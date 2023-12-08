Минтранс доработал проект изменений в ПДД по средней скорости

«Коммерсант»: Минтранс доработал проект изменений в ПДД для борьбы с «эффектом кенгуру»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет «Коммерсант», доработанная редакция поправок к Правилам дорожного движения, вводящих термин «средняя скорость» и запрет ее превышать, опубликована на regulation.gov.ru. Изначально Минтранс хотел, чтобы поправки вступили в силу с 1 марта 2024 года, в новой редакции дата перенесена на 1 сентября.

Документ уже поддержало Минэкономики в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия. «Существующий сейчас точечный контроль мгновенной скорости не позволяет исключить правонарушения на протяженных участках автодорог», – сказано в документе. В результате водители в зоне действия камер двигаются «в стиле «торможение – разгон», чтобы не получать штрафов».

Как сообщают Минтранс и Минэкономики, следующим этапом станут изменения в КоАП, где закрепят ответственность за превышение средней скорости.

В кодексе урегулируют вопрос и с подсудностью: местом совершения нарушения будет считаться зона контроля последней камеры из цепочки приборов. Дополнительные требования к фиксации средней скорости запишут в правилах применения камер, проект которых Минтранс уже разрабатывает, позиция МВД по этому проекту неизвестна.

Напомним, в августе «Коммерсант» сообщал, что Минтранс намерен вернуть штрафы за превышение водителями средней скорости, речь идет фактически о замере времени в пути между двумя или несколькими дорожными камерами.