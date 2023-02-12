Захарова: Поставки западного оружия не помогут Украине победить

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12 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:41  |  vz.ru
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Какое будущее ожидает угольную отрасль Донбасса

В уголь Донбасса Россия может вдохнуть новую жизнь Николай Тришин/ТАСС
В Минэнерго разработали проект концепции реформы угольной отрасли ДНР и ЛНР. Цель – привлечь инвестиции в отрасль и повысить ее рентабельность. Государство обещает поддержку. Как изменится угольный Донбасс и отношение к горнякам? В каких объемах нужен России донбасский уголь и есть ли перспектива для экспорта угля из Донбасса на мировые рынки? Подробности...
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Лаврову удалось оторваться от западных преследователей в Африке

Глава МИД Мали Абдулайе Диоп подарил Сергею Лаврову традиционный малийский меч
Не прошло и двух недель с последнего турне Лаврова по Африке, а глава МИДа вновь проехал по Черному континенту. На этот раз на его пути оказались Мали, Мавритания и Судан. При этом по пятам за нашей делегацией следовали эмиссары Евросоюза. В нашем МИДе даже расценили их поведение как ноу-хау – «дипломатию преследования». Ясно, что приз в этой гонке – лояльность Черного континента. Но каковы сегодня шансы России? Подробности...
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Почему Аргентина испугалась родильного туризма из России

Российские туристки начали сталкиваться с непредвиденными проблемами при въезде в Аргентину imago images/Global Look Press
Миграционные власти Аргентины начали борьбу со въездом в страну беременных россиянок. На этой неделе в аэропорту Буэнос-Айреса задержали шесть женщин на поздних сроках. Любой родившийся на аргентинской земле получает гражданство, что ускоряет процесс получения статуса и для родителей. Власти страны утверждают: россиянам нужен только паспорт, жить в стране они не хотят. У России и Аргентины традиционно крепкие отношения, почему проблема с родильным туризмом возникла только сейчас? Подробности...
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Зеленский и Запад расплачиваются за ложные обещания

Так выглядели встречи в нормандском формате REUTERS
Одна из ключевых политических интриг последних лет – вокруг невыполнения Киевом Минских соглашений – раскрыта на этот раз окончательно. Последнее признание в этом вопросе сделал тот, от кого выполнение договоренностей зависело в первую очередь, а именно президент Украины. Его желание пересмотреть соглашения наконец исполнено – но только совсем иначе, как хотелось Зеленскому. Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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СВО – это ответ, а не начало

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Согласно законам геополитики – а именно их строгое воплощение мы видим на Украине – это именно США первыми, вероломно, начали войну с Россией Майданом-2014: вторглись в формально нейтральную серую зону Украины, ликвидировав тем самым последнюю надежду на мир. Подробности...

Зеленский в Европе пытается защититься от США

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Американским демократам жизненно важно установить тотальный контроль над всем аппаратом управления Украины. Во-первых, для того, чтобы контролировать, куда идут денежные потоки. Во-вторых, Байден еще надеется выиграть у России на поле боя. Подробности...

Россия собирает крестовый поход против нефтедоллара

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
А что, если новые механизмы ценообразования распространить впоследствии и на другие сырьевые товары? На уголь, сталь, алюминий, минеральные удобрения. И таких «если», вколачивающих гвозди в крышку гроба мировой долларовой системы, может быть много. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Обсуждение: 6 комментариев

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Является ли Молдавия частью Русского мира?
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Как часто вы используете ненормативную лексику в разговоре?
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Какой из обещанных Украине западных танков кажется вам наиболее опасным?
  • Американский «Абрамс»

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    «очевидная цель»


    В США нашли «наиболее выгодную тактику» ВСУ на фронте

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    «дипломатия преследования»


    Лаврову удалось оторваться от западных преследователей в Африке

    «Победа над Россией»


    Польская спесь ставит новые вызовы для спецоперации

    реформа отрасли


    Какое будущее ожидает угольную отрасль Донбасса

    террористический акт


    Известный разоблачитель рассказал, кто и как уничтожил «Северные потоки»

    деоккупация донбасса


    Семь главных заблуждений Запада о «зимнем наступлении» России на Украине

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    Глеб Простаков: Россия собирает крестовый поход против нефтедоллара

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    Тимур Шерзад: Как Россия отвоевала у поляков Левобережную Украину

    ключевой союзник


    Геворг Мирзаян: Украина превращается в обузу для Америки

    на ваш взгляд


    Является ли Молдавия частью Русского мира?

