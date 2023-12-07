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    Глеб Простаков Глеб Простаков Зачем США атакуют ОПЕК+

    С учетом характера войны на истощение ресурсов, которая ведется между Россией и Западом, цена нефти в некотором смысле становится центром этого противостояния.

    0 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин «Слово пацана» – это про меня

    Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.

    32 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Персидский залив ведут глобальную игру

    Растущая самостоятельность партнеров из стран Аравийского полуострова для России полезна, а для устойчивого мирового порядка – необходима.

    0 комментариев
    7 декабря 2023, 09:06

    Опубликовано видео сброса топлива с загоревшегося в Улан-Удэ самолета

    Tекст: Ольга Никитина

    В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент сброса топлива из загоревшегося грузового самолета Ту-204 в Улан-Удэ.

    Инцидент произошел в аэропорту Байкал, воздушное судно принадлежит компании «Авиастар-ТУ». В результате происшествия, как сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, никто не пострадал, передает «Царьград».

    Сообщается, что у самолета загорелся двигатель, впоследствии он совершил посадку.

    6 декабря 2023, 19:56
    СК назвал способ убийства бывшего украинского депутата Кивы в Подмосковье
    СК назвал способ убийства бывшего украинского депутата Кивы в Подмосковье
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уголовное дело заведено после убийства в Московской области бывшего депутата украинской Рады Ильи Кивы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по региону Ольга Врадий.

    Дело заведено по статье «Убийство», заявила Врадий РИА «Новости».

    Согласно предварительным данным следствия, в парке коттеджного поселка в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный выстрелил в экс-депутата из неустановленного оружия. Мужчина погиб на месте.

    После убийства политика украинские СМИ сообщили, что главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины подтвердило ликвидацию Кивы.

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    6 декабря 2023, 17:53
    СМИ: Тело экс-депутата Рады Ильи Кивы найдено в Подмосковье
    СМИ: Тело экс-депутата Рады Ильи Кивы найдено в Подмосковье
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы найдено в Московской области, сообщают СМИ

    Источник рассказал «РЕН ТВ», что тело Кивы было обнаружено в подмосковном Одинцове. Обстоятельства и причины смерти не приводятся.

    Ранее стало известно, что на экс-депутата Верховной рады Олега Царева было совершено покушение.

    Коментарии (95)
    6 декабря 2023, 14:24
    СМИ: Посадившим самолет в поле под Новосибирском пилотам предложили уволиться

    Жена посадившего самолет в поле под Новосибирском пилота выступила против увольнения супруга

    СМИ: Посадившим самолет в поле под Новосибирском пилотам предложили уволиться
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Посадившим самолет в поле под Новосибирском пилотам «Уральских авиалиний» предложили уволиться, супруга одного из посадивших борт летчиков, Эдуарда Семенова, Анна сочла это несправедливостью.

    Семья выступает против увольнения летчиков, поскольку считает это несправедливым, сказала Анна в беседе с «Газетой.Ru».

    Авиакомпания объяснила предложение уволить летчиков тем, что результат расследования «весьма предсказуем», а пилотам нужно было рассчитать количество топлива при принятии решения о посадке в аэропорту другого города.

    Напомним, Airbus A320 «Уральских авиалиний» со 167 людьми на борту совершил экстренную посадку в поле. Газета ВЗГЛЯД писала, чем аварийная посадка рейса Сочи – Омск отличается от «чуда на кукурузном поле» в Подмосковье.

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    6 декабря 2023, 14:42
    Хинштейн: В банде из бывших силовиков оказался начштаба СОБР «Рысь» Алпатов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В числе задержанных участников банды, в которую входили в том числе бывшие и действующие силовики, есть начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов и оперуполномоченный ГУ полицейского спецназа Сергей Волостных, заявил депутат Александр Хинштейн.

    Задержание проходило с участием ГУСБ Росгвардии, это обусловлено тем, что среди задержанных есть действующие сотрудники ведомства, ранее перешедшие туда из МВД, указал Хинштейн в своем Telegram-канале.

