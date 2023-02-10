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В ДНР рассказали о скором закрытии котла в Артемовске
Бердичевский: В Артемовске ВСУ фактически оказываются в котле
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ВСУ уже практически оказались в котле, в самое ближайшее время Артемовск будет взят нашими подразделениями. Такими прогнозами поделились с газетой ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР Родион Мирошник и донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее стало известно об установлении ВС РФ огневого контроля над всеми дорогами, ведущими в Артемовск.
«Последняя дорога в город еще не полностью за нами, но находится под огневым контролем. И сейчас основной вопрос в том, успеют ли ВСУ вывести кого-то из города или же все они попадут в котел с достаточно неприятными последствиями», – рассказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник.
«Уверен, что история со взятием Артемовска будет окончена в самое ближайшее время. При этом мы будем прилагать все усилия, чтобы установить контроль над городом с минимальными потерями с нашей стороны, четко следуя всем стратегическим приемам, наработанным за это время», – полагает собеседник.
«Относительно Часов Яра, который расположен совсем близко, нам известно, что там были иностранные наемники, ракетные подразделения, базировались РСЗО HIMARS и многое другое. Но это не значит, что все находится там до сих пор. Перемещения вдоль линии боевого соприкосновения очень динамичный процесс», – отметил Мирошник.
В свою очередь донецкий депутат Владислав Бердичевский добавил, что «в Артемовске, судя по всему, насчитывается до нескольких тысяч бойцов ВСУ». «Несмотря на то, что все трассы в город так или иначе под нашим контролем, противник все равно пытается въехать и выехать из города, подвезти боеприпасы. Хотя они и в частичном котле, но достаточно мотивированны для того, чтобы продолжать борьбу до конца», – полагает он.
«В качестве оборонительных сооружений противник использует все оставшиеся в городе дома. И пока их не превратят все в руины, ВСУ будут пытаться удерживаться в населенном пункте», – отмечает донецкий депутат.
«В Часов Яре также много наемников. Вообще в Донбассе, близ линии боевого соприкосновения, иностранцев порядка 30 процентов. Однако это не помешает нам дальше брать наши территории, в том числе Часов Яр, вместе с Краматорском, Константиновкой, Дружковкой, Славянском и далее», – заверил Бердичевский.
Ранее стало известно, что все дороги возле Артемовска (Бахмута) находятся под огневым контролем ВС РФ. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. Напомним, что на протяжении последних недель в Артемовске сейчас идут ожесточенные бои. Российские силы закрепились на севере и востоке города и продолжают выдавливать ВСУ.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что на протяжении минимум трех недель фиксируются факты применения химического оружия украинской стороной на Артемовском и Угледарском направлениях.
Кроме того, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в городе Часов Яр близ Артемовска зафиксировано расположение иностранных наемников. Рост числа наемников из европейских стран в зоне специальной военной операции отмечал глава Росгвардии Виктор Золотов.
Украинский президент Владимир Зеленский накануне в интервью изданию Spiegel заявил, что ВСУ, несмотря на большие потери, не оставляют позиции в Артемовске, поскольку пытаются выиграть время и дождаться поставок западного оружия. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что освобождение Артемовска приведет к перелому в боях за Донбасс.
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Зеленский заявил, что не собирался исполнять Минские соглашения
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ранее признавался канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и французскому коллеге Эммануэлю Макрону в том, что не собирается выполнять Минские соглашения.
«Что касается «Минска» в целом, я сказал Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель: мы не сможем его так реализовать», – заявил Зеленский в интервью Spiegel, передает РИА «Новости».
Он добавил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году в «нормандском формате» говорил ему то же самое.
Зеленский добавил, что Киев использовал соглашение для обмена военнопленных.
Напомним, экс-канцлер Германии Меркель открыто подтвердила, что Минские соглашения были лишь попыткой дать киевскому режиму время, чтобы сделать страну сильнее.
Зеленский объяснил необходимость больших потерь ВСУ в Артемовске
Зеленский назвал причину необходимости больших потерь ВСУ в Артемовске
Несмотря на большие потери украинские военные не оставляют позиции в Артемовске, поскольку пытаются выгадать время, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский в интервью Spiegel заявил, что ВСУ пытаются выиграть время, чтобы дождаться поставок западного оружия, так ВСУ смогут усилиться, передает ТАСС.
Он добавил, что спецслужбы киевских властей и ВСУ не соглашаются с выводами экспертов с Запада, утверждающих, что этот населенный пункт не имеет стратегического значения.
Ранее экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник заявлял, что в Артемовске находятся порядка 10 тыс. украинских военных. На данный момент за город ведутся ожесточенные бои.