    Захарова: Поставки западного оружия не помогут Украине победить

    12 февраля 2023, 14:41

    Текст: Ольга Иванова

    Поставки западного оружия не помогут Украине победить, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова польского президента Анджея Дуды.

    В своем Telegram-канале Захарова написала, что единственный выход для Запада – покаяние в содеянном.

    Ранее польский лидер в интервью изданию Figaro заявил, что Россия победит, если Запад срочно не направит оружие Украине.

    Народный артист России Александр Филиппенко объяснил переезд в Литву
    		    11 февраля 2023, 20:00
    Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

    Народный артист России Александр Филиппенко сообщил, что уехал из России. Он также заявил, что уволился из театра Моссовета, потому что у него закончился контракт.

    Свой уход из театра Моссовета Филиппенко назвал добровольным.

    «Добавить важно только одно: частица -ся, она ведь возвратная… и когда говорим «уволился» из Театра Моссовета, стоит обращать на эту бедную частицу внимание, не игнорировать ее… Это совы не то, чем кажутся, а иногда закончившийся контракт – это просто закончившийся контракт. Театру Моссовета – мои прекрасные воспоминания. Всем говорящим теплые слова – любовь и безмерная благодарность», – приводит издание «Подъем» слова артиста.

    Филиппенко также призвал не равнять ситуацию в «Современнике» с его расставанием с театром Моссовета. По его словам, это две очень большие разницы.

    Между тем, СМИ предполагают, что  Александр Филиппенко возвращаться в Россию не собирается, поскольку с ним не продлен контракт из-за его позиции по СВО. Предположительно, с актером решили не работать после того, как он принял участие в Таллине в программе Александра Плющева (признан иноагентом), передает «Царьград».

    По версии издания, после поездки Филиппенко в Таллин в театр им. Моссовета указание не продлевать больше с ним контракт. К тому же организаторам концертов артиста начали отказывать на городских площадках.

    Режиссер Юрий Кара, в фильме которого играл Филиппенко, назвал его «профессиональным предателем». Отъезду актера удивился и режиссер Владимир Бортко, который так и не понял, «кто его здесь обидел».

    Ранее дочь артиста сообщала, что он живет в Вильнюсе, и уехал из России страну из-за ситуации на Украине. В мае 2022 года Филиппенко публиковал фото в вышиванке и поддерживал антивоенный флешмоб.

    Александру Филиппенко 77 лет. Он родился 2 сентября 1944 года в Москве. В 1967 году окончил факультет молекулярной и химической физики Московского физико-технического института. В 1974 году заочно окончил режиссерский факультет Театрального училища им. Б.В. Щукина (ныне – Театральный институт им. Бориса Щукина). В 1977 году получил также диплом актерского факультета данного вуза.

    Играл в разные годы в Театре на Таганке, Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова, в 1996–2006 годах был художественным руководителем театра «Моно-дуэт-трио» при Москонцерте. В настоящее время Филиппенко работает в Театре им. Моссовета, где его можно увидеть в спектаклях «Укрощение строптивой», «Дядя Ваня» и «Три сестры».

    Широко известен по киноролям. В частности, снимался в картинах «Гори, гори, моя звезда», «Я его невеста», «Кто заплатит за удачу», «Там, на неведомых дорожках...», «Мой друг Иван Лапшин», «Мастер и Маргарита», «Петр Первый. Завещание». Актер снялся в десятках фильмов.

    Коментарии (111)
    Захарова дала совет Бербок после оправданий за слова о «войне против России»
    		    11 февраля 2023, 16:49
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала главу МИД ФРГ Анналену Бербок не лицемерить, признавая свою ошибку из-за слов о том, что Запад находится в состоянии войны с Россией.

