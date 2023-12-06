Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.5 комментариев
Brent на ICE опустилась ниже 76 долларов за баррель впервые с июля
Нефть марки Brent подешевела на Лондонской бирже ICE ниже 76 долларов за баррель впервые с 6 июля
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале на Лондонской бирже ICE опустилась ниже 76 долларов за баррель впервые с 6 июля, свидетельствуют данные торгов.
По данным биржи на 17:00 мск, цена Brent снижалась на 1,38% – до 75,94 доллара за баррель, сообщает ТАСС.
Агентство отмечает, что к 17:05 мск цена Brent ускорила снижение до 75,85 доллара (–1,51%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в январе снижался на 2,01% – до 70,81 доллара за баррель.
Ранее сообщалось, что в октябре 2024 года чистые доходы России от продажи нефти достигли 11,3 млрд долларов, что составляет 31% от общих поступлений в бюджет страны за месяц.