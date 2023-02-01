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Эксперт: Пентагон вынуждает ВС России сдвинуть фронт на 150 километров вглубь Украины
Академик Бартош рассказал о тактике ВС России после поставки дальнобойных снарядов Украине
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Если США поставят в зону конфликта снаряды GLSDB с радиусом поражения в 150 километров, ВС России придется подвинуть армию противника на всей линии соприкосновения на аналогичное расстояние вглубь Украины. Об этом газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош, комментируя планы США поставить ВСУ дальнобойные снаряды.
«При передаче дальнобойных ракет GLSDB противник получит возможность обстреливать значительную часть наших территорий. Под ударом окажутся Крым, сухопутный коридор на полуостров вместе с Мелитополем и Донбасс», – сказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«Во-вторых, в зоне риска окажутся Ростовская область, Воронежская, Курская, Брянская и Белгородская области. Конечно, США на официальном уровне якобы запрещают обстреливать те территории, которыми они считают российскими, но это просто риторика. Обстрелы и так ведутся», – напоминает собеседник.
«В такой ситуации нам следовало бы расширить зону территориального контроля на 150 километров вглубь Украины, отодвинув противника по всей линии боевого соприкосновения. Например, для защиты Брянска придется брать под контроль часть Черниговщины, а зачистка Сумской области позволит обезопасить Курск», – продолжил эксперт.
«Далее, соответственно, необходимо расширять зону нашего контроля вплоть до Харькова, Днепропетровска, Николаева и границ Кировоградской области. Быстро это сделать невозможно, но выход на эти рубежи необходим. Сейчас речь идет о продвижение на десятки километров, но готовиться надо к продвижению на сотни километров. И я уверен в том, что нашим войскам дана соответствующая установка», – добавляет собеседник.
«Во-вторых, логика США заключается в том, чтобы усложнить работу нашей логистики, нацелив новые виды вооружений на тыловые объекты. От нас это требует более кропотливой работы по рассредоточению войск и боеприпасов. Также необходимо нарастить возможности разведки, чтобы вскрывать маршруты передвижения и позиции, где будут размещены пусковые установки для GLSDB», – заключил Бартош.
Ранее стало известно, что США в рамках нового пакета помощи Украине могут впервые передать дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS. По данным агентства Reuters, речь идет о бомбах малого диаметра GLSDB с ракетным двигателем и дальностью действия около 150 км. При этом уточняется, что Вашингтон отклонил запросы на поставку Киеву ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км.
Общий объем нового пакета составит 2,2 млрд долларов. В него также войдут другие боеприпасы и средства, в том числе вспомогательное оборудование для систем противоракетной обороны Patriot, противотанковые комплексы Javelin, бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP.
Сообщается, что о планах будет объявлено уже на этой неделе. Часть вооружений стоимостью 400 млн долларов будут переданы Киеву напрямую из запасов Пентагона, а остальное на 1,725 млрд долларов будет выделено в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Такой подход предполагает заключение министерством обороны США контрактов с производителями. Через USAI Вашингтон, в частности, намерен закупить для Киева GLSDB.
Напомним, в минувшее воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил о «жизненной необходимости» Киеву дальнобойных баллистических ракет ATACMS. Ранее Зеленский призвал Запад начать поставки Украине дальнобойных ракет.
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Ходаковский рассказал о необычных показаниях пленных украинцев
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Командир российской бригады «Восток» Александр Ходаковский рассказал, что в понедельник на подступах к Угледару российские военные взяли украинских пленных из числа мобилизованных. На допросах они рассказали о своем командовании.
«Вчера на подступах к Угледару взяли пленных из числа мобилизованных. Их показания оказались довольно интересными: плотность обороняющихся высокая, с их слов – рота, в которой они числились, насчитывает более полутора сотен человек, а контролируют их не свои начальники, а неизвестные им военные, которые следят за тем, чтобы мобилизованные не смогли убежать и избежать своей участи», – написал он в своем Telegram-канале.
«Что же, война имеет все шансы стать, действительно, войной до последнего украинца», – отметил Ходаковский.
Ранее Ходаковский заявил, что у дачного поселка, стоящего на пути к Угледару, сейчас «разыгрывается основная драма», у этого населенного пункта ведется бой с участием артиллерии и танков с обеих сторон.
