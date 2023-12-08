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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Ленинопад как символ государственной неполноценности

    Ровно десять лет назад, 8 декабря 2013 года, на Украине начался «ленинопад» – возбужденные ветром перемен граждане начали кампанию по массовому сносу памятников Ленину. Парадокс в том, что именно Ленин и обеспечил существование современной Украины.

    23 комментария
    Александр Чаусов Александр Чаусов Почему Донбасс – не Эльзас

    И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.

    12 комментариев
    8 декабря 2023, 15:34

    Турчак: Массовая поддержка Путина на выборах станет общей победой россиян

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Массовая поддержка действующего президента РФ Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства в марте 2024 года станет общей победой россиян, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

    По его словам, решение российского лидера Владимира Путина об участии в президентской кампании и его массовая поддержка на выборах – станут «нашей общей победой», передает ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году.

    7 декабря 2023, 19:04
    Наследный принц Омана в Москве призвал прекратить «засилье Запада»

    Наследный принц Омана Зиязин бен Хайсам Аль Саид на встрече с Путиным призвал прекратить «засилье Запада»

    Наследный принц Омана в Москве призвал прекратить «засилье Запада»
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Несправедливый миропорядок, существовавший до сих пор, нуждается в изменении, заявил наследный принц Султаната Оман, министр культуры, спорта и по делам молодежи Зиязин бен Хайсам Аль Саид на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Он добавил, что разделяет оценки Путина о международной ситуации, «в первую очередь того, что касается необходимости прекращения сложившегося несправедливого миропорядка и засилья Запада», а также высказался за построение «нового справедливого миропорядка» и экономических отношений без двойных стандартов.

    «Нынешнее развитие ситуации во всем мире диктует необходимость создания новых механизмов для торгово-экономического взаимодействия между странами без навязывания каких-либо идеологий, без давления со стороны третьих стран», – приводит ТАСС слова наследного принца Омана.

    Также Зиязин бен Хайсам Аль Саид выступил за создание новых международных экономических центров, которые, с учетом факторов населения, природных богатств и ресурсов могли бы расположиться в странах Азии, Африки и Ближнего Востока.

    Ранее Путин заявил о перспективах сотрудничества России и Омана в энергетике и туризме.



    Коментарии (18)
    7 декабря 2023, 18:39
    СМИ: Визит Путина на Ближний Восток вызвал тревогу на Западе

    UnHerd: Визит Путина на Ближний Восток стал тревожным сигналом для Запада

    СМИ: Визит Путина на Ближний Восток вызвал тревогу на Западе
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Приезд российского президента Владимира Путина на Ближний Восток – это тревожный сигнал для западных государств, утверждает издание UnHerd.

    Страны региона Ближнего Востока стали все больше ориентироваться на новых союзников, и Запад вряд ли может этому помешать, говорится в материале UnHerd, передает РИА «Новости».

    В статье указывается, что Россия и Саудовская Аравия планируют увести мировую торговлю от доллара, Эр-Рияд отказался наращивать объемы добычи нефти, что играет на руку Москве. Такие действия саудитов разочаровали администрацию президента США Джо Байдена.

    Визит президента России продемонстрировал, что лидеры стран Ближнего Востока выбирают других союзников, а Вашингтон не в силах это поменять.

    Напомним, Путин накануне посетил Саудовскую Аравию. Стороны подтвердили свое стремление укреплять сотрудничество.

    Коментарии (10)
    7 декабря 2023, 15:52
    Путин: Революция в экономике подорвет монополию крупных западных банков
    Путин: Революция в экономике подорвет монополию крупных западных банков
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    «Настоящая революция» ожидает мировую экономику в ближайшие годы, она подорвет монополию крупных западных банков, заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!»

    Путин обратил внимание на то, что в международных платежах сейчас все шире используются гораздо современные и продвинутые решения, в том числе на основе блокчейна и цифровых валют центральных банков.

    «По оценкам экспертов, уже в ближайшие годы это приведет к настоящей революции, которая окончательно подорвет монополию крупных западных банков», – приводит его слова ТАСС.

