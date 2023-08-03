«Коммерсант»: Минтранс решил вернуть штрафы за превышение средней скорости

Tекст: Алина Власенко

Проект изменений в ПДД подготовлен Минтрансом. Согласно документу, в правилах появится термин «средняя скорость движения транспортного средства». Водитель должен будет вести автомобиль как с мгновенной скоростью, не превышающей «установленного ограничения», так и со средней, не нарушая введенных лимитов, пишет «Коммерсант».



Подобная практика была отменена два года назад решением ГИБДД после того, как Верховный суд постановил, что нельзя указывать участок дороги (а не конкретное место) в качестве места совершения правонарушения. Теперь Минтранс учел критику и разработал проект поправок к ПДД, готовит соответствующие изменения в КоАП.

Так, местом совершения правонарушения будет являться зона контроля последней камеры из цепочки устройств, участвующих в фиксации. Как пояснил замдиректора департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса Антон Козлов, если камера зафиксировала одновременно превышение мгновенной и средней скорости, штраф должен выноситься за какое-то одно нарушение.

Представители МВД отнеслись к поправкам настороженно. Официальная позиция ведомства с 2021 года не менялась и сводится к тому, что до устранения «правовых пробелов» возвращать наказание за среднюю скорость нельзя.