Песков ответил на вопрос об участии Путина в выборах президента

Песков: Путин сообщит о решении по участию в выборах президента, когда посчитает нужным

Tекст: Ольга Никитина

«Путин сообщит об этом тогда, когда посчитает необходимым и целесообразным, это будет целиком и полностью его решение», – приводит его слова ТАСС.

Песков рассказал, что «поразительно много» людей самых разных возрастов и из разных регионов страны пишут президенту Путину с просьбой баллотироваться на новый срок и продолжать работу на своем посту. Они выражают действующему президенту полную поддержку. «Это, действительно, бросается в глаза», – сказал представитель Кремля.

Напомним, выборы президента России в 2024 году будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта.