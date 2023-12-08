Путин призвал знать и чтить героев Отечества

Tекст: Елизавета Шишкова

Церемония проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, передает ТАСС.

«Наш долг – знать и чтить героев, делать все, чтобы их цели и идеалы обретали достойное продолжение в настоящем, становились опорой для будущего», – сказал он.

«Солдаты и офицеры, бойцы, участвующие в СВО, в том числе наши совсем молодые ребята, обладают такой же силой духа, таким же характером, которые на протяжении веков отличали защитников Отечества. Их подвиги по-настоящему поражают, ими гордится вся страна», – добавил президент.

Он заявил, что для него безусловная честь вручить сегодня ряду военнослужащих «Золотые Звезды» Героев РФ.

Президент вручит государственные награды 15 военнослужащим. Их получат: старший сержант Максим Девятов, младший сержант Дмитрий Еремин, старший лейтенант Эдуард Казымов, рядовой Александр Корнилов, сержант Юрий Мизерный, старший сержант Александр Михайлов, подполковник Дашибал Мункожаргалов, сержант Ильяс Мухамедеев, капитан Михаил Полушкин, старший сержант Максим Поташев, старший лейтенант Илья Споняков, младший сержант Николай Харченко, подполковник Султан Хашегульгов, полковник Андрей Шелест, майор Ярослав Якубов.

На мероприятии присутствуют более 200 военных и гражданских лиц, которые проявили особое мужество и героизм. В том числе Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, а также награжденные тремя и более орденами Мужества.

День Героев Отечества ежегодно празднуется в России 9 декабря.