    В их числе также начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов и оперуполномоченный ГУ полицейского спецназа Сергей Волостных (бывший сотрудник «Гром» ГУНК МВД), уточнил парламентарий.

    По фабуле обвинения, члены банды в начале 2000-х промышляли заказными убийствами, похищениями людей и разбойными нападениями. Большая часть задержанных в тот период служила в СОБР ГУБОП МВД и уволилась к настоящему моменту.

    Коментарии (17)
    6 декабря 2023, 15:32
    В США заметили изменения в поведении Зеленского

    Подполковник Дэвис: Зеленский потерял уверенность из-за провалов ВСУ

    В США заметили изменения в поведении Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Украины Владимир Зеленский утратил какую-либо уверенность в конфликте с Россией из-за провалов ВСУ и огромных потерь, заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис.

    По его словам, во взгляде Зеленского нет уверенности и веры в то, что он говорит своим солдатам, передает РИА «Новости».

    Дэвис добавил, что плохая ситуация для ВСУ сильно повлияла на украинского лидера, а лучше она не станет.

    Ранее выступление Зеленского на закрытом брифинге в Конгрессе было отменено прямо перед его началом.

    Коментарии (21)
    6 декабря 2023, 13:56
    Politico: Экс-глава МИД Китая умер в результате суицида или пыток

    Politico: Экс-глава МИД Китая Цинь Ган умер в результате суицида или пыток

    Politico: Экс-глава МИД Китая умер в результате суицида или пыток
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Цинь Ган, до недавнего времени возглавлявший МИД Китая, скончался в военном госпитале Пекина в результате пыток или самоубийства, сообщили западные СМИ.

    Источники газеты Politico утверждают, что произошло это якобы в конце июля, передает Ura.ru.

    Цинь Ган возглавил китайское внешнеполитическое ведомство в конце декабря 2022 года. В июле 2023 года он пропал из публичного пространства и впоследствии был смещен с этой должности. Американские СМИ связывали его отставку с рождением у Цинь Гана дочери в США в период, когда он занимал пост чрезвычайного и полномочного посла КНР в Соединенных Штатах.

    В октябре председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ, которым снял его с поста члена Государственного совета страны.

    Коментарии (20)
    6 декабря 2023, 09:43
    В США раскрыли детали громкой ссоры демократов и республиканцев из-за Украины

    NYT: Демократы и республиканцы перешли на крики в споре из-за Украины

    В США раскрыли детали громкой ссоры демократов и республиканцев из-за Украины
    @ Alex Edelman/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Демократы и республиканцы в ходе закрытого брифинга в Сенате Конгресса США устроили перепалку из-за вопроса о выделении средств на помощь Украине и Израилю, сообщили американские СМИ.

    Закрытый брифинг, по данным газеты The New York Times, состоялся во вторник днем. Сотрудники администрации призывали членов Республиканской и Демократической партий активизировать поддержку, однако мероприятие перешло «в попытки представителей двух партий перекричать друг друга», передает ТАСС.

    Республиканцы, как говорится в публикации, «гневно обвиняли демократов» в попытках игнорировать их требования по ситуации на границе США и Мексики.

    NYT добавляет, что «провал» состоялся накануне решающего пробного голосования в Сенате по законопроекту о чрезвычайном финансировании, размер которого превышает 110 млрд долларов. Меру, направленную на поддержку Украины, по словам автора публикации, ждет крах. Кроме того, серьезно омрачены перспективы достижения вскоре какой-либо двухпартийной договоренности, подчеркивает издание.

    Ранее член верхней палаты Конгресса Митт Ромни сообщал, что сенаторы от Республиканской партии покинули брифинг, инициированный американской администрацией о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения.

    Коментарии (13)
    6 декабря 2023, 21:52
    Байден высказал мнение о действиях России после победы в СВО

    Байден считает, что после победы на Украине Россия атакует страны НАТО

    Байден высказал мнение о действиях России после победы в СВО
    @ Ting Shen/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Джо Байден в ходе своего специального обращения, посвященного призыву к Конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву, заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине.