    «Да и сами они [западные банки], как мы видим, тоже не в самом хорошем состоянии находятся. Во всяком случае некоторые из них, это точно», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что Запад дошел до отмены самих принципов рыночной экономики.

    Коментарии (3)
    7 декабря 2023, 18:19
    Путин рассказал президенту Ирана, что хотел заехать в Тегеран
    Путин рассказал президенту Ирана, что хотел заехать в Тегеран
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси сообщил, что хотел во время поездки в Абу-Даби и Эр-Рияд залететь и в Тегеран.

    «Вчера, знаете, я был там в регионе в соседнем. И прямо пролетал над территорией Вашей страны и хотел вообще приземлиться и прямо в Тегеране встретиться, но мне говорят, уже президент собрался улетать в Москву», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Напомним, в среду утром Путин посетил Объединенные Арабские Эмираты, а позднее в тот же день прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию. В ходе поездки на Ближний Восток российскому лидеру были оказаны самые высокие почести.

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    7 декабря 2023, 16:05
    Путин: Европейские «тихие гавани» теперь работают по принципу «свой – чужой»

    Путин: Европейские юрисдикции перестали быть «тихими гаванями» для бизнеса

    Путин: Европейские «тихие гавани» теперь работают по принципу «свой – чужой»
    @ Кирилл Зыков/POOL//ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Европейские юрисдикции больше не являются для бизнеса «тихими гаванями», сегодня в них работает принцип «свой – чужой», где чужих можно обобрать и оставить ни с чем, заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!».

    «Европейские юрисдикции, которые еще недавно считались безопасными, так называемыми тихими гаванями, фактически перестали ими быть, теперь здесь работает принцип «свой – чужой» <…>, где чужого можно обобрать, оставить ни с чем, а его активы, компании, предприятия можно заблокировать, отнять и даже ликвидировать в результате диверсии, как это было с «Северным потоком», – приводит его слова ТАСС.

    «Вот как сейчас выглядит конкурентная борьба в мире, основанном на правилах», – заметил Путин. «Кому нужны такие правила?» – добавил он.

    Президент также обратил внимание на то, что действия западных стран разрушают систему финансовых, торговых, хозяйственных отношений, которая выстраивалась десятилетиями, в том числе и самим Западом.

    Кроме того, Путин заявил, что Запад дошел до отмены самих принципов рыночной экономики.

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    8 декабря 2023, 14:10
    Путин объявил об участии в выборах президента России в 2024 году

    Путин дал согласие на выдвижение на выборах президента России в 2024 году

    Путин объявил об участии в выборах президента России в 2024 году
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году, сообщили участники церемонии по случаю Дня Героев Отечества в Кремле. С соответствующей просьбой к главе государства обратился спикер парламента ДНР Артем Жога.

    Президент ответил согласием, передает ТАСС слова участников церемонии.

    Нынешние полномочия Путина на посту главы государства истекают 7 мая следующего года.

    Очередные выборы президента России в 2024 году будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта.

    По данным ФОМ, большинство россиян (70%) уверены, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок. ВЦИОМ в свою очередь сообщал, что намерение принять участие в предстоящих выборах президента России выразили 78% россиян, из них 61% заявили, что точно придут на участки для голосования.

    Коментарии (41)
    7 декабря 2023, 16:36
    ФОМ: Большинство россиян считают, что Путину нужно баллотироваться на новый срок
    ФОМ: Большинство россиян считают, что Путину нужно баллотироваться на новый срок
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Большинство россиян (70%) уверены, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок, заявила управляющий директор проектов Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) Лариса Паутова в ходе круглого стола «Выборы Президента: общественный запрос накануне избирательной кампании», проведенного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

    В ответе на вопрос: «Какие эмоции у вас чаще вызывает Владимир Путин», 44% назвали доверие, 34% – надежду, 31% – спокойствие, уверенность в будущем, 30% – гордость, 16% – благодарность, 9% – симпатию, любовь, сообщает РИА «Новости».

    74% опрошенных уверены, что Путин понимает заботы простых людей и его деятельность отвечает их интересам. Большинство респондентов считают, что у России большое будущее.