ВС России ударили по колоннам ВСУ под Артемовском
Гагин: Силы России ударили по колоннам украинских войск на трассе Артемовск – Часов Яр
Российские Вооруженные силы нанесли удары по колоннам украинских войск, передвигавшимся по единственной трассе, ведущей в Артемовск из города Часова Яра, заявил помощник врио главы ДНР Ян Гагин.
Гагин рассказал, что ВС России нанесли удар по колоннам ВСУ, которые везли снабжение по трассе Часов Яр – Артемовск, которая является единственной дорогой, по которой снабжаются украинские силы, передает РИА «Новости».
По его словам, Артемовск сейчас находится в оперативном окружении, ВС России смыкают кольцо за городом, ведутся бои за контроль трассы Часов Яр – Артемовск.
Ранее Гагин заявил, что российские военные один за другим освобождают населенные пункты у Артемовска.
Названы основные риски при передаче Украине дальнобойных боеприпасов к РСЗО HIMARS
Военный эксперт Козюлин: Дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS у ВСУ повышают риски для Крыма
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Если американцы передадут Украине бомбы GLSDB, это повысит градус эскалации конфликта. Тогда России придется скорректировать действия с учетом нового фактора. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее стало известно о планах США передать Киеву дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS.
«Мы видим, что Штаты постепенно повышают градус напряженности. С каждым разом в списках военной помощи Украине можно найти все более совершенные образцы вооружений. В настоящее время речь идет о бомбах малого диаметра GLSDB», – сказал заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.
«Нам придется столкнуться с ракетой, полученной в результате переделки из корректируемой авиабомбы. Бороться с подобным наши войска умеют: в ход пойдут системы противовоздушной обороны. Эти снаряды достаточно крупного размера, то есть они представляет собой заметную цель», – подчеркивает собеседник.
«Методы перехвата ракет нами хорошо освоены. Проблема заключается лишь в том, что вооружение высокоточное, что значительно повышает его эффективность. У Украины еще не было снарядов со столь высоким показателем дальности полета. Радиус достигаемых целей для ВСУ значительно повышается. В связи с этим вновь возрастают риски для сухопутного коридора в Крым», – акцентирует эксперт.
«Придется учитывать данный фактор – рассредоточивать склады, маскировать штабы, прикрывать их средствами ПВО. В принципе, GLSDB полагается на спутниковую навигацию GPS. Так что здесь применимы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Они способны заглушить навигационные настройки, сбив тем самым снаряд с курса», – резюмирует Козюлин.
Ранее стало известно, что США в рамках нового пакета помощи Украине могут впервые передать дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS. По данным агентства Reuters, речь идет о бомбах малого диаметра GLSDB с ракетным двигателем и дальностью действия около 150 км. При этом уточняется, что Вашингтон отклонил запросы на поставку Киеву ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км.
Общий объем нового пакета составит 2,2 млрд долларов. В него также войдут другие боеприпасы и средства, в том числе вспомогательное оборудование для систем противоракетной обороны Patriot, противотанковые комплексы Javelin, бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP.
Сообщается, что о планах будет объявлено уже на этой неделе. Часть вооружений стоимостью 400 млн долларов будут переданы Киеву напрямую из запасов Пентагона, а остальное на 1,725 млрд долларов будет выделено в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Такой подход предполагает заключение министерством обороны США контрактов с производителями. Через USAI Вашингтон, в частности, намерен закупить для Киева GLSDB.
Напомним, в минувшее воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил о «жизненной необходимости» Киеву дальнобойных баллистических ракет ATACMS. Ранее Зеленский призвал Запад начать поставки Украине дальнобойных ракет.
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США обвинили Россию в нарушении ДСНВ
США назвали нарушением ДСНВ «блокирование» Россией американских инспекций
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Госдепартамент направил в Конгресс США уведомление о том, что считает нарушением Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) «блокирование» Россией американских инспекций, сообщило издание Wall Street Journal.
«Невозможность инспекций затрудняет верификацию числа боеголовок, которые развернула Россия», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.
