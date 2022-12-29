Чем важна Черниговщина для России и русских

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29 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 12:12  |  vz.ru
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Как Россия будет пробивать потолок цен на нефть

Россия ответила на абсурдные меры ЕС по нефтяному потолку цены Егор Алеев/ТАСС
«Нелегитимные, абсолютно абсурдные меры». Такими словами представитель Кремля Дмитрий Песков описал «так называемый потолок цен» на российскую нефть, введенный Евросоюзом. В ответ указом президента России поставка нефти на данных условиях сделана невозможной. По каким правилам будут продаваться российская нефть и нефтепродукты? Подробности...
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Предки нового посла Германии в Москве служили императору России

Граф Александр Ламбсдорф – потомственный дипломат с репутацией прагматика Robert Michael/Imago/Global Look Press
Новым послом ФРГ в России, скорее всего, станет граф Александр Ламбсдорф – аристократ и политик с репутацией реалиста. Род Ламбсдорфов, который в свое время служил Российской империи, дал современной Германии немало дипломатов. О чем сегодня может свидетельствовать назначение Александра Ламбсдорфа послом в Москве? Подробности...
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Как советские граждане оплатили победу над Гитлером

Танки, бронемашины, самолеты – советские граждане нередко из своего кармана скидывались на создание новой военной техники Анатолий Гаранин/РИА Новости
29 декабря 1941 года вышел указ Президиума Верховного Совета (ПВС) СССР «О военном налоге», ставший одним из важнейших экономических документов военного времени. В том числе с помощью данного механизма победу над Гитлером в буквальном смысле оплатил весь советский народ. Практически все население СССР несло на себе бремя военных расходов, в полной мере оплачивая оборону своей страны. Подробности...
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Кто внушил Украине мечты о «расчленении России»

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов лично участвовал в диверсиях против России REUTERS/Valentyn Ogirenko
Карта расчлененной России, как выяснилось, украшает кабинет главы украинской военной разведки Кирилла Буданова. Что ж, враг не скрывает, к чему именно он в итоге стремится. Однако куда более подробно эти планы вынашивают кураторы Киева – и Украине в них отведена совсем незавидная роль. Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Чем важна Черниговщина для России и русских

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Новые территории – это не только активы и инфраструктура, но в первую очередь люди. Их исторический опыт – важнейший фактор, что предопределит вашу политику на этих территориях на десятилетия вперед. Черниговская область тысячу лет находилась в зоне русских интересов. Что мы можем ждать в случае, если обретем ее вновь? Подробности...

России надо разнообразить «информационную географию»

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Наши основные партнеры сегодня находятся явно не на Западе, и им необходимо уделить должное внимание. А на самом Западе роль опасных вредителей могут играть отнюдь не те, кого мы привыкли таковыми считать в силу больших размеров страны. Подробности...

Поведение Зеленского несет Москве целый ряд выгод

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Главу киевского режима нельзя считать послушным исполнителем западной воли. Воля у него своя – причем иногда отличная от западной. Подробности...
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В КНР отчитали США за Россию и Германию

Россия отомстит за Екатерину II

Немцы испугались своего будущего

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Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Чем важна Черниговщина для России и русских

    Тимур Шерзад
    журналист
    		29 декабря 2022, 11:56

    Чернигов числился в составе Древней Руси еще с X века. Черниговское княжество было органичной частью этого феодального образования. Так же, как и другие крупные города, Чернигов вел свою политику в рамках Руси, стремился откусить себе кусочек повкуснее, выбить или выторговать для себя условия получше.

    Несколько сотен лет спустя такая жизнь привела Русь в запустение. В 1120-е на земли русских вторглись жестокие монгольские завоеватели. Многие города были разрушены, другие платили захватчикам дань. Экономические цепочки были разорваны, некогда могущественные города приходили в упадок. Чернигов на пике насчитывал более 40 тысяч жителей. По меркам Европы Средневековья это было много. Но приход монголов и под его стены в октябре 1239 года обернулся катастрофой – войско князя наголову разгромили. А город монголы взяли штурмом и разорили.