    По словам Байдена, если президент России Владимир Путин «возьмет Украину, то он не остановится… он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО», передает ТАСС.

    Ранее президент США Джо Байден запросил 106 млрд долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.

    Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США.

    Коментарии (36)
    6 декабря 2023, 14:52
    Песков: Истребители Су-35С ВКС сопровождали Путина во время перелета в Абу-Даби
    Песков: Истребители Су-35С ВКС сопровождали Путина во время перелета в Абу-Даби
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Истребители Су-35С ВКС России сопровождали борт президента Владимира Путина на протяжении всего полета в Абу-Даби, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Он уточнил, что истребители несли штатное вооружение различного класса. Пилотировали их летчики первого класса. Кроме того, для авиационного сопровождения президентского самолета были получены специальные пролетные разрешения от государств, над территорией которых осуществлялся пролет. Песков поблагодарил эти государства за сотрудничество, передает ТАСС.

    Ранее Путин в ходе посещения Абу-Даби прибыл на переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

    Коментарии (13)
    6 декабря 2023, 19:25
    СМИ: ГУР Украины взяло ответственность за смерть экс-депутата Рады Кивы
    СМИ: ГУР Украины взяло ответственность за смерть экс-депутата Рады Кивы
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины подтвердило ликвидацию бывшего депутата Рады Ильи Кивы, сообщают украинские СМИ.

    Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что Кива был убит «в ходе спецоперации СБУ». В эфире телеканала «Рада» он также заявил о намерении продолжить подобного рода акции, передает РИА «Новости».

    Источник агентства Reuters также сообщил, что за убийством Кивы стоит СБУ, передает ТАСС.

    Кива в марте прошлого года лишили мандата в Верховной раде. Он поддержал российскую специальную военную операцию и критиковал руководство Украины. В ноябре суд во Львове заочно приговорил его к 14 годам тюрьмы, признав виновным по ряду статей, включая госизмену. Обвинения Киве были предъявлены заочно.

    Ранее сообщалось, что тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы найдено в Московской области.

    Коментарии (60)
    6 декабря 2023, 20:17
    Финляндия назвала дату открытия КПП на границе с Россией
    Финляндия назвала дату открытия КПП на границе с Россией
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель командующего погранслужбой юго-востока Финляндии Хейкки Ахтиайнен сообщил о планах открыть закрытые пункты пропуска на границе с Россией.

    По словам Ахтиайнена, возобновить движение транспорта через закрытые КПП на финско-российской границе планируется 14 декабря после демонтажа заграждений, сообщила телерадиокомпания Yle, передает «Газета.Ru».

    Он добавил, что фрагменты ограждений останутся на местах на случай, если власти снова примут решение о закрытии границы.

    Ранее Финляндия закрыла все пограничные пункты и установила двойной забор на границе с Россией.

    Коментарии (20)
    6 декабря 2023, 15:06
    Умерла актриса сериала «Глухарь» Елена Корнилова
    Умерла актриса сериала «Глухарь» Елена Корнилова
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актриса Елена Корнилова, известная по ролям в советских фильмах и российских детективных сериалах, скончалась на 86-м году жизни.

    Как сообщили в пресс-службе Театра на Таганке, Елена Корнилова умерла вчера в возрасте 85 лет, передает РИА «Новости».

    Елена Корнилова родилась 6 июня 1938 года. Она окончила ВГИК, играла в Театре на Таганке. На счету Корниловой роли в советских фильмах «Годы девичьи», «Первые испытания». Она также играла в российских сериалах «Глухарь», «Пятницкий. Глава вторая», «Тихая охота» и других.

    Ранее стало известно о смерти советского и российского мультипликатора и режиссера Натальи Богомоловой. Она работала над такими мультфильмами, как «Винни-Пух», «Котенок по имени Гав», «Каникулы в Простоквашино», «Жил-был пес» и другими.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2023, 15:39
    Пленный боец ВСУ рассказал о военкомате-тюрьме в Одессе

    Пленный боец ВСУ рассказал о военкомате-тюрьме в Одессе для мобилизованных

    Пленный боец ВСУ рассказал о военкомате-тюрьме в Одессе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Одессе есть военный комиссариат «закрытого типа», где насильно удерживают мобилизуемых, режим учреждения схож с тюрьмой, заявил украинский военнопленный из 36-й бригады морской пехоты ВСУ Роман Вертово.

