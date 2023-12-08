Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньшее количество людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?22 комментария
В Кремле пообещали своевременно информировать о предвыборной кампании Путина
В Кремле пообещали своевременно информировать о деталях предвыборной кампании Путина
Детали предвыборной кампании президента Владимира Путина вскоре будут определены, Кремль будет обо всем своевременно информировать, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что все остальное, помимо решения Путина баллотироваться, является нюансами, которые только предстоит определить, передает ТАСС.
По мере принятия Путиным решений Кремль будет информировать общественность.
Путин объявил об участии в президентских выборах в 2024 году, они ни пройдут с 15 по 17 марта.