Кэмерон назвал конфликт на Украине «противостоянием всего поколения»

Кэмерон пожаловался на трудности в попытках убедить членов Конгресса США поддерживать Украину

Tекст: Антон Антонов

Кэмерон заявил, что многое изменилось, «отчасти из-за политических» причин – во всем мире «партии сталкиваются с сильным давлением», связанным с «миграцией и некоторыми последствиями глобализации». «Это изменило нашу политику, однако реальность нужно принимать и работать с тем, что есть», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Sky News.

Он заявил, что «страстно убежден в необходимости поддерживать Украину», поскольку «считает это противостоянием всего поколения». При этом Кэмерон признал, что убеждать собеседников в Вашингтоне «трудно, поскольку у всех разные мнения, многие руководствуются внутриполитическими соображениями и обеспокоены другими вызовами, включая кризис на Ближнем Востоке».

Как заявил Кэмерон, если не остановить Россию, «противники США будут торжествовать, наблюдая за ситуацией». По его мнению, этот «весомый аргумент» в Вашингтоне «хорошо воспринимался». Он согласился с тем, что переговоры с Москвой «однажды станут необходимы», но сейчас, по его словам, Запад должен помогать Украине добиваться успехов на поле боя.

Напомним, Кэмерон сообщал, что во время своей поездки в Вашингтон намерен убеждать власти США продолжать оказывать военную и финансовую помощь Киеву. Он отметил, что страны НАТО обладают мощным экономическим потенциалом, который не используется полностью в вопросе оказания помощи Киеву.