Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньшее количество людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?22 комментария
Медведев: Работа Путина в должности президента должна быть продолжена
Медведев назвал логичным и правильным выдвижение Путина на новый срок
Решение президента Владимира Путина выдвинуться на новый срок – логичное и правильное, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
Необходимо принимать во внимание нынешнюю ситуацию и драматический период, который переживает Россия, с учетом этого Путин принял «абсолютно логичное и правильное» решение, сказал Медведев, передает РИА «Новости».
«Его работа в должности президента должна быть продолжена», – добавил он.
Напомним, в пятницу Владимир Путин объявил о своем участии в президентских выборах в 2024 году. Выборы главы государства в России в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта.