов субъектов».
Возможную точку в дискуссии поставил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Конечно, люди сами должны решать, какое название должен носить родной город. Но чтобы узнать мнение людей, им нужно вначале создать хотя бы элементарные условия для жизни», – написал он в своем Telegram-канале.
При этом многие местные жители считают, что название их города стало брендом, как ввиду исторического значения фигуры Артема (псевдоним Федора Сергеева, видного деятеля РСДРП и создателя ДКР), так и в силу знаменитого «Артемовского завода шампанских вин» – крупнейшего в Европе.
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Минобороны Грузии выступило с разъяснениями по запросам Украины на комплексы «Бук» и «Джавелин»
Министерство обороны Грузии выступило со специальным заявлением по поводу просьб украинской стороны передать ей комплексы «Бук» и «Джавелин», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Как отмечает грузинское военное ведомство, комплексы «Бук» были получены Грузией в 2007 году путем «многомиллионных закупок».
По данным ведомства, это было осуществлено на основании «секретного соглашения», поэтому дополнительных деталей не последует.
Что касается систем «Джавелин», как отмечает Министерство обороны Грузии, Грузия заплатила США в 2017 году за них «десятки миллионов долларов».
«Грузия продолжает твердую политическую и гуманитарную поддержку Украины, исходя из собственных возможностей. Подтверждением этого являются тонны отправленного гуманитарного груза», – отмечается в заявлении.
Минобороны напоминает, что на днях Грузия поставила Украине 25 энергогенераторов, что было сделано по инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили.
«Что касается передачи Украине вооружений или средств двойного назначения, правительство Грузии неоднократно четко фиксировало свою позицию по этому вопросу», – отмечается в заявлении.
Тбилиси отказывается передавать Украине вооружение, чтобы не оказаться вовлеченным в военное противостояние Москвы и Киева.
О просьбах к Грузии передать комплексы «Бук» и «Джавелин» накануне заявил временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов.
Ранее в Тбилиси призвали Киев не просить благодарности за «дорого купленные» «Буки».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Грузия ослабила ПВО Украины.
Столтенберг заявил об истощении военных запасов НАТО из-за Украины
Столтенберг: НАТО и ЕС истощили военные запасы, предоставляя помощь Украине
Помощь Украине истощила военные запасы страны НАТО и ЕС, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам подписания декларации о сотрудничестве между блоком и ЕС.
По его словам, страны НАТО и члены ЕС истощили запасы, оказывая помощь Украине, но это было правильным решением, поскольку речь идет о безопасности, поэтому страны альянса должны обращаться к собственным возможностям, к своим запасам и боеприпасам, чтобы помогать Киеву, передает ТАСС.
Столтенберг добавил, что НАТО и ЕС координируют усилия по наращиванию производства вооружений.
Ранее Столтенберг призвал НАТО и ЕС усилить помощь Украине.
В Тбилиси призвали Киев не просить благодарности за «дорого купленные» «Буки»
Депутат парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Рати Ионатамишвили предложил Киеву не просить у Тбилиси благодарности за комплексы «Бук», полученные в 2008 году, так как это вооружение были не подарены, а приобретены, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Поддержку вооружением Грузия Украине в военном противостоянии с Россией не окажет, так как это будет означать опасность открытия «второго фронта», что станет гибельным для Грузии, – сказал парламентарий. – Мы оказываем Украине политическую и гуманитарную помощь, и одни из лидеров в этом плане. Что касается комплексов «Бук», то Грузия заплатила за них деньги, то есть не надо требовать от нас благодарности».
Депутат от движения «Сила народа» Эка Сепашвили предложила временному поверенному Украины в Грузии Андрею Касьянову, который рассказал о просьбах Киева к Тбилиси помочь с оружием, «лучше изучить (дипломатические) правила и не требовать от Грузии вовлечения в боевые действия».
Она также отметила, что комплексы «Бук» Грузия не получила в подарок от Украины, а закупила.
Ее коллега Дмитрий Хундадзе обратил внимание на то, что Украина продала в те годы Грузии вооружение «очень дорого».
Он также обратил внимание на другой пассаж в заявлении Касьянова – о том, что Украина просила у Грузии американские противотанковые комплексы Javelin («Джавелин»). Касьянов подчеркнул, что США дали свое согласие на это.
Как отметил Дмитрий Хундадзе, «Касьянов подтвердил, что американцы хотели от Грузии, чтобы та помогла Украине, участнице боевых действий, в тот период, когда сами США отказывали Киеву на просьбы закрыть небо».
«А потом еще нас упрекают, что мы поднимаем тему «второго фронта», – отметил этот грузинский парламентарий.
Украинские власти обращались к Грузии с просьбой вернуть переданные грузинской стороне в 2008 году комплексы «Бук», сообщил временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов.
Касьянов заявил, что украинская сторона «последовательна в своих запросах ко всем международным партнерам, в том числе к Грузии, о предоставлении вооружения, военной техники и боеприпасов». Кроме того, по его словам, Киев заявлял «о жизненной необходимости в вооружении» после начала российской спецоперации, пишет украинское издание «Европейская правда» (заблокировано в РФ).
В частности, отметил он, Киев просил Тбилиси вернуть комплексы «Бук», которые были переданы Украиной Грузии в 2008 году во время грузино-югоосетинского конфликта.
Накануне в Тбилиси раскритиковали требование Киева вернуть Украине поставленные в 2008 году комплексы «Бук».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Грузия ослабила ПВО Украины.
Пушилин рассказал о скором освобождении Соледара и Артемовска
После освобождения Соледара российские войска будут освобождать Артемовск и Северск, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Далее усилия будут направлены на Краматорское и Славянское направления, сообщил глава региона в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.
Ранее Пушилин в эфире Первого канала сообщил, что города Соледар и Артемовск близки к освобождению. В понедельник командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов также сообщил, что в ближайшие дни Соледар может быть освобожден.
Напомним, замминистра обороны Украины Анна Маляр подтверждала, что российские войска провели перегруппировку и начали новый штурм Соледара.