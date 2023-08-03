С памятником Родине-матери в Киеве у марионеток из «Квартала 95» сразу вышла заминка. Они бы рады были снести творение Вучетича, открытое Брежневым, да кишка тонка. Родина ведь, как ее снесешь?0 комментариев
Минтранс решил вернуть штрафы за превышение средней скорости
«Коммерсант»: Минтранс решил вернуть штрафы за превышение средней скорости
Минтранс намерен вернуть штрафы за превышение водителями средней скорости, речь идет фактически о замере времени в пути между двумя или несколькими дорожными камерами.
Проект изменений в ПДД подготовлен Минтрансом. Согласно документу, в правилах появится термин «средняя скорость движения транспортного средства». Водитель должен будет вести автомобиль как с мгновенной скоростью, не превышающей «установленного ограничения», так и со средней, не нарушая введенных лимитов, пишет «Коммерсант».
Подобная практика была отменена два года назад решением ГИБДД после того, как Верховный суд постановил, что нельзя указывать участок дороги (а не конкретное место) в качестве места совершения правонарушения. Теперь Минтранс учел критику и разработал проект поправок к ПДД, готовит соответствующие изменения в КоАП.
Так, местом совершения правонарушения будет являться зона контроля последней камеры из цепочки устройств, участвующих в фиксации. Как пояснил замдиректора департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса Антон Козлов, если камера зафиксировала одновременно превышение мгновенной и средней скорости, штраф должен выноситься за какое-то одно нарушение.
Представители МВД отнеслись к поправкам настороженно. Официальная позиция ведомства с 2021 года не менялась и сводится к тому, что до устранения «правовых пробелов» возвращать наказание за среднюю скорость нельзя.