Рогов: За Россию хотят воевать граждане 47 стран
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Есть несколько тысяч человек, которые хотели бы воевать на стороне России. Но для начала надо решить логистические вопросы, а также проверить их намерения через спецслужбы. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал руководитель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Это граждане абсолютно разных национальностей, профессий, вероисповедания, уровня достатка и даже цвета кожи. Среди них есть как традиционалисты, так и представители левых взглядов. Их объединяет только нежелание жить в рамках того мирового беспорядка, который навязывает отсутствие культурной, сексуальной и религиозной идентичности. Всего таких людей уже несколько тысяч», – рассказал руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Причем к нам обращаются не только граждане постсоветских стран. Это как раз легко объясняется. К нам хотят перейти британцы, канадцы, американцы, французы, португальцы, немцы. В общей сложности мы насчитали 47 стран», – продолжил собеседник.
«Они понимают, что если победит Россия, то и в их странах могут произойти определенные изменения. Основная проблема – логистика. Необходимо понять, как сохранить этих людей в безопасности, потому что в большинстве стран Запада, очевидно, не поддержат их желание воевать против пока еще действующего режима Зеленского», – отмечает эксперт.
«Кроме того, нам не нужны смертники, которые придут и умрут на первом же боевом задании. Необходимы люди, которые не только хотят, но и умеют держать в руках оружие. И таких немало – кто-то постоянно проходит курсы боевой подготовки, кто-то уже принимал участие в военных конфликтах. Но важно проверить их как таковых при помощи наших спецслужб. Это большая работа, которая уже ведется», – заключил Рогов.
Ранее президент Владимир Путин подписал приказ, согласно которому иностранные граждане смогут служить в Вооруженных силах Российской Федерации. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Депутат Госдумы Андрей Красов ранее сказал газете ВЗГЛЯД, что решение президента «даст существенное приращивание численности ВС России».
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Зеленский рассказал, как заставил Шольца отдать все оружие
Зеленский заявил, что разведка Украины знает о военно-техническом состоянии армии ФРГ
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Разведслужбы Украины знают о военно-техническом состоянии Вооруженных сил Германии, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, он сообщил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что Киеву не хватает ракет. «Я сказал канцлеру: Олаф, послушай, у нас не хватает ракет. Я знаю, что у вас самих больше нет, у нас тоже есть разведка. Я знаю, что ты отдаешь нам все, что у тебя есть. И я не знаю как, но ему действительно удалось ускорить процесс их производства», – сказал он в опубликованном в четверг интервью журналу «Шпигель».
Также президент выразил благодарность за поставку Киеву системы противовоздушной обороны Iris-T, передает ТАСС.
Отмечается, что сейчас все больше политиков в Германии говорят о недостаточном оснащении германской армии. Как заявляла уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хегль, сейчас оно даже хуже, чем до начала спецоперации на Украине.
Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall ведет с Киевом переговоры о поставках танка Panther.
Лидеры Венгрии и Австрии отказались приветствовать Зеленского на саммите ЕС
СМИ: Лидеры Венгрии и Австрии на саммите ЕС не стали аплодировать Зеленскому
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и канцлер Австрии Карл Нехаммер не стали аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммите ЕС в Брюсселе.
На записи видно, как Зеленский идет вместе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем для участия в совместной фотографии с главами стран – членов ЕС. При этом все участники саммита аплодируют украинскому президенту, за исключением Орбана и находящегося за его спиной Нехаммера, передает ТАСС.
Ранее президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский на одном самолете вылетели в четверг утром с авиабазы во французской коммуне Велизи-Вилакубле в Брюссель для участия в саммите ЕС.
Под Артемовском обнаружили расположение иностранных наемников
Марочко: Расположение иностранных наемников зафиксировано в городе Часов Яр у Артемовска
Расположение иностранных наемников зафиксировано в городе Часов Яр близ Артемовска, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, в одном из гражданских зданий населенного пункта Часов Яр, переоборудованном под военные нужды, находятся военнослужащие, разговаривающие на английском языке, одетые в форменную одежду без знаков различия и имеющие стрелковое оружие образца НАТО. Предположительно, данные люди – иностранные наемники, передает РИА «Новости».
Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов отметил рост числа наемников из европейских стран в зоне специальной военной операции.
Американский институт изучения войны заявил о перехвате Россией инициативы на Украине
Американский институт изучения войны ISW: Россия перехватила инициативу на Украине
Вооруженные силы России перехватили инициативу в ходе боев на Украине, пишет Американский институт изучения войны (ISW).
В отчете говорится, что российские войска нарастили темпы операций вдоль Сватово – Кременная в ЛНР, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что потери украинских военных за минувшие сутки на Сватово-Кременском направлении в ЛНР составили около 200 человек.