Определение о «несоблюдении», по мнению США, единственного двустороннего режима контроля за стратегическими вооружениями было вынесено впервые с 2011 года, когда соглашение вступило в силу.
Ранее в Белом доме заявили, что США очень ждали начала консультаций в рамках двусторонней комиссии по исполнению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), выясняют причину решения России перенести их.
Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее заявлял, что считает странным требования Вашингтона к Москве возобновить инспекции по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Генсекретарь федерации киокушин России погиб в Донбассе
Генсекретарь федерации киокушин России Увицкий погиб в Донбассе
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Генеральный секретарь федерации киокушин России Сергей Увицкий погиб при выполнении боевой задачи в Донбассе, сообщили в федерации карате России.
В сообщении федерации отмечается, что Увицкий, окончив славную спортивную карьеру и став одним из руководителей Федерации киокушин России, в числе первых принял решение отправиться в зону СВО, передает ТАСС.
Он участвовал в СВО в отряде добровольцев Российского союза боевых искусств «Союз».
«Я всегда, всю свою жизнь сознательную считал, что настоящий мужчина должен помочь Родине. Особенно когда эта помощь больше всего требуется. Здесь же нужно в первую очередь быть честным перед собой. Поэтому если я всю жизнь пропагандирую любовь к Родине, то если бы я сам себе сказал, что «ну, давай другие сходят», то я бы не смог дальше так», – поделился Увицкий перед отправкой в зону СВО.
Сергей Увицкий являлся серебряным призером чемпионата Европы 2010 года, чемпионом и многократным призером первенств России.
Пушилин: ВСУ перебрасывают новые подкрепления к Угледару
Пушилин заявил о переброске подкреплений ВСУ к Угледару
Украинская сторона все еще перебрасывает в Угледар новые подкрепления, бойцы ВСУ не получают приказов об отступлении, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Артемовск открывает дорогу на Краматорск и Славянск, но не менее ощутимой потерей для украинских сил станет и Угледар, потому они и перекидывают туда новые резервы и морпехов, сказал Пушилин в эфире радио «Комсомольская правда».
Украинские военные не получают приказа на отступление или сохранение жизни бойцов, подчеркнул он.
После освобождения Угледара ВС России смогут оперативно переместиться к Курахово, Марьинке и Красноармейску, добавил Пушилин.
В понедельник Пушилин заявлял, что ВСУ продолжают переброску подкреплений на артемовское, угледарское и марьинское направления.
В Минобороны обвинили Запад в попытке провести против России блицкриг
Советник министра обороны Ильницкий: США и их союзники в 2022 году попытались провести против России блицкриг
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Соединенные Штаты и их союзники пытались в 2022 году провести в России блицкриг, устроить молниеносную войну в экономической и ментальной сферах, но потерпели неудачу, заявил советник министра обороны Андрей Ильницкий.
Как отметил Ильницкий в своей статье в журнале «Арсенал Отечества», в феврале-марте 2022 года США и их союзники попытались устроить молниеносную войну в экономической и ментальной сферах, но допустили ошибку. Как поясняет автор, если для вооруженного блицкрига необходимо от 40 до 100 дней, то для блицкрига ментальной войны понадобится минимум один-два года, чтобы добиться предательства элит, и до 15 лет, чтобы сформировать у населения новую идентичность, передает РИА «Новости».
Советник министра обороны констатировал, что первый акт борьбы не принес Западу успеха, но привел к потере стратегической инициативы, к значительному кадровому и репутационному ущербу для так называемой пятой колонны. В то же время, по его словам, о полной неудаче Запада можно будет судить лишь к середине 2024 года, когда к элитам и населению России окончательно придет понимание невозможности договориться с Западом и вернуть все на исходные позиции.
Ильницкий уточнил, что блицкриг ментальной войны заключается в параличе воли противника через воздействие на его элиту и СМИ с целью затем их же руками развалить государственные институты, разложить армию и силовые структуры. Кроме того, автор выразил уверенность, что Запад ошибся, обнажив истинные цели своего ментального блицкрига, не провел достаточной предварительной подготовки, не создав красивой, но лживой альтернативы и, тем самым, нарушил правила и логику действий.
В сентябре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что тактика блицкрига Запада против России не сработала. В июле 2022 года российский лидер отметил, что действия российского ЦБ и правительства предотвратили экономический блицкриг Запада.
«Транснефть» сообщила подробности обстрела Украиной нефтепровода «Дружба»
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Нефтепровод «Дружба» в Брянской области, который ранее подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Украины, работает штатно, завил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
В результате попадания снаряда по территории нефтеперерабатывающей станции (НПС) Новозыбково пострадавших нет, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
«Последний раз НПС, которая задействуется только при пиковых нагрузках, включалась на несколько часов, и это было в прошлом году. В результате попадания снаряда по территории станции пострадавших нет, повреждения устраняются силами ремонтной бригады», – сказал Демин.
Позже глава Минэнерго России Николай Шульгинов добавил, что проблем с прокачкой нефти по нефтепроводу после попытки обстрела пока нет.
Ранее «Транснефть» сообщила, что 31 января была предпринята попытка обстрела нефтеперекачивающей станции Новозыбково в Брянской области.
Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию.
Киевский политолог объяснил обыски у Коломойского и Авакова
Политолог Скачко: После Коломойского и Авакова американцы возьмутся за Ахметова
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Запад устраняет последнее препятствие на пути экономического контроля над Украиной. Борьба с крупным капиталом направлена на постепенное превращение украинских предприятий в части производственных цепочек США и Британии. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно об обысках у Игоря Коломойского и Арсена Авакова.
«Соединенные Штаты поставили Зеленскому следующую задачу: уничтожить владельцев тех последних предприятий, которые еще сохранили свою привлекательность в рамках украинской экономики. Американцы хотят превратить их собственность в часть производственных цепочек Запада», – считает киевский политолог и историк Владимир Скачко.
«Парадокс Украины заключается в том, что олигархи, получившие контроль над рядом предприятий в процессе приватизации, стали хранителями вверенных владений, которые долгое время не перетекали в собственность иностранного капитала», – отмечает эксперт.
«Цель подобных действий вовсе не в восстановлении социальной справедливости. Идет очередной процесс перераспределения рынка. Собственно, задача недавних визитов Уильяма Бернса и Бориса Джонсона на Украину состояла в примирении англосаксонских споров на территории страны. США и Британия договорились о скоординированных действиях», – подчеркивает собеседник.
«Таким образом, совместные усилия и были направлены против последнего препятствия – олигархата. Владельцы крупного капитала, против которых развязалась борьба, являются достаточно важными игроками на политической арене Украины», – акцентирует Скачко.
«Можно предположить, что следующим станет Ринат Ахметов. Американцы хотят полностью расчистить экономическое поле страны для дальнейшего беспрепятственного проникновения западных сил в производственную базу Украины», – подчеркивает эксперт.
И что важно – Зеленский, на фоне ряда других коррупционных скандалов, согласен пойти на условия США и Британии в этом вопросе, подав населению Украины это как «борьбу за социальную справедливость», заключил Скачко.
Ранее стало известно, что у украинского предпринимателя Игоря Коломойского и бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова прошли обыски. Об этом сообщил ряд украинских СМИ.
Следственные действия ведут сотрудники СБУ и Бюро экономической безопасности. Расследование в отношении Коломойского ведется в связи с махинациями в «Укртатнафте» и «Укрнафте». Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы.
Издание РИА Новости также уточняет, что обыск у Авакова связан с делом о крушении вертолета в Броварах, в котором погибло руководство МВД страны.
Напомним, что на Украине ведется широкомасштабный процесс по замене людей на высших руководящих должностях. Так, ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подал заявление на увольнение по собственному желанию.
Заявление об увольнении написал и заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, которого критиковали за отдых в Испании. Кроме того, 17 января советник офиса президента Украины Алексей Арестович ушел в отставку после скандального заявления об обрушении дома в Днепропетровске из-за упавшей на него сбитой украинскими ПВО ракеты.
Ранее политолог Шеслер рассказала о том, что гибель главы МВД может стать началом новой борьбы кланов на Украине.