    Захарова в своем Telegram-канале обратилась к Бербок с призывом перестать заниматься эскалацией конфликта на Украине, раз она считает, что все имеют право на ошибки, потому что это часть человеческой жизни.

    Дипломат напомнила Бербок, что режим Зеленского, которого поддерживала Германия, восемь лет убивал людей на Донбассе. Захарова также отметила, что СВО была начата, чтобы прекратить кровопролитие и не допустить мировую войну. Сразу после этого, по словам Захаровой, «НАТОвские преступники стали подливать масло в огонь, превращая все это в масштабную бойню».

    Дипломат дала совет Бербок, что нельзя лицемерить, если она осознала свою ошибку искренне, если это не так, то последствия будут непоправимы.

    Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок в газете Tagesspiegel признала, что допустила ошибку, заявив в конце января о том, что страны Европы якобы «ведут войну против России». Бербок напомнила пословицу «Не ошибается лишь тот, кто не живет».

    Коментарии (23)
    Российские войска нанесли удары по критически важным объектам энергетики на Украине
    		    11 февраля 2023, 15:02
    Фото: REUTERS
    Текст: Вера Басилая

    ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, а также беспилотными аппаратами по критически важным объектам энергетики Украины, все цели достигнуты, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    В Telegram-канале российского военного ведомства уточняется, что в течение 10 февраля ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. Также были использованы беспилотники. Удары наносились по объектам системы энергетики, которые обеспечивали работу предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины. В Минобороны подчеркнули, что все цели массированного удара были достигнуты, а назначенные объекты поражены.

    В результате российских ракетных ударов была остановлена работа энергоемких производств оборонно-промышленного комплекса Украины, а также заблокирована переброска железнодорожным транспортом иностранного вооружения, боеприпасов и резервов ВСУ.

    Ранее в Сети появились видеокадры удара морским беспилотником по стратегически важному мосту в подконтрольный ВСУ Затоке Одесской области.

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    Генерал ФСБ назвал источники ВСУ о планах ВС России
    Генерал ФСБ Михайлов заявил, что ВСУ получает информацию о союзных силах от разведки и космоса
    		    11 февраля 2023, 15:55
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    С помощью полученной информации от вражеской агентуры, космической и наземной разведки о планах союзных сил ВСУ пытаются изменить ход специальной военной операции, сообщил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

    Генерал отметил, что ВСУ получает информацию о планах ВС России и их союзников от вражеской агентуры,  при помощи перехватов, а также космической и наземной разведки, которую им помогают осуществлять западные страны, пишет «Московский комсомолец».

    По словам Михайлова ВСУ пытается с помощью полученной информации тем или иным образом изменить ход наступательной операции ВС России. Также он заявил, что, если происходит утечка данных о планах российских войск и их союзников, то операции корректируются.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими слухами и предсказаниями о «масштабном наступлении» российских военных в рамках спецоперации на Украине полна западная пресса.

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    Судан завершил пересмотр соглашения с Россией о создании ВМБ РФ
    Associated Press: Судан завершил пересмотр соглашения с Россией о создании военно-морской базы

    12 февраля 2023, 05:32

    Текст: Антон Никитин

    Власти Судана завершили пересмотр соглашения о размещении российской военно-морской базы на территории страны, сообщило Associated Press.

    По словам одного из суданских чиновников, представители России в ходе визита в Судан главы МИД РФ Сергея Лаврова развеяли все имевшиеся у них опасения, передает ТАСС.

    Как сообщается, теперь соглашение будет ожидать ратификации, для этого необходима реализация подписанного в декабре 2022 года рамочного соглашения между военным руководством Судана и рядом партий и объединений гражданского общества. По его условиям, в ближайшее время должен быть избран премьер-министр из представителей гражданских организаций, подписавших документ. С момента избрания главы правительства вводится двухлетний переходный период, который должен завершиться всеобщими выборами. Указывается, что президент Судана также будет избран из гражданских лиц. Он же (президент) станет главнокомандующим вооруженными силами страны.

    Напомним, 1 июля 2021 года президент Владимир Путин внес в Госдуму соглашение с Суданом о создании на территории республики ПМТО ВМФ России для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных кораблей Российской Федерации. Планировалось, что для размещения ПМТО суданская сторона передаст России на 25 лет в безвозмездное пользование территорию, включая береговую зону, водную акваторию и зону причального фронта, а также необходимые объекты недвижимого имущества.

