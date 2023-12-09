В Венгрии назвали четыре причины, по которым Украину нельзя пускать в Евросоюз

Tекст: Алексей Дегтярев

Украина «находится в состоянии войны», потому ни ее границы, ни ее население не могут быть точно определены, указал Холлик, передает ТАСС.

Из этого вытекает проблема – трудно определить, о приеме какой страны в Евросоюз идет речь. Также украинское руководство нарушает права венгерского меньшинства в Закарпатье.

В последние два года киевский режим получил от Евросоюза больше денег, чем Венгрия, Словения и Хорватия вместе взятые за последние семь лет, но эти вливания ничего не поменяли. Мир не установлен, и гибель людей на поле боя продолжается, указал он.

При вступлении в ЕС Украина все члены сообщества «станут чистыми донорами», никто, кроме этой страны, не получит помощь Евросоюза, указал Холлик.

Он указал, что, согласно подсчетам Financial Times, киевский режим может рассчитывать на получение не менее 186 млрд евро, это исчерпает финансовые запасы Евросоюза.

Представитель партии напомнил, что Венгрия подала заявку на вступление в 1994 году и прождала 10 лет, другие государства действовали подобным образом, и процесс вступления также занимал шесть-восемь лет. Никто не получал преференций и не вступал в ЕС по ускоренной программе, но для Украины хотят сделать исключение.

По мнению Холлика, Брюсселю нужно сосредоточиться на содействии мирным переговорам и прекращению огня, а не добиваться вступления Украины в ЕС.

Партия внесла в парламент Венгрии проект резолюции с изложением такой позиции, она рассчитывает на одобрение документа на следующей неделе.

В пятницу украинская Рада приняла во втором чтении два проекта закона, которые являлись условиями для вступления Украины в ЕС.