Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньшее количество людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?16 комментариев
Герой России рассказал Путину о вере бойцов СВО в победу
Герой России рассказал Путину о вере бойцов СВО в победу и нежелании отступать
Награжденный медалью «Золотая Звезда» старший лейтенант Эдуард Казымов заявил российскому лидеру Владимиру Путину, что бойцы на передовой верят в победу и отступать не будут.
Путин принял участие в торжественном мероприятии по случаю Дня Героев Отечества, передает ТАСС.
Госнаграды из рук главы государства получили старший сержант Максим Девятов, младший сержант Дмитрий Еремин, старший лейтенант Эдуард Казымов, рядовой Александр Корнилов, сержант Юрий Мизерный, старший сержант Александр Михайлов.
Также награды от российского лидера получили подполковник Дашибал Мункожаргалов, сержант Ильяс Мухамедеев, капитан Михаил Полушкин, старший сержант Максим Поташев, старший лейтенант Илья Споняков, младший сержант Николай Харченко, подполковник Султан Хашегульгов, полковник Андрей Шелест, майор Ярослав Якубов.
Церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
Ранее на церемонии Путин подчеркнул, что подвиги бойцов СВО поражают, ими гордится вся Россия, а знать и чтить героев Отечества – долг россиян.