    В сентябре 2021 года источник в суданском военном ведомстве сообщил, что Судан считает необходимым внести правки в соглашение о создании российской ВМБ в Порт-Судане.

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    Появилось видео образовавшегося после землетрясения разлома в Турции
    		    11 февраля 2023, 16:06
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Кристина Цыцура

    Последствием мощного землетрясения в Турции стала появившаяся трещина в земле, шириной она более 200 и глубиной более 30 метров.

    Сдвиг почвы хорошо заметен именно на оливковом поле площадью 35 гектаров в центре деревни Тепехан. Местные жители рассказали о взрывах, которые слышали ночью, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV.

    Напомним, жертвами землетрясения в Турции стали более 20 тыс. человек. Оно было магнитудой 7,7, а произошло на юго-востоке Турции рано утром 6 февраля. Территория вокруг очага подземных толчков на три месяца станет зоной ЧС. 

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    Захарова назвала бесноватой блогера Белоцерковскую за фейк о тушенке

    11 февраля 2023, 21:36

    Текст: Вера Басилая

    Представитель МИД Мария Захарова назвала блогера Нику Белоцерковскую (признана иноагентом) бесноватой за слова о том, что в российских магазинах якобы продают муляжи продуктов.

    Белоцерковская (признана иноагентом) заявила, что в России в магазинах начали появляться «муляжи банок с тушенкой», полки в маркетах – якобы пустые, а единственная настоящая банка тушенки стоит 1 тыс. рублей, передает Ura.ru.

    «Бесноватая, ей Богу. Муляжи тушенки», – отреагировала в своем Telegram-канале Мария Захарова.

     

    Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил к девяти годам колонии общего режима блогера Веронику Белоцерковскую (признана в России иноагентом), признав ее виновной в распространении недостоверной информации о действиях Вооруженных сил России.

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    Названа причина разгерметизации грузовика «Прогресс МС-21»
    Крикалев сообщил, что на «Прогрессе МС-21» произошла утечка теплоносителя системы терморегулирования

    11 февраля 2023, 20:11

    Текст: Вера Басилая

    Утечка теплоносителя системы терморегулирования произошла на корабле «Прогресс МС-21» на Международный космической станции, разгерметизация не повлияет на работу экипажа МКС, сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

    По его словам, на грузовике, пристыкованном к МКС, произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования, такая же примерно ситуация произошла с кораблем «Союз МС-22» в середине декабря, передает ТАСС.

    Крикалев заявил, что место утечки теплоносителя пока не удалось осмотреть, пока нет возможности получить информацию, как выглядит повреждение, что стало причиной, Роскосмосу предстоит подумать, как решить этот вопрос.

    В Роскосмосе также заверили, что разгерметизация «Прогресса МС-21» не повлияет на работу экипажа МКС. Грузовик собирались расстыковать и спустить с орбиты за два дня до пуска корабля «Союз».

    Ранее в Роскосмосе сообщили о разгерметизации контура грузового корабля «Прогресс МС-21», который должен завершить свой полет 18 февраля, он изолирован от МКС.

    Космонавт Дмитрий Петелин рассказал, что обстановка на борту Международной космической станции после разгерметизации контура корабля «Прогресс МС-21» осталась спокойной, все работает в штатном режиме.

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    ВС России уничтожили артсистему Paladin на южнодонецком направлении
    		    11 февраля 2023, 15:19
    Фото: soldiersmediacenter/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    На южнодонецком направлении авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» было уничтожено более 95 украинских военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, два автомобиля, артиллерийская система М109 «Paladin», три гаубицы Д-20, а также гаубица «Гиацинт-Б», сообщили в Минобороны.

    По данным в Telegram-канале ведомства, на южнодонецком направлении наносилось комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Павловка и Новоселка ДНР, потери противника составили более 95 человек за сутки, уничтожены четыре танка, две боевые машины пехоты, два автомобиля, артиллерийская система М109 «Paladin», три гаубицы Д-20, а также гаубица «Гиацинт-Б».

