Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньшее количество людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?6 комментариев
В Киеве решили закрыть шесть станций метро из-за просевшего грунта
В украинской столице запланировали закрыть движение поездов метро между шестью станциями, поскольку в тоннелях проседает грунт, заявили в Киевском горсовете.
Ограничения вводятся на участке Теремки – Демеевская, там нужен срочный ремонт перегонного тоннеля, сообщили в горсовете, передает ТАСС.
Из-за неравномерных процессов разуплотнения, виброползучести у грунтового массива и нагрузки появился риск потери устойчивости самих тоннелей. Восстановление займет порядка полугода.
Также в горсовете указали, что перегонные тоннели между некоторыми станциями строились в 2008-2010 годах.