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Посол России ответил президенту Австрии на слова о «колониальном характере» СВО
Посол России в Австрии назвал подменой понятий слова президента Австрии о «колониальном характере» СВО
Высказывание президента Австрии Александера Ван дер Беллена о «колониальном характере» российской специальной военной операции (СВО) на территории Украины является примером подмены понятий, заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
Люблинский указал, что президент Австрии Ван дер Беллен во время визита в Словакию заявил, что Россия ведет колониальную войну против Украины, что говорит о том, что границы западной мифологии вокруг событий последнего десятилетия на Украине расширяются.
«Позволю себе обратить внимание на очередной факт коренной подмены понятий и причинно-следственных связей», – приводит ТАСС слова Люблинского.
Посол подчеркнул, что задачи российской армии на территории постсоветской республики носят «освободительный и деколонизаторский характер», а также указал, что киевские власти много лет уничтожают народ Донбасса в «лучших колонизаторских традициях, хорошо знакомых западным державам».
Также Люблинский призвал президента Австрии набраться мужества для общения с мирными жителями российских регионов вместо озвучивания тезисов президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что украинский неонацизм поддерживают даже те страны, которые заявляли о неприятии гитлеровской идеологии, но цели спецоперации будут достигнуты, Россия приложит все усилия, чтобы киевский неонацистский режим прекратил существование.
США собрались передать Украине дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS
Reuters: США готовятся передать Украине новый пакет военной помощи с дальнобойными боеприпасами к РСЗО HIMARS
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Соединенные Штаты готовятся выделить Украине новый пакет военной помощи стоимостью 2,2 млрд долларов, в который, как ожидается, войдут дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS с дальностью действия около 150 км, сообщило Reuters.
По словам двух неназванных американских чиновников, речь идет о запускаемых с земли (из РСЗО HIMARS) бомбах малого диаметра GLSDB с ракетным двигателем и дальностью действия около 150 км. При этом, как утверждает Reuters, США отклонили запросы на поставку Киеву ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км, передает ТАСС.
В новый пакет военной помощи также войдут другие боеприпасы и средства, в том числе вспомогательное оборудование для систем противоракетной обороны Patriot, противотанковые комплексы Javelin, бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP и управляемые ракеты семейства GMLRS.
Как сообщается, о новом пакете военной помощи может быть объявлено уже на этой неделе. Часть вооружений стоимостью 400 млн долларов будут переданы Киеву напрямую из запасов Пентагона, а остальное на 1,725 млрд долларов будет выделено в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Такой подход предполагает заключение министерством обороны США контрактов с производителями. Через USAI Вашингтон, в частности, намерен закупить для Киева GLSDB.
Напомним, в минувшее воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил о «жизненной необходимости» Киеву дальнобойных баллистических ракет ATACMS. Ранее Зеленский призвал Запад начать поставки Украине дальнобойных ракет.
СБУ пришла с обысками к экс-главе МВД Украины Авакову
Аваков заявил об обыске по делу о крушении вертолета в Броварах
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Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у него проводят обыск по делу о крушении вертолета под Киевом, в котором погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, 18 человек и трое детей.
По словам Авакова, к нему пришли с обыском по делу о крушении вертолета в Броварах, где погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, передает РИА «Новости».
По словам бывшего министра МВД Украины, силовики изучали контракты Airbus шестилетней давности, но ничего не нашли, потому что «контракты утверждались правительством и парламентом», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что при крушении вертолета в Киевской области погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.
Вертолет упал около детского сада, по последней информации, погибли 18 человек, включая троих детей.
В Службе безопасности Украины (СБУ) допустили версию того, что вертолет, при крушении которого под Киевом погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, был уничтожен умышленно.
Газета ВЗГЛЯД писала, что из-за гибели главы МВД на Украине начнется новая борьба кланов.
Эксперт: ВС России могут сомкнуть кольцо вокруг Артемовска в ближайшее время
В ЛНР заявили, что ВС России могут сомкнуть кольцо вокруг Артемовска в ближайшее время
Российские войска должны пройти еще несколько километров, чтобы сомкнуть кольцо вокруг Артемовска, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в эфире Первого канала.
«Наши силы взяли этот населенный пункт (Артемовск. – прим. ВЗГЛЯД) <...> в подкову. Чтобы сомкнуть эту подкову, им нужно пройти еще порядка десяти километров», – передает РИА «Новости» слова офицера.
