Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньшее количество людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?6 комментариев
Песков ответил на вопрос об участии Путина в выборах президента
Песков: Путин сообщит о решении по участию в выборах президента, когда посчитает нужным
Президент России Владимир Путин сообщит о своем решении по вопросу участия в предстоящих в 2024 году выборах главы государства тогда, когда посчитает нужным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Путин сообщит об этом тогда, когда посчитает необходимым и целесообразным, это будет целиком и полностью его решение», – приводит его слова ТАСС.
Песков рассказал, что «поразительно много» людей самых разных возрастов и из разных регионов страны пишут президенту Путину с просьбой баллотироваться на новый срок и продолжать работу на своем посту. Они выражают действующему президенту полную поддержку. «Это, действительно, бросается в глаза», – сказал представитель Кремля.
Напомним, выборы президента России в 2024 году будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта.