Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.32 комментария
В ЕС заверили в желании иметь стабильные отношения с Китаем
Глава Евросовета Мишель заявил о желании ЕС иметь стабильные и взаимовыгодные отношения с Китаем
Евросоюз желает выстроить стабильные и взаимовыгодные отношения с Китаем, заявил в ходе саммита ЕС и КНР в Пекине глава Евросовета Шарль Мишель.
По его словам, представители ЕС сходятся во мнении, что нужно двигаться по направлению к выстраиванию стабильных и взаимовыгодных отношений с Китаем, передает ТАСС.
Ранее глава МИД КНР Ван И на встрече с дипломатами стран ЕС заявил, что сохранение Китаем и Евросоюзом хладнокровия и прагматичности перед лицом сложных ситуаций и вызовов принесет миру больше стабильности и позитивной энергии.