По его словам, о плановом отходе подразделений ВСУ из города уже не может идти и речи. Отмечается, что попытка отхода обернется для Киева катастрофой. Бегство будет невозможно, отметил Марочко.
Подполковник накануне рассказал, что украинские войска встали перед выбором: оставить Артемовск или продолжить перебрасывать туда ресурсы из Часова Яра, потеряв город.
Напомним, Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки.
Российские войска за сутки уничтожили около 300 украинских военных
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Артиллерией Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ у пунктов Тимковка, Гряниковка, Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР). За последние сутки на этом направлении ликвидированы до 30 военнослужащих, два пикапа и гаубица Д-20, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами армейской авиации группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ возле Червоной Дибровы, Стельмаховки, Кузьмино ЛНР и Торское Донецкой народной республики (ДНР). Потери противника за минувшие сутки на этом направлении составили порядка 95 военнослужащих, три бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В ходе наступательных действий подразделения Южной группировки войск на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли огневое поражение противнику недалеко от Нелеповки, Тоненького и Северного ДНР. Также возле Доброволья ДНР уничтожен склад боеприпасов 55-й артбригады ВСУ. За прошедшие сутки на этом направлении уничтожены более 100 военнослужащих, танк, три бронемашины, гаубица «Мста-Б», боевая машина РСЗО «Ураган», французская самоходная артустановка Caesar.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами армейской авиации и подразделений группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ рядом с Угледаром ДНР, а также 108-й и 124-й бригад теробороны у пунктов Новоселка и Мирное ДНР. Потери ВСУ за сутки на этих направлениях составили не менее 60 военнослужащих, танк, два бронетранспортера. Также уничтожены самоходная гаубица «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20, отчитались в Минобороны.
Возле Орехова Запорожской области уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
На Херсонском направлении рядом с озером Круглик уничтожены две моторные лодки и до десяти человек десанта ВСУ, сообщил Конашенков.
Также в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены самоходная гаубица «Гвоздика» и три склада боеприпасов ВСУ у пунктов Антоновка и Гавриловка Херсонской области.
Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение 88 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 131 районе, перечислили в Минобороны.
Недалеко от населенного пункта Шостка Сумской области уничтожены цеха предприятия по производству боеприпасов для ВСУ.
Средствами ПВО за сутки сбиты девять беспилотников в районах Кременной, Золотаревки, Нововодяного, Червонопоповки ЛНР, Петровское Сторожевое ДНР и Чапаевка Запорожской области, перехвачены три снаряда РСЗО HIMARS, подытожили в оборонном ведомстве.
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В ЛНР рассказали об ожесточенных боях на подступах к Артемовску
Полковник ЛНР Киселев: Российские войска ведут ожесточенные бои на подступах к Артемовску с целью взятия города в клещи
Российские войска в Донецкой Народной Республике ведут ожесточенные бои на подступах к Артемовску (украинское название – Бахмут) с целью взятия города в клещи и последующего выхода на Часов Яр, сообщил военный эксперт, полковник ЛНР Виталий Киселев.
Полковник рассказал, что идут ожесточенные бои и Артемовск берется в так называемые клещи с выходом на Часов Яр с целью нарушить логистические пути подвоза боеприпасов и личного состава Вооруженных сил Украины, которые перебрасываются из Часового Яра, Краматорска и Славянска, передает ТАСС.
Киселев отметил, что бои на артемовском направлении ведут российские штурмовые формирования, наносят удары артиллерия и авиация. Он выразил мнение, что попытки Киева завести в Артемовск «азовцев»* (участников запрещенной в РФ украинской террористической организации «Азов»*) не увенчаются успехом.
По словам полковника, украинские офицеры на местах, в том числе и главком ВСУ Валерий Залужный, докладывают Владимиру Зеленскому, что нужно срочно выводить подразделения из Артемовска. Как считает военный эксперт, Киев, по всей вероятности, будет понемногу выводить войска из города, в Артемовске оставят лишь бойцов территориальной обороны, которые не имеют опыта боевых действий.
Накануне советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские военные один за другим освобождают населенные пункты у Артемовска. В свою очередь врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ перебрасывают к Угледару новые подкрепления.