    Вертово в беседе с РИА «Новости» заявил, что его задержали пограничники и передали сотрудникам СБУ, а те, в свою очередь, передали его военным.

    Оттуда его отвезли в военкомат в Одессе, расположенный в Малиновском районе. Это учреждение «закрытого типа», там могут удерживать людей до 10 дней. Оно оснащено колючей проволокой и охраной, режим там схож с «зоной» или тюрьмой, заявил собеседник.

    Одесский территориальный центр комплектации, занимающийся набором для ВСУ, угрожает адвокатам-мужчинам за юридическую помощь удерживаемым в этом военкомате, отправкой в армию. По словам Вертово, мужчины-адвокаты не хотели браться за это дело, а женщин-адвокатов не было в необходимом количестве.

    Вертово сдался в плен группировке войск «Днепр» ВС России на левобережье Херсонской области в декабре 2023 года.

    Коментарии (4)
    7 декабря 2023, 06:51
    Россия осудила заявления США о возможности прямого военного столкновения

    Посол Антонов раскритиковал заявления властей США о возможности прямого столкновения войск двух стран

    Россия осудила заявления США о возможности прямого военного столкновения
    @ Посольство России в США/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Когда речь идет о России, в США «не гнушаются любого мифотворчества», заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя утверждения Вашингтона о возможности прямого столкновения вооруженных сил двух стран.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram диппредставительства, заявил, что власти США «не гнушаются тиражирования опасной лжи», если говорят о России. Он напомнил об «инспирированных Западом постановочных «зверствах» в Буче», а также о приписывании России «планов применения ядерного оружия в ходе специальной военной операции на Украине».

    Как пояснил Антонов, подобные «страшилки» создаются, чтобы власти США могли оправдать «баснословные траты на «сдерживание» России. По его мнению, в Вашингтоне, стремясь «подлить масла в огонь» конфликта на Украине, совсем утратили «связь с реальностью» и принялись «рассуждать о вероятности прямого столкновения вооруженных сил наших стран». Антонов подчеркнул, что подобные заявления «недопустимы для ответственной ядерной державы».

    Он назвал «Вашингтон и его ненасытный ВПК прямыми бенефициарами кровопролития на Украине», о чем свидетельствует и новый «пакет» вооружений на нужды обезумевших неонацистов в Киеве». Антонов призвал американские власти прекратить «сеять хаос по всему миру лишь бы уберечь от заката американскую гегемонию».

    Напомним, президент США Джо Байден в ходе своего специального обращения, посвященного призыву к Конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву, заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США придется заплатить «кровью американцев», если они откажутся поддерживать Украину в конфликте с Россией деньгами.

    Коментарии (10)
    6 декабря 2023, 18:07
    Глава Минюста назвал количество иностранцев-заключенных «большой проблемой»

    Глава Минюста Чуйченко назвал 17 тыс. иностранцев-заключенных «большой проблемой»

    Глава Минюста назвал количество иностранцев-заключенных «большой проблемой»
    @ Simon Belcher/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В российских исправительных учреждениях содержатся порядка 17 тыс. иностранных граждан, они представляют собой «большую проблему», заявил министр юстиции Константин Чуйченко.

    В местах лишения свободы сейчас содержатся около 17 тыс. иностранцев, это большая проблема, поскольку их надо содержать, кормить, и они «не очень охотно работают», сказал Чуйченко, передает РИА «Новости».

    По его словам, иностранные государства не всегда идут на сотрудничество, чтобы принять осужденных для отбытия наказания у себя на родине.

    Министр добавил, что до конца 2023 года около 200 иностранцев передадут в свои страны для отбытия наказания.

    Коментарии (33)
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