Захарова отреагировала на слова Моравецкого о смысле существования Польши
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Официальный представитель МИД Мария Захарова сочла слова польского премьера Матеуша Моравецкого о смысле существования Польши в виде «поражения России» глупыми и подлыми, которые работают на саморазрушение.
Захарова в своем Telegram-канале привела отрывок из интервью премьера Польши Матеуша Моравецкого итальянской газете Corriere della Sera, где он заявляет, что победа над Россией на Украине является польским и европейским государственным смыслом, а также считает украинский конфликт, прежде всего, экзистенциальной угрозой для Польши и всей Европы.
«Чего в этих рассуждениях больше: глупости или подлости? И то и другое являются частью дикой ненависти. А она саморазрушительна. Так держать, Моравецкий. Ваша злоба работает на ваше поражение», – написала Захарова.
Напомним, Моравецкий заявил, что смысл существования Польши заключается в «поражении России».
Ранее экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор рассмеялся, узнав о «планах» президента Польши Анджея Дуды помочь Украине захватить Крым, и предположил, что тот употребляет что-то галлюциногенное.
Банкам ЕС разрешат использовать замороженные активы России для инвестиций на Украине
Если Евросоюз хочет использовать замороженные российские активы для восстановления Украины, то необходимо обязать банки сообщать о их размерах, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на юристов.
Отмечается, что по словам европейских юристов, ЕС стоит рассмотреть возможность обязать банки сообщать подробности о размере замороженных активов российского Центрального банка, если ЕС хочет использовать попавшие под санкции средства для оказания помощи по финансированию восстановления Украины, передает РИА «Новости».
Напомним, Евросоюз задумался над использованием активов Центробанка России для восстановления Украины, при этом рассматривается не их конфискация, а инвестирование, заявил высокопоставленный европейский источник.
Bloomberg сообщал, что юристы ЕС нашли «законные основания» для временного использования не менее 33,8 млрд евро из замороженных активов ЦБ России для интересов Украины.
Глава Rheinmetall рассказал о переговорах с Киевом о поставках новейших танков Panther
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Германский оборонный концерн Rheinmetall ведет с Киевом переговоры о возможных поставках новейшего немецкого танка Panther (Panther KF51), который в ФРГ должен будет прийти на смену Leopard 2, заявил глава компании Армин Паппергер.
По его словам, Украина заинтересована в самых современных БМП и танках, и компания ведет переговоры с Киевом об экспорте Panther (Пантера), при этом решение о таких поставках остается за правительством Германии и пока существует только выставочный образец танка, но концерн готов начать поставки через полгода, передает ТАСС.
Rheinmetall представил танк Panther KF51 на международной выставке вооружений Eurosatory 13 июня в качестве преемника Leopard-2. Серийный выпуск данной модели пока не налажен. Производство планируется начать в течение двух лет, если будет найден крупный заказчик.
Ранее Паппергер заявил, что Rheinmetall планирует поставить в страны Европы около 500 танков Panther к 2030 году.
Limp Bizkit выпустила клип с лицами мировых лидеров и призывом «быть в одной команде»
Limp Bizkit выпустила клип с лицами Путина, Байдена и Зеленского и призывом «быть в одной команде»
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Американская Nu-metal группа Limp Bizkit выпустила видеоклип на композицию Out Of Style, где с помощью дипфейка заменены лица музыкантов на лица президентов России, США и Украины Владимира Путина, Джо Байдена и Владимира Зеленского, а также на лицо председателя КНР Си Цзиньпина.
Вокалист коллектива Фред Дерст перевоплотился в Путина, гитарист – в Байдена, а ди-джей – в Зеленского, басист – в Си Цзиньпина. Барабанщику же лицо сменили на внешность главы КНДР Ким Чен Ына. Клип загружен на официальном YouTube-канале Limp Bizkit.
Кроме того, напротив играющих музыкантов с лицом американского актера Тома Круза мужчина жарит сосиски – это также сделано с помощью дипфейка.
Также в ролике есть отсылка различные ситуации, возникавшие с президентом США ранее. В одной сцене гитарист с лицом Байдена заснул, а в другой – упал с велосипеда.
Клип начинается со слов Дерста с лицом Путина о том, что прошлое уже не изменить, но можно начать создавать новое будущее уже сегодня, передает RT.
В песне также звучат и другие призывы к миру, и призыв «быть в одной команде». У большинства зарубежных и российских пользователей клип вызвал положительную реакцию.
Напомним, в 2015 году Дерст заявлял, что хотел бы получить российское гражданство и жить в Крыму.
В Киеве снесли памятник генералу Ватутину
Памятник генералу Николаю Ватутину все-таки демонтировали в Киеве, ранее это не могли сделать, так как сдвинуть монумент с места оказалось сложно.