    Кроме того, в Минобороны заявили, что на купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР, Новомлынск, Гряниковка и Крахмальное Харьковской области. Всего за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30. Кроме того, в районе города Волчанск Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

    Также на краснолиманского направлении в результате ударов авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское ЛНР, Ямполовка ДНР, а также Серебрянского лесничества. Здесь за сутки уничтожено до 120 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, установка РСЗО «Град», а также две гаубицы Д-20.

     На донецком направлении в результате успешных наступательных действий «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 140 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная гаубица «Krab» польского производства, гаубицы «Гиацинт-Б» и Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

    Кроме того, в районах населенных пунктов Бердычи, Авдеевка и Новопокровское, Елизаветовка, Доброволье и Новоукраинка в ДНР уничтожены шесть складов боеприпасов ВСУ, также три склада уничтожены

    На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а возле Херсона поражен склад боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Авиация, ракетные войска и артиллерией группировок войск (сил) ВС России сутки нанесли поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 116 районах, а возле населенного пункта Новый Буг Николаевской области уничтожена радиолокационная станция наведения зенитного ракетного комплекса «С-300».  Также в районе населенного пункта Шебелинка Харьковской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения воздушных целей 35Д6.

    Системы ПВО за сутки  уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов в Стельмаховке, Нововодяное, Голиково, Кременной Луганской народной республики, в Александровке в ДНР, Жовтневом, Федоровке, Обильном и Дорожнянке Запорожской области, Рыбальче Херсонской области, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли удары по критически важным объектам энергетики на Украине, все объекты поражены.

    Коментарии (8)
    Роскосмос сообщил о разгерметизации «Прогресса МС-21»
    Роскосмос: Космический грузовик «Прогресс МС-21» разгерметизирован, экипажу МКС ничего не угрожает
    		    11 февраля 2023, 15:46
    Фото: Александр Щербак/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Контур «Прогресс МС-21» разгерметизирован, экипажу МКС ничего не угрожает, инцидент не повлиял на стыковку с МКС «Прогресса МС-22», сообщили в Роскосмосе.

    Роскосмос сообщил о разгерметизации «Прогресса МС-21», подготовленного к отстыковке от МКС. Это подтвердили данные телеметрии, поступившей в ЦУП, передает ТАСС.

    В Роскосмосе уточнили, что переходной люк корабля закрыт, и  «Прогресс МС-21» изолировали от МКС, выясняются причины разгерметизации.

    Между тем, в госкорпорации заявили, что разгерметизация космического грузовика «Прогресса МС-21» никак не повлияла на стыковку с МКС «Прогресса МС-22» и на программу полетов. Также сообщается, что температура и давление на борту МКС в норме, экипажу ничего не угрожает, космонавты на самочувствие не жалуются.

    Ранее сообщалось, что грузовик «Прогресс МС-22» с оборудованием и питанием пристыковался к МКС.

    Коментарии (25)
    Экс-советник Пентагона заявил о разваленном фронте на юге Украины

    11 февраля 2023, 18:00

    Текст: Кристина Цыцура

    Оборона ВСУ на Южном направлении начинает разрушаться из-за верной тактики российской армии, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    По его словам, фронт юга Украины разваливается на части, передает РИА «Новости» со ссылкой на слова офицера.

    Он отметил, что бронетехника постепенно утрачивает свою роль, а вот доминировать будет разведка, наблюдение и рекогносцировка (ISR), привязанная к ударным артиллерийским системам. Они будут господствовать в бою, наносить большой урон.

    Именно поэтому отправка Украине западной бронетехники без прикрытия с воздуха будет бесполезной, считает Макгрегор. Он добавил, что 88 танков сгорят в боях за минуту.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейских лидеров передавать Украине танки Leopard 2, которые там якобы будут эффективны. 

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    Пригожин сообщил о взятии российскими силами поселка Красная Гора под Артемовском
    Пригожин: Поселок городского типа Красная Гора под Артемовском взят российскими силами
    		   12 февраля 2023, 10:58
    Фото: РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Поселок городского типа Красная Гора, располагающийся под Артемовском в Донецкой народной республике (ДНР), был взят российскими силами, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

    По его словам, штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» взяли населенный пункт Красная Гора, передает ТАСС.