    Пока русские избавлялись от монголов, Черниговщина перешла в руки литовцев – они захватили эти земли еще за четверть века до Куликовской битвы. Прошла еще сотня лет накопления сил и сравнительно небольших сражений, когда объединяющаяся теперь уже вокруг Москвы Русь в масштабном стоянии на Угре в 1480 году окончательно сбросила с себя иго. Теперь можно было заняться и утраченными территориями на западе. Пойдя на литовцев, русские вернули себе черниговские земли в 1503 году. Но враг время от времени пытался устроить матч-реванш. Попытки захватить город стимулировали совершенствование его укреплений. Все поползновения успешно пресекались до Смуты – в 1604 году горожане решают поиграть в политику, став на сторону Лжедмитрия I. Выбор оказался так себе – не пройдет и десятка лет, как Чернигов будет жесточайше разорен поляками. Самуил Горностай, овладевший городом, погибнет позже, под стенами Москвы в ходе ее неудачной осады, но убитых жителей Чернигова это уже не вернет.

    На краю русского мира

    Поляки, получившие Черниговщину в начале XVII века, не хотели довольствоваться кладбищем. Им были нужны обитаемые земли, приносящие доход, поэтому они принялись переселять туда запорожских казаков. Чтобы простимулировать экономику, городу давались новые права, но при этом поляки, стремившиеся к монолитности населения, старались «окатоличить» переселяемых. Это вызывало противоречия с православными малороссами. Усугубляющийся хаос в Польше, слабеющая центральная власть, культурное противостояние – все это спровоцировало казацкое восстание в середине XVII века. Внимательно наблюдавшая за происходящим Россия не стала терять время, и в 1654 году черниговские земли вернулись домой, но теперь уже не в раздираемую противоречиями Древнюю Русь, а в единое православное царство.

    Затем Черниговщина более-менее спокойно существовала до Гражданской войны. Как только в 1917 году в этих землях начала хозяйствовать Украинская рада, началась усиленная украинизация. Необходимость в ней для новой власти как нельзя лучше подчеркивала, насколько русским был регион – проживающим там малороссам были чужды идеи и нарративы украинства.

    Правда, быстро началась типичная для Гражданской войны чехарда властей. То одни украинцы, то другие, то красные, то немцы, то белые, то вновь красные. В итоге Чернигов достался большевикам, которые и победили в войне. Это означало продолжение украинизации, только теперь не ради создания отдельной политической нации, а для того, чтобы реализовать ряд специфических марксистских установок. Пришедшие к власти большевики искренне считали, что для того, чтобы в итоге прийти к коммунизму, надо сперва подтолкнуть самосознание не успевших сложиться в нацию народов и народцев, чтобы они прошли нужные, согласно марксистским заповедям, стадии общественно-экономического развития. Легче от этого, правда, не было – коммунизма в итоге так и не получилось, зато на Черниговщине мы имеем те проблемы, что имеем. Но по историческим меркам – еще не вечер.

    Фото: Алексей Иванов/ТАСС

    Без права на сантименты  

    Черниговщина долго находилась на пограничье русской цивилизации, переходя из рук в руки. Но цивилизационно это все равно русские люди. По историческим меркам эта сотня лет – ничто. Процесс создания альтернативной русским нации не мгновенный. Его можно ускорить масштабными боевыми действиями. Но мало просто начать их и мало даже сплотиться в их ходе. Украинцам надо еще и пережить их в виде единого народа, а потом осмыслить и выработать единую трактовку произошедшего. А для этого надо остаться в рамках одной страны.

    Если судьба позволит вернуть себе Черниговщину обратно, этого не произойдет. Соблазненные чуждой политической идеей русские люди вернутся домой. И тут очень важно будет не обмануться сугубо бытовыми последствиями. Боевые действия не щадят регионы. Население будет нервным, неблагодарным, в чем-то агрессивным и обвиняющим. Это нормально – кто-то потерял родных, кто-то кров, и уж точно каждый ощутил падение уровня жизни. Плавно встраивая население в экономику России, надо и работать с культурными вопросами. Как человек думает. Что считает хорошим и плохим. Кого считает чужим, а кого своим. Во что верит. И, конечно же, на каком языке говорит.

    Культурные противостояния ведутся по тем же законам, что и военные. Нарастить свои смыслы, подавить смыслы противника. Для этого надо насаждать свои рупоры и уничтожать чужие. На самом деле, все просто, ничего волшебного. И тогда десятки лет спустя такой упорной работы окажется, что громкие слова забыты, призывы убивать москалей неинтересны, а головы обывателей давно заняты совсем другим. Все это Россия делать умеет: области бывшей Украины – не первый регион, который мы вернули в состав со времен распада СССР.

    Главное – разобраться с идеей политического украинства, избавиться от него тщательно и надежно. Или когда-нибудь, в минуту нашей слабости, в доме вновь заведутся тараканы, и все придется начинать сначала.

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