    Кроме того, у респондентов спросили, есть ли сейчас у молодых людей в России возможность реализовать себя, найти применение своим способностям, добиться успеха в жизни. Трое из четверых опрошенных (77%) считают, что такая возможность есть. При этом больше половины (63%) молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет сообщили, что сейчас у молодежи больше шансов, возможностей достичь успеха в жизни, реализовать свои желания, чем было пять лет назад.

    По словам Паутовой, исследование было проведено среди 6 тыс. 100 респондентов в конце октября – начале ноября.

    Напомним, Совет Федерации единогласно принял на пленарном заседании постановление о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года. Центральная избирательная комиссия в пятницу рассмотрит проект постановления о трехдневном голосовании на выборах президента России в марте 2024 года.

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    7 декабря 2023, 22:57
    Переговоры Путина и Раиси завершились

    Завершились переговоры Путина и президента Ирана в Кремле

    Tекст: Антон Антонов

    В Кремле завершились переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Эбрахима Раиси, встреча продолжалась более пяти часов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Обсуждались вопросы двусторонних отношений, а также международные проблемы, в частности обострение палестино-израильского конфликта, передает ТАСС.

    Раиси прибыл в Москву 7 декабря. До этого Путин посетил Абу-Даби и Эр-Рияд.

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    7 декабря 2023, 18:02
    Путин оценил заработок российских банков в 2023 году

    Путин призвал не хвалить главу ВТБ, чтобы он не захотел стать султаном

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская банковская система в 2023 году заработает более 3 трлн рублей и отыграет потери 2022 года, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с наследным принцем Омана.

    «У нас в этом году в целом банковская система заработает чуть больше 3 трлн рублей. Они отыграют все, что потеряли в прошлом году, и плюс прибыль получат», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    По данным агентства, встреча Путина с наследным принцем, министром культуры, спорта и по делам молодежи Султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом прошла в кулуарах инвестиционного форума «Россия зовет!», организованного ВТБ.

    В ходе встречи наследный принц Омана высоко оценил личное участие главы ВТБ  Андрея Костина, который также присутствовал на переговорах, в продвижении двусторонних проектов между Россией и султанатом.

    «Это правда, господин Костин – очень эффективный менеджер, но вы его особо не нахваливайте, а то он тоже захочет быть султаном», – пошутил Путин. При этом он отметил, что хорошие показатели российской финансовой системы были достигнуты, в том числе благодаря  усилиям ВТБ.

    Наследный принц, в свою очередь, отметил заинтересованность Омана в инвестициях в экономику России.

    Ранее Путин заявил, что показатели говорят о правильном направлении экономической политики России.

    Коментарии (2)
    7 декабря 2023, 15:59
    Путин заявил о пользе ограничений мировых платежных систем для России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Недоброжелатели, ограничившие доступ россиян к мировым платежным системам, не достигли поставленных целей – напротив, Россия укрепила свой суверенитет, заявил президент РФ Владимир Путин.

    «Цели, которые ставили наши недоброжелатели, явно не достигнуты – напротив, мы только укрепляем свой суверенитет в этой сфере и делаем это достаточно уверенно», – сказал глава государства в ходе форума ВТБ «Россия зовет!», передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что внутренний продукт России вырос на 3,2%, на сегодняшний день он выше, чем был до введения множества санкций западными странами.

    Коментарии (0)
    8 декабря 2023, 13:55
    Путин: Бойцы ВС России полностью развеяли миф о неуязвимости западной техники
    Путин: Бойцы ВС России полностью развеяли миф о неуязвимости западной техники
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Миф о неуязвимости военной техники, производимой на Западе, развеян российскими военными в ходе специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин на церемонии по случаю Дня Героев Отечества.

    Президент в пятницу вручит «Золотые Звезды» Героев России нескольким бойцам, передает ТАСС.

    «Это уроженцы самых разных регионов нашей страны – от Карелии до Приморского края, представители разных национальностей, и все они плечом к плечу защищают общую, единую для всех Родину», – сказал Путин.