Памятник находился в Мариинском парке, но теперь его демонтировали, сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА). Разрешение на это ранее выдало министерство культуры Украины. Памятник перенесут в киевский Музей авиации, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Ранее сообщалось, что памятник не смогли сдвинуть с постамента даже с помощью подъемного крана, его жгли и пилили, пытались резать автогеном.
Напомним, под командованием Николая Ватутина силы 1-го Украинского фронта освободили в ноябре 1943 года Киев от немецко-фашистских захватчиков.
WP: Вашингтон подтвердил участие в передаче Киеву координат для ракетных ударов
Некоторые представители киевского режима подтвердили, что получают из Вашингтона координаты для ракетных ударов, пишет The Washington Post.
Издание отмечает, что цели для ударов Киев выбирает самостоятельно. Этот факт подтвердил источник газеты в администрации Белого дома.
Кроме того, высокопоставленный чиновник с Украины заявил, что ВСУ почти никогда не запускают ракеты без предоставленных США конкретных координат, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Washington Post.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предупреждал Соединенные Штаты и другие страны о правовых последствиях в случае наведения украинского оружия.
Мирошник призвал показать в ООН и спонсорам ВСУ видео убийства российского военнопленного
Мирошник: Украина породила и поощряет атмосферу звериной ненависти в ВСУ
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Мы не видим арестов или других попыток пресечь подобные действия со стороны ВСУ. В ООН должны понять, кому страны – спонсоры Украины отправляют деньги и вооружение, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее в Сети появились кадры расстрела сдавшегося в плен российского военного военнослужащим Украины.
«Преступления ВСУ были бы невозможны без прямого разрешения украинского военного руководства на эти действия. Поэтому результат, который мы видим сегодня, – следствие умышленного нагнетания атмосферы ненависти. Это бесчеловечные действия, которые уже не вызывают отторжения у военных», – сказал бывший посол ЛНР В России Родион Мирошник.
«Адекватное общество не должно нормально воспринимать убийство пленного человека. Но мы не видим никаких арестов, которые пресекали бы такого рода действия. И чем больше попустительства будет в этом вопросе, тем серьезнее станет цепная реакция», – продолжил собеседник.
«Все чаще будут появляться сообщения о казнях наших бойцов солдатами ВСУ. Украина сама порождает атмосферу звериной ненависти. Более того, если у украинцев сейчас при просмотре подобных видео ничего не «щелкает» в голове, то диагнозы там крайне плачевные», – сожалеет экс-дипломат.
«Наша страна должна собирать факты насилия в отношении военнопленных и открыто демонстрировать их в Совбезе ООН. Причем с указанием фамилий виновных, описанием происходящего и пояснениями. А затем стоит посмотреть в глаза представителям стран-доноров и спросить, действительно ли они готовы давать деньги этим людям», – подчеркивает собеседник.
Резюмируя, Мирошник признал, что осознание происходящего у западных стран появится не сразу. «Но накопительный эффект никто не отменял», – заключил он.
Ранее в Сети появились кадры расстрела сдавшегося в плен российского военного военнослужащим Украины. В Telegram-канале «RT на русском» указано, что человек с автоматом на украинском языке спросил лежащего перед ним военного, откуда он и из какого подразделения. Затем выстрелил военному в голову.
Помимо расстрелянного, на земле лежат еще два человека, один из них не двигается, возле его головы на снегу видна кровь. Третий человек на земле жив, на видео его не убивают. После расстрела на камеру автор съемки произносит «Слава Украине».
В сентябре в администрации Харьковской области обвинили украинских военных в похищении людей в Купянске после вывода из города российских войск. Сообщалось, что по Купянску и Великому Бурлуку ездят наемники и расстреливают людей.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал данный инцидент, пообещав, что он будет расследован. После чего председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту убийств мирных жителей.
Также неоднократно появлялись сообщения об издевательствах и пытках российский солдат в украинском плену.
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В Киеве не смогли демонтировать памятник генералу Ватутину
Демонтаж памятника генералу Николаю Ватутину в Киеве пошел не по плану, так как сдвинуть его с постамента не смогли даже с помощью подъемного крана, сообщило украинское издание «Вести».
По его данным, по памятнику стучали, его жгли и пилили, пытались резать автогеном, но это не помогло, передает ТАСС.
Также на месте сноса заметили пожилого жителя Киева, которые пришел выразить протест в связи с происходящим. Полиция не дала ему подойти к памятнику. На место демонтажа также пришла бывшая первая леди Украины Марина Порошенко.
Ранее сообщалось, что рекомендацию убрать памятник дало министерство культуры Украины 27 января.
Генерал армии Николай Ватутин в годы Великой Отечественной войны командовал войсками 1-го Украинского фронта, которые освобождали Киев.