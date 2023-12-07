В ЕС заверили в желании иметь стабильные отношения с Китаем

Глава Евросовета Мишель заявил о желании ЕС иметь стабильные и взаимовыгодные отношения с Китаем

Tекст: Александра Юдина

По его словам, представители ЕС сходятся во мнении, что нужно двигаться по направлению к выстраиванию стабильных и взаимовыгодных отношений с Китаем, передает ТАСС.

Ранее глава МИД КНР Ван И на встрече с дипломатами стран ЕС заявил, что сохранение Китаем и Евросоюзом хладнокровия и прагматичности перед лицом сложных ситуаций и вызовов принесет миру больше стабильности и позитивной энергии.