    В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ не оставляют позиции в Артемовске, поскольку пытаются выиграть время, за которое им поступят вооружения. При этом он признал, что они несут серьезные потери.

    Напомним, временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что украинская сторона не выходит из Артемовска несмотря на то, что это нерационально.

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    Министр обороны Канады объяснила решение сбить неопознанный объект
    Министр обороны Канады Ананд: Сбитый неопознанный объект летел на высоте около 12 км и мог угрожать гражданской авиации
    		    12 февраля 2023, 04:31
    Текст: Антон Никитин

    Сбитый в воздушном пространстве Канады неопознанный объект летел на высоте примерно 12,1 км и представлял потенциальную угрозу безопасности воздушных судов гражданской авиации, сообщила министр национальной обороны страны Анита Ананд.

    Глава оборонного ведомства заявила, что объект летел на высоте примерно 40 тыс. футов (12,1 км), незаконно вторгся в воздушное пространство Канады и представлял реальную угрозу безопасности гражданских полетов. По ее словам, объект был сбит примерно в 100 милях (160 км) от границы Канады и США над территорией Канады в центральной части региона Юкон, передает ТАСС.

    Ананд уточнила, что объект был небольшого размера и имел цилиндрическую форму, он был меньше того, что сбили американцы на прошлой неделе у побережья штата Южная Каролина. Глава Минобороны добавила, что в настоящее время проводится операция по подъему сбитого объекта, начато расследование, к которому привлечены сотрудники Вооруженных сил Канады и национальной полиции. Кроме того, Канада работает с США по этому инциденту. В частности, Ананд провела разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином, а премьер-министр Джастин Трюдо поговорил с президентом США Джо Байденом.

    Ранее Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) сбило неопознанный объект над Северной Канадой при помощи истребителя F-22. В Пентагоне сообщили, что сбитый в воздушном пространстве Канады неопознанный объект изначально был обнаружен в небе над Аляской.

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    Мэр Мариуполя предложил создать в городе базу ЧФ РФ
    Мэр Мариуполя Моргун выразил надежду на появление в городе базы ЧФ России
    		    12 февраля 2023, 07:59
    Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Мэр Мариуполя Олег Моргун выразил надежду на появление в городе базы Черноморского флота России.

    По словам Моргуна, база Черноморского флота могла бы быть создана на Азовском судоремонтном заводе, где сохранилось много всего необходимого, в том числе пирсы, доки, административные здания и даже станки 12-метровые, которые валы точат. Он выразил уверенность, что все это будет работать, передает РИА «Новости».

    Азовский судоремонтный завод в Мариуполе специализируется на судоремонте, судостроении, машиностроении.

    Сейчас Черноморский флот РФ имеет базы в Севастополе и Новороссийске.

    Напомним, в январе врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что вице-премьер России, глава Минпромторга Денис Мантуров пообещал, что в Мариуполе будет восстановлена работа Азовского судоремонтного завода и порта.

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    Российские разведчики взяли несколько опорных пунктов нацгвардии Украины под Кременной
    		    11 февраля 2023, 18:41
    Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Разведчики Западного военного округа ВС России на кременском участке фронта отбили два опорных пункта нацгвардии Украины, противник понес большие потери.

    Один из бойцов рассказал РИА «Новости», что первый взятый опорный пункт в лесу «усеян» телами погибших украинских солдат, их никто не забрал, также трупы «разбросаны» по лесу и в окопах.

    Разведчик рассказал, что был штурм двух опорных пунктов нацгвардии Украины одновременно, наступление шло по всей территории леса, чтобы не успели предпринять ответные меры. По его словам, противник не ожидал быстрых действий, поспешно оставлял свои позиции.

    «В прямом бою они долго не могут выдерживать натиск, и как только завязывается бой, они начинают отступать», – отметил боец.

    Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в районе Сватова, Кременной, Лисичанска, Рубежного и Троицкого, которые находятся на близком расстоянии от боевого соприкосновения, сложилась непростая ситуация, противник рассчитывает контратаковать и вернуть утраченные территории.

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