    Военнослужащие смело и отважно действовали в составе штурмовых групп. Командиры, в том числе совсем молодые люди, своим примером, невзирая на полученные ранения, вели за собой подразделения.

    «Уничтожали танки, другую бронетехнику, артиллерийские установки противника, в том числе западного производства. Полностью развеяли миф о их неуязвимости», – заключил глава государства.

    В сентябре глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказывал, как российские военные с одного выстрела противотанковым ракетным комплексом «Корнет» уничтожили британский танк Challenger 2 в Запорожской области.

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    7 декабря 2023, 16:12
    Путин заявил о готовности России кооперироваться с Китаем в области военных технологий
    Путин заявил о готовности России кооперироваться с Китаем в области военных технологий
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия готова кооперироваться с Китаем во всех областях, в том числе в военных технологиях, заявил во время форума ВТБ «Россия зовет!» российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, касательно возможности кооперироваться с Китаем, у России нет никаких ограничений, передает ТАСС.

    Также глава государства подчеркнул, что товарооборот между двумя странами в этом году превысит 200 млрд долларов. «Отношения с Китаем развиваются в высшей степени эффективно. Мы в этом году уже выйдем на 200 млрд (долларов), уже, по-моему, сомнений нет ни у кого», – отметил Путин.

    Ранее на форуме ВТБ «Россия зовет!» Путин заверил, что Россию больше никто не сможет назвать «бензоколонкой».

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    7 декабря 2023, 16:50
    Путин: Россия хочет создать реально демократическую модель мира
    Путин: Россия хочет создать реально демократическую модель мира
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!», заявил о том, что Россия желает создать реально демократическую модель мира.

    «Мы-то хотим создать новую модель, такую реально демократическую и такую, где действительно верх берет настоящая, честная конкуренция всех участников экономической деятельности», – приводит его слова ТАСС.

    Путин отметил, что США эксплуатируют даже своих союзников, как и других участников мировой экономики.

    «[Глава ВТБ Андрей] Костин сейчас сказал, что они [США] там с кем-то делятся из своих союзников. Нет. Выяснилось, что на практике они и союзников своих эксплуатируют так же, как и всех других участников экономической деятельности», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что европейские юрисдикции больше не являются для бизнеса «тихими гаванями», сегодня в них работает принцип «свой – чужой», где чужих можно обобрать и оставить ни с чем.

    Коментарии (6)
    7 декабря 2023, 18:50
    Путин пообещал приехать в Иран

    Путин заявил, что обязательно воспользуется приглашением Раиси посетить Иран

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Ирана Эбрахимом Раиси заявил, что обязательно воспользуется его приглашением посетить Исламскую республику.

    «Я воспользуюсь вашим приглашением», – приводит ТАСС cлова Путина в ответ на приглашение Раиси.

    Он сообщил, что во время поездки в Абу-Даби и Эр-Рияд предполагал приземлиться в Тегеране, но его отговорили.

    Глава Ирана прибыл в Москву 7 декабря. Раиси перед вылетом в Россию заявил, что одной из тем переговоров станет реализация проекта транспортного коридора «Север – Юг».

    Ранее сообщалось, что на встрече с наследным принцем и министром молодежи, культуры и спорта Омана Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом президент отметил, что российская и оманская стороны могли бы развивать сотрудничество в энергетике и туризме.

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    7 декабря 2023, 16:32
    Путин отметил рост числа иностранных компаний в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несмотря на давление со стороны западных политиков, в России с марта прошлого года выросло количество иностранных бизнес-структур, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ «Россия зовет!».

    «С начала марта 2022 года по ноябрь текущего года количество зарубежных компаний в России, вот хочу на это обратить внимание, несмотря на все давление политических лиц Запада, вот количество зарубежных структур, бизнес-структур, работающих в России, не сократилось. Вот представляете, я сам с удивлением обнаружил, когда вот материал посмотрел: увеличилось», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин также заявил, что западные инвесторы «незримо присутствуют» в России, контакты с ними продолжаются, несмотря на окрики их политиков.

    Ранее Путин заявил, что революция в экономике подорвет монополию крупных западных банков.

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